UG-referens: FN och mörkläggningen 

Det har nu gått över ett och halvt år sedan den där dagen i Kongo-Kinshasa när Zaida Catalan och hennes kollega tillfångatogs och försvann.

Fortfarande är frågetecknen många kring vad som egentligen hände.

Men – i ett samarbete med Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Foreign Policy Magazine och Radio France international har vi fått tillgång till en läcka med tusentals dokument. Som visar att FN:s högsta ledning mörkat avgörande information om händelserna i Kongo.

Det som först såg ut som en kidnappning ska visa sig vara en helt annan historia om hemliga agenter, massgravar och riskfylld diplomati.

Vi vill därför också varna för otäcka och våldsamma bilder i det här reportaget.

Sveriges radio: Det handlar först om Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa.

Våldtäkter är en del av den osynliga krigföringen i Kongo.

Det här är ett av jordens kanske farligaste områden. Det här ett områden i världen sen decennier tillbaka pågår vad som kallas ett afrikanskt världskrig

Maria Morseby: Jag hade jobbat som volontär på ett katthem inne i Kalmar och jag hade kommit hem och klockan var någonstans bortåt halv fem kanske och vi började laga mat.

Vi stod alltså i köket både Elizabeth och jag. Elizabeth hade kommit hem över helgen för att vara tillsammans med mig då. Och då fick vi ett samtal och då ser jag att det är Zaidas telefonnummer, det kongolesiska numret. Och vi svarar och vi hör bara en massa män i bakgrunden. Och vi ropade hallå, hallå och försökte på alla sätt att få Zaida att svara då men då hörde du någonting där...

Elizabeth Morseby: Ja, där i slutet på samtalet för vi lyssnade väldigt noggrant och hade på högtalare och jag tyckte att jag kunde urskilja någon slags andning liksom. Så att jag förstod åtminstone i slutet av samtalet att hon fanns där.

Maria Morseby: Man vill alltid tänka sig att det har inte hänt någonting men Zaida sa alltid till mig under alla hennes uppdrag, sa hon för hon visste att mamma oroade sig, ”man kan inte leva och vara rädd” och det präntade hon in, hon sa det ofta till mig ”mamma man kan inte leva och vara rädd”.

Telefonsamtalet från Kongo varar i exakt 72 sekunder. Direkt efter skickar Zaida Catalans mamma ett mail till FN-högkvarteret i New York om att hennes dotter kan vara i fara.

Fyra timmar senare – klockan 21.35 – kommer svaret.

FN: Dear Madam Morseby, We wanted to acknowledge receipt of your message and to let you know that relevant security protocols have been activated to get in contact with Zaida.

Olof Skoog: Jag minns ju väldigt tydligt den här morgonen när det här beskedet kom. Vi sitter varje morgon i säkerhetsrådet och går igenom kriserna i världen och så är det ett ständigt elände. Många döda alltid, humanitära katastrofer, det är bombattacker, det är terrorattacker och så vidare. Men det är liksom lite anonymt ändå, det är siffror, nu är det 35 döda i den attacken där hit och dit. Men när det då som den här morgonen plötsligt finns ett namn, en svensk person, då går man in i först någon slags chock tror jag och då blir det plötsligt personligt. Med det uppdraget som de hade då anar man någonstans det värsta.

AFRICA LIVE: Now to the Democratic republic of Congo where it has been confirmed that two United nation workers has been kidnapped near the village of Ngombe.

US TV7: The UN said that the group was riding motorcycles through a heavily enforced area when they were captured

Charles Bambara: At this time the United Nations and MONUSCO are doing all they can to find these two experts.

Den 13 mars 2017 sätter sökandet efter Zaida Catalan och Michael Sharp igång.

Bilder på den försvunna svenskan sprids över hela världen.

SVT-klipp Zaida Catalan: Jag tycker det är oerhört diskriminerande mot homosexuella i samhället idag. Människor tycker inte om att se djur lida. Vill vi gå marknadens ärenden eller vill vi gå den lilla människans ärenden?

I början av 2000-talet ledde Zaida Catalan Miljöpartiets ungdomsförbund tillsammans med Gustav Fridolin. Och hon spåddes en lysande framtid som politiker.

Men plötsligt lämnar hon politiken och börjar arbeta med mänskliga rättigheter för FN och EU i några av världens farligaste länder.

SVT-Klipp Zaida Catalan: Det är en mänsklig rättighet att inte våldföra sig på någons integritet. Om vi vill möta varandra trots våra olika religiösa och kulturella bakgrunder så måste vi börja diskutera med varandra.

Elizabeth Morseby: Zaida var åtta år äldre än mig och jag brukar skämta med mina vänner att jag växte upp med två mammor. Hon var så oerhört beskyddande och intensiv i sin kärlek och omtänksamhet och väldigt uppfostrande gentemot mig. Vi kunde bråka med varandra, men vi älskade varandra intensivt också. Vi tog hand om varandra och jag menar vi fixade varandras naglar, håret på varandra. Det var väl just när hon slappnade av och kunde gå ner i varv som man liksom fick den här riktiga syster Zaida tillbaka och det var ju den man längtade efter.

Reporter: Minns du det sista mötet du hade med henne?

Elizabeth Morseby: Ja, vi firade jul ihop jag, mamma och Zaida. Jag vet att Zaida var väldigt stressad, jag vet att den här missionen tog väldigt mycket på hennes krafter för hon jobbade så som hon beskrev det själv nästan dag och natt. Och som anhörig som lever i trygga förhållanden och på ett annat sätt vardagsliv här i Sverige hade ju kanske svårt att relatera till det. Hon berättade inte så mycket om exakt vad hennes mission innebar, för oss i alla fall, familjen.

Aftonbladet TV: Och nu till kvinnan som kidnappats i Kongo-Kinshasa. Det är ju en vecka sedan dom kidnappades. Hon kidnappades tillsammans med en amerikan och fyra kongoleser som utredde en uppmärksammad massaker på civila som misstänks ha utförts av regeringssoldater. Och nu menar man från Human Rights Watch sida att man inte kan utesluta att det är den kongolesiska regeringen som också på något sätt kan vara involverad i det här.

Christoph Vogel: Yeah maybe it’s important to start, sort of giving the background of what the UN group of experts actually is. So basically, this is a team of 6 people and the specific role of the group is to help the security council to understand what’s going on, on the ground, especially in terms of potentially sanctionable offenses. For that particular mission they where teaming up as Michael being an expert responsible to armed groups, one person working on human rights issues. Which was Zaidas portfolio.

Olof Skoog: Hon hade en uppgift som var känslig det vill säga att hennes uppdrag var att borra vidare och försöka hitta skyldiga i allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt och hon var i en särskilt utsatt situation.

Reporter: Hon fick fiender av det arbetet?

Olof Skoog: ja, det kan man tänka sig.

FN-Experterna utmanade tunga makthavare i det krigshärjade Kongo.

När dom försvinner är Zaida och Michael på väg mot byn Bunkonde på motorcykeltaxi. Dom ska träffa den lokala milisgruppen Khamina Nsapu som strider mot regeringen.

Klockan tio i fyra på eftermiddagen ringer hon samtalet till familjen på Öland.

Det är det sista livstecknet från Zaida och Michael.

Michele Sharp: It was March 13 which is our oldest daughters birthday and I usually call our children when its their birthday. So I called her that morning and first of all I said happy birthday. And then I had to tell her and that he was missing.

I väntan på besked tar familjerna i Kansas och på Öland nu kontakt med varandra för första gången.

Michele Sharp: There was an immediate bond because our children were experiencing something together. And our children believed in the same kind of thing.

Elizabeth Morseby: Vi bad tillsammans. Böner för att Zaida och Michael skulle vara oskadda och komma hem.

John Sharp: So there we were for two weeks we didn’t know. Had he been abducted, kidnapped, held for ransom, was he already gone, did they kill him already. We didn’t know for the first two weeks.

Elizabeth Morseby: Det hade gått lite mer än två veckor. Då knackade polisen på mitt i natten hos oss och vi fick reda på att man funnit två stycken vita kroppar. Och det var väl då andan gick ur oss. Man hade identifierat henne genom hennes tatuering som hon hade på sin högra handled ”per aspera ad astra”.

Maria Morseby: “Genom svårigheter mot stjärnorna.”

Ett och ett halvt år senare är mordet på de två FN-experterna fortfarande en gåta och vi är på väg till staden Kananga i centrala Kongo-Kinshasa.

Genom att gå i deras fotspår hoppas vi kunna svara på en enda fråga:

vilka låg egentligen bakom mordet på Zaida och Michael?

Kongos historia är blodig. Under kolonialtiden utrotades över halva befolkningen av Europas härskare. Och sedan självständigheten har två statschefer mördats och över ofattbara 5 miljoner människor dött till följd av krig.

Det är därför FN:s största fredsinsats, Monusco, finns i landet.

Men trots så mycket våld var det som hände FN-experterna unikt. Inte sedan generalsekretaren Dag Hammarskölds plan störtade under märkliga omständigheter vid gränsen till Kongo 1961 har någon civil FN-personal dött på liknande sätt.

John Sharp: He told us that his UN-job was the safest job he had done yet. Because nobody harmed experts, nobody.

Med oss till Kongo har vi innehållet från Zaidas dator och mobiltelefon med dom sista bilderna som hon tog.

Men vi har också tusentals hemliga dokument.

Som läckts till oss av källor inifrån FN.

Jason Stearns: I think you have dedicated UN officials who are frustrated with their own system, who are leaking this because they don’t have faith in their own system.

Tillsammans med FN-styrkan MONUSCO åker vi ut längs den väg som Zaida och Michael tog när dom mördades. Ut mot byn Bunkonde.

Det var här striderna bröt ut 2016 – mellan regeringens armé och milisen Khamina Nsapu.

Här ser vi hur regeringssoldater mördar civila, som sedan grävs ner i massgravar.

Och milisen bestående av många barnsoldater, har i sin tur bränt ner skolor och kyrkor.

Och huggit av huvuden på poliser.

Videoljud: Khamina Nsapu! Khamina Nsapu! Khamina Nsapu!

Runt det här sjukhuset finns flera av dom massgravar som Zaida och Michael utredde.

Men här finns också offer som överlevt.

Byäldste: Den 11 juli i år kom några män in i mitt hus på natten. De unga männen frågade mig varför jag lät polisen vara i mitt hus? Sen tog de upp mig till skogen för att döda mig. De skadade mig och trodde jag var död. Men jag levde.

Reporter: Attackerade dom dig med machete?

Byäldste: De hade vapen och machetes.

Längre ner på den här vägen hittades Zaida Catalan och Michael Sharp i en ytlig grav.

Båda skjutna till döds.

Vi frågar Monusco om att åka hela vägen fram.

Men vi kommer inte längre. Det är för farligt.

Olof Skoog: Ehm… Jag tycker fortfarande det är svårt det här du vet det är väldigt känslosamt när det är, Zaida hade en enorm, jag kände inte henne personligen, men det fanns en väldigt stark känsla av att det var inte vem som helst heller förutom att hon var svensk så var det en person som verkligen brann och någonstans riskerade sitt eget liv för att hjälpa andra. Det skar verkligen här, det kändes fruktansvärt bittert och deppigt.

I FN-högkvarteret i New York gör man nu allt för att få reda på sanningen. Generalsekreteraren Antonio Guterres tillsätter snabbt en utredning.

Mannen som får i uppdrag att leda arbetet är en amerikansk toppdiplomat med lång erfarenhet från FN och Vita huset.

Gregory B Starr: We have to do everything we can to safeguard our people.

Hans namn är Gregory B Starr.

Anonym källa: Greg Starr has experience from the worst conflict zones in the world. He was a very good choice for this assignment.

Mandatet till FN-utredaren Greg Starr är tydligt: granska FN:s rutiner, slå fast alla kända fakta om mordet och om möjligt peka ut förövarna.

Familjerna känner sig trygga med att FN kommer göra allt för att sanningen ska komma fram.

Maria Morseby: Vi kände oerhört stöd och oerhörd värme från många medlemsländer. Nu ska vi se... Secretary general – här har jag det. Han skriver: “Dear Mrs Morsby. Please rest assured that the UN remain deeply committed to ensure that those responsible for the deaths for Zaida Catalan and Michael Sharp are brought to justice. Yours sincerely Antonio Guterres”.

Men precis när Greg Starr påbörjat sin utredning kommer plötsligt avgörande information om mordet inifrån Kongo.

Elizabeth Morseby: Vi fick ett samtal från FN där det framgick att man visste vilka mördarna var, att det fanns bevis. Det rörde sig om en avrättningsfilm på Zaida och Michael.

Filmen är 6 minuter lång och visar hur Zaida och Michael leds fram av en grupp unga män.

Dom bär gevär, machetes och knivar och för sina offer mot en träddunge.

Därefter skjuts båda till döds.

Sen går en ung man fram till Zaida Catalans kropp.

Skär halsen av henne och lämnar platsen med huvudet.

Allt filmas.

Zaidas mamma och syster bestämmer sig för att se videon tillsammans.

Maria Morseby: Jag kände att jag ville veta vad som hände henne. Jag ville vara med henne där i den stunden, den var fasansfull. Men jag ville vara med henne där, jag ville veta vad som hände. Det var min älskade dotter. Det var din älskade syster. Jag hade gärna bytt plats med henne. Jag hade gärna beskyddat henne om jag kunnat, men jag kunde inte det. Jag kunde inte hjälpa henne.

John Sharp: The disregard for decency, to actually have this filmed and show it. There was the murder yes and then you have to show it, it was like it was another level of grief and anger for me.

Det är den kongolesiska regeringen som visar videon som dom påstår har hittats i en mobiltelefon. Filmen sägs vara det slutgiltiga beviset för att det är milisen Khamina Nsapu som är skyldiga till mordet. Snabbt sprids nu videon på internet.

Margot Wallström: Det gjorde mig vansinnigt upprörd och arg. Jag ringde till ministern, till utrikesministern och sa att det här måste ni bara se till att ni stoppar omedelbar-För det viktiga var ju att så fort vi fick reda på att de hade blivit mördade så gällde det att protestera mot det här. Att hela världen gjorde det.

Barneby Kikaya: We released the video when lots of media and civil society organizations were accusing the government as being the ones who killed the two UN-experts. The UN wasn’t happy when we released it, but we had to do it.

Reporter: And the video shows that the militia group Khamina Nsapu is behind the killings?

Barneby Kikaya: Yes.

Reporter: How can you see that in the video?

Barneby Kikaya: They say it, they say in their language, you can see it with the way they are dressed. They have red bands on the head, that was their trademark. So and they say it, “long live Khamina Nsapu, long live Khamina Nsapu” while killing... that ritual murder of the two UN-experts.

Här vill den kongolesiska regeringen att den här historien ska sluta.

FN-experterna åkte ut till ett oroligt område på motorcykeltaxi, utan beskydd och mördades när dom stötte ihop med en livsfarlig milis.

Men det är något som inte stämmer med filmen.

Sonia Rolley: I have been collecting videos of executions in Kasai, I have a lot if it now from this area. None of the videos look like that.

Journalisten Sonia Rolley har under många år jobbat i Kongo och träffade Zaida och Michael på morgonen dagen då dom försvann.

Hon har analyserat videon sekund för sekund.

För att förstå sätter vi oss med henne och gör det vi egentligen inte vill.

Tittar på avrättningsfilmen.

Reporter: Zaida only says one thing in the video right? Can we hear that?

Sonia Rolley: Moi j’ai des enfants. “I have kids.”

Reporter: She didn’t have kids.

Sonia Rolley: She didn’t, but it is something I would do as well it is something to say like I am a mom, you are about to kill a mum.

Milisen: Speak to them gently, or they may try to run away. Don’t stress them out

Milisen: Right here, we execute them without them realizing it.

Reporter: So this is right before the shots?

Sonia Rolley: That guy are going around and going to kill Michael, just there. And then they are going after Zaida. She is starting to flee. Second gun shot, third time. Now they are dead. And after that there is the beheading. So I mean it’s the worst part.

Med hjälp av språkexperter har Sonia Rolley skrivit ut allt som sägs i hela videon – ord för ord – och därigenom fått fram märkliga uppgifter. Det som hörs på videon när milismännen framför kameran pratar med varandra är det lokala språket tshiluba:

Milisen: Speak to them gently, or they may try to run away. Don’t stress them out. Right here, we execute them without them realizing it.

Milisen: Speak to them gently, or they may try to run away. Don’t stress them out

Men – när ordern kommer från någon utanför bilden – om att skjuta Zaida och Michael så görs det på ett annat språk – på den kongolesiska armens språk Lingala:

Sonia Rolley: Everytime he is saying shoot, somebody is shooting actually. Like well organized operation.

Milisen: Tirez, tirez lisusu.

Sonia Rolley: These people are used to get orders in Lingala, which is not Khamina Nsapu. They won´t speak Lingala, it’s the pig language for them, they call it the language of the pigs. How can you give order of killing somebody when you are not supposed to use that language?

Mannen som ger ordern på armens språk syns aldrig på filmen.

Och ännu har ingen lyckats identifiera honom.

Sonia Rolley: My question is who recorded that? Who can plan this kind of murder? Who knew exactly where they will be at the time and why nothing in the trial in Kananga is even trying to ask questions about that?

Vi är på väg till den militära domstolen i staden Kananga i centrala Kongo.

Här har rättegången mot männen på avrättningsfilmen återupptagits efter knappt ett års uppehåll.

Männen från Khamina Nsapu åtalas för terrorbrott för morden på Zaida, Michael och de fyra kongoleser som följde med FN-experterna.

Rättegången leds av den här mannen.

General Mukuntu. Kongos högsta militära åklagare.

General Mukuntu: Mordet på FN-experterna. Mordet på dom som följde med är resultatet av en konflikt.

Alla dom åtalade sitter i sina blå fångdräkter. I centrum står en av ledarna för milisen Vincent Manga. Den som pekas ut att vara mannen i den röda kappan.

General Mukuntu: Alla är rädda för Vincent Manga.

Generalen försöker pressa dom åtalade om vad dom gjort med resten av Zaidas kropp.

General Mukuntu: The machete came from you. We can confirm these things. At least that you tell me you know he brought the machete since you were there when they cut the head of Zaida.

Men ingen svarar.

Rättegången har omgärdats av en rad dramatiska vändningar. Ett kronvittne har plötsligt blivit åtalad som gärningsman. Andra vittnen har försvunnit spårlöst och nyligen dog en milismedlem i fängelset som sas ha avgörande uppgifter om mordet.

Flera av dom åtalade har också vittnat om tortyr.

Det är svårt att begripa vad som är sant och inte sant på rättegången.

Men vi ber att få träffa Generalen som leder den. Han påpekar att han inte gillar journalister men går med på att möta oss klockan 11 dagen efter.

Vi checkar in på Wood Land Guest House som Zaida och Michael bodde på innan dom blev mördade.

Hotellvärd: Dom var precis som alla andra gäster. Dom var inte till något besvär. Allt var normalt. On sunday we… they came, we didn´t know instead of them finishing their period, and then you hear that they are gone. You have to feel bad very bad. I am a mother.

Vi går igenom läckan med det hemliga materialet från FN.

Där framkommer en helt annan version än den som utspelar sig på rättegången i Kongo.

Läckan består av det material FN:s utredare Greg Starr haft tillgång till.

Hemligstämplade dokument med uppgifter som aldrig tidigare varit kända.

“CONFIDENTIAL”

“SECRETARY GENERAL”

Som det här – där det framgår att den kongolesiska militären infiltrerat milisen Khamina Nsapu och att FN misstänker att agenter från säkerhetstjänsten ligger bakom mordet.

“Therefore the task force team has the feeling that military prosecutor /// conceal the other aspects of the killing that could involve the government's hidden influence in this case.”

FN-rapport maj 2017 – sidan 29

“This state of affairs makes it possible to understand that the procedure is carried out in a single direction in order to charge only a few people and camouflage the truth about the actual murderers.”

FN-rapport maj 2017 – sidan 50

Motivet för att döda FN-experterna misstänks vara att de skulle hindras från att avslöja militärens massgravar och vem som låg bakom morden på alla civila.

”One FARDC officer suggested we also look at FARDC and ANR as possible causes for the disappearance of our colleagues. There is a lot of pressure on Kananga file from FARDC and ANR, notably because of the mass-grave story.”

Många av FN:s uppgifter kommer från hemliga källor och är inga avgörande bevis.

Men – läckan avslöjar också en händelse som varit helt avgörande för mordet.

Det handlar om ett möte på just Wood Land Guest house den 11 mars 2017.

Dagen innan Zaida och Michael åkte ut på sitt sista uppdrag.

Bilderna kommer ifrån Zaidas telefon. Men vad som sas på det mötet skulle vi aldrig fått reda på, om hon inte själv spelat in hela samtalet i hemlighet.

Michael Sharp: So, maybe we can start by presenting ourselves. First, me, it’s Michael Sharp This is Zaida Catalan

Zaida Catalan: Welcome, Zaida.

Runt bordet sitter Zaida och Michael bredvid en äldre man som representerar milisen Khamina Nsapu. Han talar inte franska. Men med på mötet finns tre personer som ska hjälpa till som tolkar.

François Muamba: Muamba François

Falsk tolk #1: He is the one who stayed for the family, the dynasty Kamuina Nsapu, it’s him that represents it.

Michael Sharp: We work for the security board of the United Nations. /As soon as there are problems, well, at a security level, we are asked to go on the field, /to speak with the people… with the people who are here, yes, with the population, with the involved parties. It is important for us to to speak with the family.

Zaida och Michael vill försäkra sig om att det är säkert att resa till byn Bunkonde där Khamina Nsapu finns. Dom frågar upprepade gånger om säkerheten. Och får till svar att dom är välkomna.

Falsk tolk #1: But concerning the guarantees, you can arrive to Bunkonde, there is nothing, there is nothing. And specially of there is one or two or three of the Kamuina Nsapu family. They will not do anything. You pass without a problem.

Michael Sharp: Ok, we are ready to go tomorrow if you say that Sunday, it’s a good day to go. Bunkonde and the places where we see the militiamen.

Zaida: Thank you!

Zaida och Michael tror nu att dom just har fått tydliga garantier från den äldre mannen.

Men det dom inte vet är att tolkarna just lurat dom och i hemlighet är agenter hos Kongos säkerhetstjänst, ANR och DMG.

Det framgår i dom läckta FN-dokumenten och Greg Stars material.

I FN:s egen översättning av inspelningen ser vi att den äldre mannen varnar Zaida och Michael för att åka till just den plats där dom senare mördades.

François Muamba: I repeat that you do not know what is happening there. Do not doubt what I am telling you. Don’t give any more guarantees… while leaving they fall into an ambush…

Men ingen av hans varningar översätts av dom falska tolkarna runt bordet.

Tvärtom uppmanas dom att åka.

Falsk tolk #1: They will not do anything. You pass without a problem.

Zaida Catalan och Michael Sharp lurades alltså att åka ut till ett livsfarligt område – av hemliga agenter från den kongolesiska säkerhetstjänsten.

Så frågan är: vem gav egentligen ordern om att skjuta experterna?

Milisen: Tirez Tirez lisusu

Klockan är 11 och det är dags att träffa General Mukuntu. Han är en av landets mäktigaste militärer som har skickats ner från huvudstaden för att lösa mordet. Det första vi lägger märke till på hans kontor är en motorcykel och han berättar att det var den som Zaida åkte på när hon togs tillfånga.

General Mukuntu: We have been able to point the finger at the main actors in these murders. There are those who, for a long time, did not want to talk, but bit by bit they start saying certain things so, I think that we are evolving. And we will end by knowing exactly what has happened. Today we can’t resurrect Zaida, but we must do everything to find the rest of her body and to return her to her family.

General Mukuntu vet inte att vi har tillgång till FN:s hemliga utredning som pekar ut agenterna. Att avslöja det skulle innebära stor fara för våra källor och kanske även för oss. Utan att gå in på detaljer vill vi ändå ställa frågan till generalen hur han ser på anklagelserna om att den kongolesiska militären och säkerhetstjänsten skulle vara inblandad?

General Mukuntu: Well, you know, when a crime is committed, the question that the investigator has to ask is to know what is the motive of the crime. I don’t see why the state would have organised these crimes. But, in any case, the fact that I am here in Kananga, me, the number one in the military justice from the side of the prosecutor it shows the will of the government to shine all the light on this matter.

I augusti 2017 – 5 månader efter mordet – är Greg Starrs utredning klar.

Och Generalsekreteraren Antonio Guterres lägger fram den så kallade “Board of Inquiry”-rapporten för säkerhetsrådet.

Genom vår läcka har vi kunnat se information som FN haft tillgång till om den kongolesiska statens kopplingar till mordet.

Allt detta hade kunnat vara i fokus i Greg Starrs rapport.

Men han väljer en helt annan väg.

“Using non-UN vehicles without a United Nations security escort, in spite of an earlier briefing against such activities, while not the cause of the incident, were factors that allowed bad actors to stop the vehicles and murder the two UN experts.”

På fyra olika punkter i rapporten riktas hård kritik mot FN-experternas beslut att använda motorcykeltaxi i sitt uppdrag. Enligt Greg Starr var det detta regelbrott som i slutändan möjliggjorde mordet.

John Sharp: The investigation was shotty, it was poorly done. Unprofessional. Blaming the victim is the oldest copout in the world. You don’t to that if you are doing serious work.

John Sharp: He called them cowboys. Irresponsible is what he meant, they were being irresponsible.

Reporter: But he used the word..?

Båda: “Cowboys.”

Samtidigt som Zaida och Michael får hård kritik, riktas inga misstankar mot den kongolesiska staten i den 84 sidor långa rapporten. Ingenting om säkerhetstjänstens hemliga agenter, infiltrationen av milisen eller misstankarna mot militären.

Istället står det:

“It is the judgment of the Board that information circulating regarding the possible involvement of various government individuals or organizations does not provide proof of intent or motive on the part of any individual(s).”

Maria Morseby: Alla tycker att det är milt sagt en skandal den första rapporten.

De förbisedda ju det stora faktum att de ljög för dem, lurade ut dem till Bunkonde. Hade de fått rätt information från milisen hade de inte åkt dit ut.

Elizabeth Morseby: Den tog kongolesiska myndigheter, den höll kongolesiska myndigheter om ryggen.

Reporter: Det är starka anklagelser?

Elizabeth: Ja och vi är inte ensamma om…...Vi fick höra från flera att det upplevdes att han hade en agenda……..

Vad kan toppdiplomaten Greg Starr och i slutändan FN:s generalsekreterare haft för skäl för att mörka uppgifter om morden på sina egna experter?

Margot Wallström; Jag vill inte uttala mig om det, jag har inte uppgifter så att jag kan bedöma det… Men det är bra att kritiken framförs. Och att det kommer fram till generalsekreteraren som till sist har att hantera det materialet och den rapporten.

Greg Starr: I am actually in the Washington DC area. I prefer doing interviews face to face. See what you can come up with and you can contact me ok...

Men när vi ringer upp Greg Starr igen och berättar att vi har tillgång till FN:s hemliga utredning, så vill han inte längre träffa oss.

Greg Starr: I think the report stands where it is. I think what I’ve said stands where it is and I don’t think going on camera is going to help.

Reporter: There is much information pointing towards the government in the UN investigation. Why didn’t you mention that this information existed?

Greg Starr: The report does not mention a lot of information in it. I stand by what the report says. You know, that’s the bottom line on this. The report does not exonerate the DRC government, nor does it say that they were guilty.

Greg Starr förnekar också att han skulle kallat Zaida och Michael för cowboys och menar att det helt enkelt inte fanns tillräckliga bevis för att peka ut den kongolesiska regeringen i rapporten.

Reporter: Did the Secretary General agree with your conclusions?

Greg Starr: Apparently yes.

Jason Stearns: So I was the coordinator of the group of experts in 2008 so I had Michaels position nine years before he did. So I am familiar with the kind of work that the group of experts does.

Jason Stearns leder idag the Congo Research Center och har skrivit en av dom viktigaste böckerna om kriget i Kongo. Vi låter honom gå igenom det läckta materialet.

Jason Stearns:To me its looks suspicious. It´s circumstantial evidence showing that the Congolese government may have been setting up Michael and Zaida to go to the very place they were killed. And governments agents were involved in that very process. Starr I think knew that when he wrote the report.

Reporter: That’s what we can show with this material that he had all this information that you’re pointing out was on paper for the Board of inquiry.

Jason Stearns: It´s certainly buggles the mind, why did he go that extra step to say “We don’t have any information”, he could have just said nothing, he could have just said, you know, investigations are ongoing regards on who killed Michael and Zaida. No, he didn’t say that, he said some people may think the government are involved in this, but we have no evidence to show that, which looks like a lie. Why? Honestly I don’t know, but it´s very strange.

Jason Stearns: I think you have dedicated UN officials who are frustrated with their own system, who are leaking this cus they don’t have faith in their own system.

På plats i Kongo träffar vi civil personal inom FN som också är besvikna över Greg Starrs rapport. Som menar att det var skamligt att peka ut Zaida och Michael.

Flera menar att det länge varit känt att FN-personal använder motorcykeltaxi för transporter. En tidigare högt uppsatt chef inom FN i Afrika säger:

“The experts may have breached security protocols. Which is understable because otherwise you cannot seriously work in a country like the Congo.”

Jason Stearns: We have been doing this since the last 15 years, since the group of experts existed in 2004. It was difficult to get the job done in any other way. So yes maybe we were taking excessive risk that’s possible. And that is a discussion thats we should have.But this particular situation they were not killed because they were reckless. They got killed because somebody wanted to kill them.

När vi själva är ute med FN:s beväpnade patrull så inser vi själva dilemmat.

Eftersom FN samarbetar nära med den kongolesiska armen så är många människor rädda för att berätta om övergrepp från militären när beväpnade soldater är med.

Det är inte förrän vi själva ger oss ut med motorcyklar i dom områden där massgravarna finns som vi får höra berättelser om vad den kongolesiska militären egentligen har gjort.

Vi hamnar mitt i en söndagsgudstjänsten i en by utanför Kananga.

Här berättar flera personer öppet om hur regeringssoldater gick in i byn förra året och sköt vilt bland barnen.

Men för att skydda dom som berättar väljer vi att inte visa deras vittnesmål.

På rättegången I Kananga inser vi också hur långt vissa militärer är beredda att gå för att dölja sina spår till mördarna. Vår kamera fångar en sekvens som kan visa sig vara helt avgörande.

Det här är överste Mambweni, en befälhavare för den lokala armen som kallats till rätten.

Ett vittne har hävdat att han pratat i telefon på morddagen med Vincent Manga – mannen i den röda kappan. Dom ska ha pratat om ammunition.

Överste Mambweni: I was on the Chikapa road, there was no phone connection, and at my return, I had no charge in my phone.

Översten nekar och påstår att hans telefon inte gick att nå dagen då mordet sker.

Men vi kan avslöja att det inte stämmer.

I FN:s hemliga utredning finns hundratals sidor med överstens telefonsamtal. Dokumenten visar att han dagarna runt mordet varit i kontakt både med de falska tolkarna från säkerhetstjänsten och med milismän från Khamina Nsapu.

Och mobilen är inte alls avstängd under morddagen. I själva verket har han över 45 in- och utgående kontakter söndagen den 12 mars.

Och vi kan se hur hans telefon kopplats upp mot den mobilmast som ligger närmast mordplatsen, klockan 17.25.

Bara en kort stund efter avrättningen av Michael och Zaida.

Det är svårt att förstå varför FN skulle ha något intresse av undanhålla avgörande information och därmed skydda den kongolesiska regimen.

Men av flera källor får vi höra att Greg Starrs rapport är en del av ett diplomatiskt spel.

Ett spår som bekräftas när vi får reda på att familjerna i hemlighet spelat in sina möten med FN:s utredare.

Elizabeth Morseby: Ja när han kom och besökte oss då så kände jag att det kan vara värt att spela in för att vid behov i framtiden kanske ställa honom till svars för det, hans påståenden.

Greg Starr: In the report we say we know who they are, they look like Khamina Nsapu. I don´t say army or you know things like that because we want the Congolese to continue to work with us on this.

På inspelningarna säger FN:s utredare det rakt ut. För att fortsätta samarbeta med den kongolesiska regimen så undviker man all information som pekar mot statens inblandning.

Greg Starr: You know, we’re not, we’re running a fine blade here, because we, I do think that ultimately this report will get into hands of the Congolese, so they ask for it, they get it. We don’t want to make the report so bad that they cease cooperating on it. There’s a line that I don’t want to cross, you know, in terms of implicating them or anything.

Mer än ett och ett halvt år efter mordet på Zaida och Michael har FN:s tysta diplomati ännu inte gett några tydliga resultat. Den kongolesiska regimen nekar än idag till all inblandning. Kvar står familjerna som vilseleddes av dom som lovade att göra allt för att få fram sanningen.

Michele Sharp: We do not want to mess up diplomacy and what they are working at behind the scenes okay. However I also don't what a report to contain lies about, about what happened. I don’t think you have to lie to be diplomatic.

På mötet med familjerna undanhåller Greg Starr till och med den viktigaste informationen som han hade på sitt bord. Allt det som visade att Zaida och Michael lurades att åka ut till byn där dom senare mördades.

Greg Starr: On March 11 that of that meeting.. I think Michael and Zaida may have made a strategic or tactical mistake thinking this area was better controlled.

Michele Sharp: The Board of inquiry lied to us about what was on that tape they did not tell us that. They knew on this tape that they had been misled. And they did not tell us that. In fact they led us to believe that they didn’t do enough in their preparations.

John Sharp: It is blaming the victim again.

Michele: They are avoiding pointing the finger at the people that they have proof were involved.

Jason Stearns: My best guess is that Greg Starr as well as other members of the board are people who have worked in the UN system for a very long time. People in the UN system can often succumb to Stockholm syndrome. To the extent that they feel that they need to work within the system to change thing. But it very quickly becomes become in behold of that government, you become too weary of criticizing the people that you are working with.

Ida Sawyer: I would say it's a odd strategy to withhold the truth for greater cooperation. I think not speaking out on the abuse and violations and holding back is ultimately sending the message that they can get away with it.

Margot Wallström: Jag tror att man måste hålla en sak i minnet, det här var mord, det var mord på två FN-experter. Man kan inte lägga skulden på någon annan än på mördarna och nu gäller det att hitta dom.

Olof Skoog: Jag är på något sätt stolt över att vara svensk och när jag ser vilka fantastiska människor Dag Hammarskjöld och Zaida Catalan två människor som är helt besjälade av den här idén att vi har ett ansvar som medmänniskor att göra det bästa vi kan för att göra livet bättre för andra, även i farliga svåra situationer. Men jag tänker också att det är förskräckligt att i båda de två fallen, har vi fortfarande inte full klarhet i alla omständigheterna.

Maria Morseby: Hade jag varit där på platsen då hade jag skjutit dem utan att tänka det hade jag gjort, för att skydda Zaida och Michael.

Elizabeth Morseby: Nej, men det är ju såklart mycket man vill säga och saker som man har sagt som man vill få ogjort och berätta hur mycket man älskar henne igen. Det är ju det. Sådana löjliga saker egentligen som kan hända, men man tror man har så mycket tid att ösa saker och ting och prata.

John Sharp: This is the church building right here. Was a guy who carved and soled grave stones. And there was a purple one there. Michael said, dad, when I die, I want a purple grave stone. And I said if you would die I would cry and cry and cry. He said well then, buy it before you cry.

Michele Sharp: Buy it and then you can cry. How old could he have been?

John Sharp: Young, small.

Michele Sharp: He was just a delightful person. He yeah, he was just kind and thoughtful and funny and yeah. The absence of his presence is, it is just forever with us.

John Sharp: He also said one time I certainly have no death wish. But neither I am afraid to die. The burden he says, is what this would do to my family. And we are carring that burden.

Av hänsyn till källskyddet publiceras bara utvalda dokument från läckan.



Reportaget FN och mörkläggningen finns att se på SVT Play och sänds på SVT1 onsdagen den 21 November 2018.