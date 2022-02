UG-referens: Riskområde: Tjärna Ängar

Skylt: Polisens presskonferens 21 juni 2017

Linda Staaf

chef Underrättelseenheten Noa: Vid årsskiftet 2015/2016 så kom underrättelsetjänsten vid Polismyndigheten ut med en rapport som beskrev situationen i dom utsatta områdena i Sverige…

Dan Eliasson

rikspolischef 2015-2018: Vi kommer ägna dom här områdena som är särskilt utsatta och som är utsatta större uppmärksamhet i framtiden.

Linda Staaf

chef Underrättelseenheten Noa: I samma takt som samhällssystemet och samhällsfunktionerna har minskat i betydelse i dessa områden, så har det av de kriminella byggts upp en alternativ social ordning, som hotar eller utmanar den svenska demokratiska samhällsordningen och rättsstaten.

Det har nu gått sex år sen polisen började lista utsatta områden. Polis och politiker lovade att satsa stort och brett och helst skulle inga områden finnas kvar på listan.

Men vad har egentligen hänt i den fråga som kan komma att bli valets ödesfråga? Vi har besökt landets nordligaste utsatta område – en stadsdel i Borlänge som heter Tjärna Ängar – för att undersöka om polisens ökade uppmärksamhet burit frukt.

Anonym man 1: Hur ska man komma in i samhället? Man lever i Sverige fast man inte lever i Sverige samtidigt.

Kille på cykel: Vi rullar allt med pengar här. Man måste ha pengar, förstår du. Annars det är bara knas.

Polisen beskriver Tjärna Ängar som ett eftersatt område med osynliga murar mot resten av samhället. I sex år har kommun och polis försökt komma tillrätta med problemen här. Och när vi kommer hit är det några månader kvar tills en ny lista ska presenteras.

Man 1: Vad handlar reportaget om? Ey, stäng av kameran.

Man 2: Ey, rikta inte kameran hit.

Fotograf: Nej, ta det lugnt.

Titel: Riskområde: Tjärna Ängar

Tjej: Vad gör ni?

R: Vi gör ett reportage om Tjärna Ängar.

Annan tjej: Vad heter eran film?

R: Uppdrag Granskning.

T: Uppdrag vadå? Vad heter..

R: Vad sa du?

T: Vad heter den?

R: Uppdrag granskning.

Borlänge hösten 2021 är ungefär lika grått som resten av Sverige.

Knappt 3 km nordväst om centrum ligger miljonprogrammet Tjärna ängar med tillhörande köpcentrum.

Enligt DN och andra medier går stadsdelen under namnet “Lilla Mogadishu” i folkmun. Efter många år av flyktingmottagande från Somalia.

Men det sägs mycket om Tjärna Ängar.

Och som på alla andra platser finns olika berättelser om hur det egentligen är att leva här.

R: Vad är det som är så bra med Tjärna Ängar då?

T: Att det är kul. Det finns mycket lekplatser.

Annan T: En stor fotbollsplan och leksaker. Stora till stora. Och sen det finns en liten till barn. Så det finns… En stor, en mellan.

T: Det är faktiskt kul.

Annan T: Det är kul men det händer många problem.

T: Vi kommer ibland efter skolan hit och leker tillsammans.

R: Vad är det för problem som händer?

T: Såhära, i natten, det kommer många som såhära… Det händer såhär… Många bråk. De brukar inte såhära… Vapen. De är alltid skott och det där. De skjuter här. De tar sönder grejer.

Annan T: En kille skjuter en annan kille.

Annan T: En gång pappa såg när det brinner någonstans i Tjärna Ängar.

R: Vad gjorde han då då?

Annan T: Han ville inte gå ut för han ville inte få problem.

T3: Och det var bilar som de var brände upp.

R: Hej, hej, får jag ställer några frågor till dig?

Mick: Ja, ja visst…

R: Jag kommer från Sveriges Television. Bor du här i området?

M: Ja, jag flyttade hit i november förra året. Nej, inte det här stället, tänkte jag först. För jag tyckte… Jag tycker om alla människor så jag är inte rashatare överhuvudtaget. Det är bara mycket mörka. Men de är jättetrevliga. Jättegulliga människor. Många gånger jag gått ut och tappat både plånbok och pengar och sånt. De har hjälpt att leta. När jag gick på Hemköp och handlade. Då hade jag tappat mitt… Körkort. Och då säger en mörkhyad kille, till mig… Hejsan. Hej, sa jag. Då sa han, du ser lite förvirrad… Då sa han det här är väl du, Åh, herregud, sa jag, det stämmer, sa jag… Så är det.

R: Lina, heter jag och kommer från Sverige television.

Fatima: Tjärna Ängar is good. All people. 18 years living.

R: You have lived here for 18 years?

F: Yes.

R: Ok 18 years, long time. How come you don’t speak Swedish?

F: I don’t know… I don’t go to school. Pensionär. I am pensionär.

R: Jaha, pensionär! Do you have kids?

F: Live in Turkia. I ask police, I want my child, only one boy, impossible no give him.

R: So you are alone here?

F: Alone! Alone!

R: But you have a lot of friends, maybe, here?

F: Is all understand. She say is gamla, gamla. I find this one. Panta. Panta, panta, panta. I panta, panta.

R: Ok, thank you very much.

F: Very welcome!

Man filmad från bil: “Vad gör du? Hallå! Filma inte mig. Bitch!”

Scen: Hälsar på Tunabyggens vd.

Det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen är den största fastighetsägaren i Tjärna Ängar.

Jörgen Olsson

vd AB Stora Tunabyggen:

Nu går vi på Klöverstigen. Tjärna Ängar. Det vi ser här är Klöverstigen 28, sen har vi 26 här, då som vi har renoverat.

R: Har det brunnit här också eller?

J: Det kan mycket väl ha en skada. Det har det gjort.

Vd:n Jörgen Olsson, visar oss runt i området.

J: Här går vi, innergården till seniorbostäderna.

R: Varför hänger en kedja sådär på grinden?

J: Ja, det har sannolikt att göra med att ingen, att man inte ska komma in med någonting där då, fordon.

R: Nu börjar jag tänka brand och sådär alltså… Ska de där verkligen?

J: Vad tänker du nu?

R: Ska man verkligen ha kedjor sådär? Om folk verkligen behöver utrymma?

J: Vi har koll på det.

R: Okej. Ja…

R: Hur skulle du vilja beskriva Tjärna Ängar?

J: Det finns många olika bilder av Tjärna Ängar som människor förmedlar. Men min bild är att det är ett utsatt område. Men det är också ett område som är fyllt av kreativitet. Som är fyllt av drömmar.

R: Vad är det kreativa?

J: Många människor. Det är möten mellan människor. Det är möte mellan åldrar. Det finns fantastiska framgångssagor där ung har mött gammal. Och det är också en bild av området. Men det handlar även om att beskriva de utmaningar som är. Och vi håller med om de utmaningarna. De finns och de är verklighet.

Borlänge är känt för sina stora industrier och så länge någon kan minnas har socialdemokrater styrt kommunen. Dom stora arbetsgivarna är SSAB och tills bara för några månader sen Kvarnsveden. 440 anställda förlorade sina jobb när pappersbruket las ner.

Bild: kommunhuset

Vi är på väg till kommunhuset och har i förväg bett dom ta fram all dokumentation om insatserna som gjorts efter att Tjärna Ängar hamnat på polisens lista.

R2: Vart börjar vi?

R1: Nänä, det här funkar, scrolla neråt bara.

Någon särskild handlingsplan för området hittar vi inte, däremot hisnande uppgifter om hur många som bor där:

R1: Va? Bostadsbolaget Tunabyggen uppskattar att år 2015 är Tjärna Ängars befolkning 12 000. Området är byggt för 5 000. Men eh….

R2: 12 000 personer?

R1: Ja…

Enligt officiell statistik bor det drygt 3500 personer i Tjärna Ängar.

Men enligt politiker och poliser är det fler. Många fler.

ur SVT Dalarna 14 maj 2018:

R: Även om Tjärna ängar är byggt för 3500 människor, här bor mer än 10 000.

ur P4 Dalarna 14 oktober 2021:

R: Vi står ju här bland hyreshusen i Tjärna ängar och det är bland annat här då som ni tror att det bor betydligt fler personer än vad det står på pappret så att säga.

Peter Henriksson fd (M): Ja, och en del säger att det bor 3000 här och en del säger att det bor 10 000 här... Det är inte acceptabelt att ha ett sånt stort spann.

När en så konkret uppgift som invånarantalet varierar, kan man ana att det finns många sanningar om Tjärna Ängar. En officiell. En medial. Dom boendes sanningar. Och så polisens.

Polisen delar in utsatta områden i tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Socioekonomisk status och påverkan från kriminella avgör vilka som hamnar på listan. Tjärna Ängar har fått den näst högsta kategorin - riskområde. Det betyder att läget är alarmerande och riskerar att förvärras om inte rätt åtgärder sätts in.

Underlaget för bedömningen bygger på dokumentation och dialog med lokalpolisen. Vi får ut delar av den hemligstämplade dokumentationen och kan se hur dom själva beskriver området från 2015 och fram till idag.

ur områdesdokument Tjärna Ängar 2015:

“...möjligheten till att arbeta förebyggande och relationsskapande är mycket liten. Detta i kombination med den starka somaliska prägeln i Tjärna Ängar gör att Polismyndigheten idag endast har en vag uppfattning om problematiken i detta område.”

Som ett första steg mot att få bort Tjärna Ängar från listan anställs två områdespoliser. Och i ett så kallat “Medborgarlöfte” 2016 utlovas att dom ska finnas på plats i området tisdagar 9 till 15.

Grafik: Medborgarlöfte 2016

Erik Gatu

kommunpolis Borlänge:

Tanken med det var att ha en fast punkt där medborgarna visste att då dom här två områdespoliserna då skulle finnas. Sen jobbade ju dom heltid, dom var ju i området andra tider och rörde sig. Jag vet att en av dom hade stegräknare. Hon berättade att, ”jag brukar gå en mil ute på området”. Så det var egentligen tanken, att veta att i Tjärna Centrum som ju var platsen då, där har vi en fast punkt varje vecka.

Thomas Hellgren

lokalpolisområdeschef Borlänge: Det är inte bara den tiden vi är på plats i dom här områdena utan där förbinder vi oss tillsammans med kommunen att göra nånting, va. Och 2016 så var det nog det vi mäktade med just då, att få till det.

R: Året efter så ger ni ett nytt medborgarlöfte, och då ska ni bara finnas på plats helgfria tisdagar 12 till 15 istället för tisdagar 9 till 15. Så då minskar ni ju tiden?

T: Och det är precis som jag säger, det är utifrån dom resursförutsättningar som fanns då, 2016, 2017.

E: Sen kan man ju säga att dom här två områdespoliserna, dom jobbade ju där. Om jag kommer ihåg rätt så var det kanske inte så att folk stod i kö för att komma till det här kontoret, utan kontakterna togs ute i området. I föreningar och i den typen av möten.

ur Sveriges Radio januari – december 2016:

En man blev vid fyratiden i morse misshandlad och rånad i en gångtunnel...

Det har varit stökigt och oroligt på Tjärna Ängar igår kväll...

En man i tjugofemårsåldern utsattes för en grov misshandel…

Falu tingsrätt dömer nu tre unga män för grovt rån av en man i rullstol…

2017 rapporterar polisen att den “extrema” arbetslösheten i området kan leda till ökad kriminalitet. Och att det socioekonomiska tillståndet är “sämre än någon annanstans i Sverige.”

2019 märks en förändring. Antalet anmälda brott i Tjärna Ängar minskar kraftigt. Utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll.

Men i polisens interna rapporter är slutsatsen en helt annan.

ur områdesdokument Tjärna Ängar 2019

Grafik: “En ytlig analys kan se det som positivt. En djupare analys kan dock sannolikt te sig som betydligt mer oroväckande och indikera att rättssystemet är satt ur spel i väsentliga delar [..] där kriminella nätverk och traditioner styr, samtidigt som polisen inte har en aning om eller ytterst litet kontroll över utvecklingen.”

Erik Gatu

kommunpolis Borlänge:

Det kan ju handla då om att en person har blivit utsatt för brott av kanske en annan boende i området och sen hanteras, vad ska vi säga, rättsskipningen genom att kanske två släkter eller motsvarande kompenserar varann. Vi har ju en lagstiftning som våra folkvalda bestämmer, vilka lagar vi ska ha. och det är ju grunden. Om man då har parallell rättsskipning eller hanterar det utanför lagstiftningen så... Ja, då går man ju bort från demokratin också.

R: Mm. I december uppdateras ju den här listan över utsatta områden. Tror ni Tjärna Ängar kommer finnas med?

Erik Gatu

kommunpolis Borlänge: Jag tror att det kommer att stå kvar som riskområde.

Thomas Hellgren

lokalpolisområdeschef Borlänge: Tyvärr så är väl min tro också att det kanske kommer ligga kvar.

Hösten 2020 sker flera allvarliga incidenter i Tjärna Ängar. Två pojkar misshandlas och rånas på sitt godis efter att ha varit och pantat på Hemköp, ett tidningsbud hotas, Hemglassbilen omringas av ett 50-tal barn och ungdomar och skottlossning som polisen kopplar till rivalitet om drogförsäljningen.

Men det som skapar mest uppmärksamhet är ett brev adresserat till styrelsen för Högskolan i Dalarna som beskriver situationen för utländska studenter i Tjärna Ängar. Dom har under en längre tid larmat om kriminaliteten i stadsdelen.

“The dream of every student coming to study in Sweden comes from the delightful experience they are expecting to have in one of the first world countries. (...) It is with this view that students enrol at Dalarna University. (...) The first impression of every student both national and international is “Oh! Where are we? Is this Sweden?”

Brevet leder till att dåvarande statsminister Stefan Löfven besöker området.

ur SVT Nyheter 21 oktober 2020

Student: I think that the prime minister is coming to one of the places that is not safe in Sweden…

Stefan Löfven (S): Vi måste göra det här tillsamman. Det är ett helt starkt samhälle. Polisen klarar det inte själv, polisen ska göra sin del men vi måste också se till att skolan, förskolan…

En av brevets undertecknare är Peter Huld tidigare styrelseledamot i Dalarnas studentkår.

Peter Huld

fd styrelseledamot Dalarnas studentkår:

Vissa studenter kände att de hade drabbats mycket av den här kriminaliteten eller otryggheten att de valde att avsluta sina studier. Incidenterna i sig blev värre. det kunde varit ett inbrott, någon klättrar genom fönstret på andra våningen när någon sover i det rummet och såna studenter, speciellt för kvinnliga studenter så var det väldigt hemskt att vakna upp till det. Sen har det varit saker som folk som hört skjutningar. Bränder. Det var en skola som brann.

R: Vad fick ni för reaktioner på brevet?

P: Oj, det blev väldigt snabbt en nationell fråga och till och med en internationell fråga. Det blev större än vad vi hade förväntat oss.

R: Ni fick ju även andra reaktioner härifrån, från området. Vad var det för typ av reaktioner?

P: Ja. Man kan ju säga att vissa från området misstolkade väl lite brevet, att vi försökte… Att det var ett sätt att liksom… Det är en väldigt känslig fråga.

R: Vad är det som är känsligt?

P: Man fick känslan att vissa organisationer ville hellre försvara områdets rykte än att lösa dess problem.

Scen: Student och Peter visar oss runt

Student Lombe Kabaso: Yeah I think it's one over here and one in front.

Peter Huld: A gang saw the scooter and tried to break in…Three, four, five…

I’m not sure what happened here…eight…

Peter Huld och studenten Lombe visar oss den senaste skadegörelsen på studentboendet. Det blir kväll. Och nu händer något vi inte väntat oss.

Vi ser hur någon plötsligt kastar en sten mot oss, skriker fuck SVT och springer därifrån. Vår fotograf står med ryggen till och märker inget.

Strax därefter kommer tre andra killar fram. Två av dom bär masker.

R: Hejdå, tack så mycket.

Boende: Hejhej.

Ung kille 1: Vad är det ni filmar i Tjärna Ängar?

Ung kille 1: Vad handlar reportaget om? Ey, stäng av kameran.

Ung kille 2: Ey, rikta inte kameran hit.

Fotograf: Nej, ta det lugnt.

Ung kille 1: Ni måste säga bra saker om det hära området. I så fall ni ska spela in och…

R: Vill du säga bra saker så kan vi intervjua dig så kan du säga…

UK1: Det är ni som kommer och så här Ni måste bara fokusera på det positiva, bara, försöker hitta fel, det finns problem överallt.

UK2: Överallt.

UK1: I stan i Södermalm.

R2: Men ni får gärna berätta…

UK2: Uppdrag granskning men från vart? Från Stockholm eller?

R: Göteborg, jag är från Stockholm från början men vi sitter i Göteborg.

UK1: Man kommer hit olika TV-program och sånt. De filmar bara studenter. Det är vi som bor här. De här vet ingenting. De här bor något år. Sen de är tillbaka. Det är vi som är kvar här.

R: Pratar du arabiska?

UK2: Ja.

R: Finns det något problem att vi gör ett program om Tjärna Ängar, eller?

UK2: Nej då finns inga problem…

R: Det är inte något problem...

UK3: Ey, filma inte mig.

Fotograf: Nej, nej, jag filmar inte dig.

R: Han filmar mig.

Team på väg mot bil:

R2: Fan vi blev attackerade Frans.

R: Ja, jag kände det som…

R2: Nämen innan det blev vi attackerade…först innan det blev vi

R: Ja, med en sten…

R2: Den här stenen kastades mot dig…

F: What?!

Alla: Ja!

Bilåkning natt:

R2: Ja, jag såg när han tog upp den och sen så kollade jag på honom och sen tänkte jag “vad fan ska han göra med den där stenen? Ska han kasta den verkligen”…ja…

På väg tillbaka till vårt hotell pratar vi om det vi just varit med om. Vad var det egentligen dom sa? “Det är vi som bor här, det är vi som är kvar”.

Det verkar finnas en ilska mot mediernas rapportering om Tjärna Ängar.

Vi bestämmer oss för att vi ska försöka hitta killarna igen för att fråga vad det beror på.

Reporter: Skulle vi kunna få ställa några frågor till er? Ja, då kommer vi runt här då.

Selman: Det Tjärna Ängar är, det är föräldrar som bor här. Alltså familjer. Familjer som bor här som vill ha lugn och ro. Precis som vilket annat område som helst. När man säger att… Stort polispådrag i Tjärna Ängar, stenkastning, hit och dit, oj, det låter som att det är rena krigszonen. Men jag menar, vi som har gått genom Tjärna Ängar dagligen har aldrig sett en sån sak faktiskt.

R: Men menar du att det här med stenkastningen och så att… Att det typ sker varsomhelst i Sverige?

Selman: Alltså jag säger såhär… Det är ingenting som jag har upplevt själv, eller sett faktiskt. Överhuvudtaget.

Ferhan: Det är samma sak med mig. Jag har inte sett något sådant. Men… Som sagt. Måste komma hit och se själv.

R: Jo, vi gjorde det. Första kvällen så blev vi utsatta för stenkastning och sen kom några killar fram…

Selman: Det tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt faktiskt. Och det låter… Alltså… Den känslan jag får när sådant där sker, det är att det är samma handfull av människor. Du kan åka till vilken by som i Sverige som helst och det finns 5–10 personer som gör samma skit och som sprider sån negativitet.

En annan sanning om Tjärna ängar är siffrorna som kommunen lämnar ut.

2019 förvärvsarbetar bara 40 procent av befolkningen i Tjärna ängar. Lägst andel i hela Borlänge.

Vad som också syns tydligt i statistiken är trångboddheten. Husen är byggda efter 60-talets familjestandard – två vuxna och två barn. Men 2020 fanns 85 familjer med minst fem barn i Tjärna Ängar. Långt fler än i någon annan stadsdel i kommunen.

Och en siffra som signalerar framtida problem, är andelen behöriga till gymnasiet.

Mellan 2017 och 2020 blir bara hälften av högstadieeleverna i Tjärna ängar behöriga till gymnasiet.

Kille på cykel:

KPC: Tjena tjena!

R: Tjena tjena. Vill du vara med?

KPC: Vad är det här för TV-kanal?

R: SVT.

KPC: SVT?

R: Ja.

KPC: Är det bra, SVT?

Man: Mmm.

KPC: Oj, oj, oj. Vad vill ni veta?

R: Bor du här?

KPC: Jag bor här.

R: Hur tycker du att det är här då?

KPC: Här, det är… Walla, helt ärligt. Jag vet inte.

R: Bra?

KPC: Bra. Bra. Yes. Vi rullar alltid med pengar här. Man måste ha pengar förstår du, annars det är bara knas. Man måste vara rik här.

Arkiv: Sverige möts sänder från Tjärna Ängar

Journalister rör sig i flock. I slutet av oktober dyker ännu en SVT-redaktion upp i Borlänge – debattprogrammet Sverige möts.

Studioman: Vi kommer till vinjett...kamera 2.

Programledare: Ja, välkomna allesammans. Vi sänder alltså från parkeringsplatsen i ett tält precis utanför Träffpunkten Paradiset, en mötesplats för ungdomar här på Tjärna Ängar.

Fyra dar innan Sverige Möts sänder från Tjärna Ängar bränns inspelningsplatsen ner.

Och när debattörerna samlas kommer inte en av dom. Han har hoppat av på grund av hot och samtidigt avbokat en sen länge planerad intervju med oss.

Han heter Mursal Isa och är politiker från Miljöpartiet.

ur Sverige möts 27 oktober 2021

Programledare: Känner man sig stigmatiserad om det sätts upp kameror?

Ungdomsledare: Utpekade. Det sätts upp kameror bara i Tjärna Ängar i hela Borlänge just nu. Det är ett sätt att avhumanisera människor. Det är ett sätt att få unga pojkar...vad heter det...kontrollerade övervakade. Det är inte ett sätt att växa upp i...

Men efter att ha sett programmet ändrar han sig och ställer upp framför kameran.

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna: Alltså, tonen på debatten, den var inte sansad. Utan det var starkt ”vi och dom”. I min värld så är det obehagligt om vi inte kan föra en sansad debatt. Så att den här försvarsmekanismen från människor som bor på Tjärna Ängar var så stark att det kändes nästan obehagligt att debattera på det sättet. Och det tror jag inte löser problemet.

Hoten som fick honom att avboka intervjun kommer från två håll, säger han: från rasister som skickar bilder på honom med avhugget huvud, men också från personer med inflytande i utsatta områden...

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna: De här krafterna som rör sig och nästan härskar i utsatta områden, så har jag faktiskt fått om att vi vet var du bor…Vi kan berätta mer om dig, vi ser dig, och allt sånt där hör ju inte hemma i en demokrati och i en öppen debatt och ett öppet samhälle.

R: Men bara så att jag förstår dig rätt nu. Andra grupper, alltså i utsatta områden? Vad pratar vi om för grupper?

M: Jag vill inte namnge och tala om att det är den här och den här gruppen. Men de finns ju i utsatta områden med invandrarbakgrund.

Mursal Isa berättar att han levde som nomad i Somalia. Han lärde sig skriva och läsa i vuxen ålder och kom till Sverige för snart 18 år sen. Han har tidigare bott och arbetat i Tjärna Ängar i många år och berättar att boende här får information om sitt nya land på två sätt. Dels från myndigheter men också muntlig information inom den egna gruppen.

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna: Framförallt den här muntliga kommunikationen mellan gruppen, är mycket starkare än den som myndigheterna, svenska myndigheter ger.

R: Kan du ge exempel på den där muntliga informationen som kan skilja sig från information från myndigheter?

M: Svenska språket, det är ett lokalt språk. Det är ingen idé, alltså, det är inte värt att lägga så mycket tid och energi att lära sig svenska språket. Och det lönar sig inte att arbeta. För det… Det är de två informationerna som är starkast. Och den tredje är att, ja, om du vittnar eller talar om ett brott som begås här eller någon som begår det, då löper det en risk av att du blir skadad av de här kriminella grupperna. Så vittna inte. Det är de tre informationer.

R: Men du menar att det här pågår än idag?

M: Det pågår än idag, tror till och med har blivit värre, tyvärr.

Alla vi träffat har fått frågan hur många som bor i Tjärna Ängar. Svaren har varierat. Allt från 3500 till 7000, 10 000 och 12000. Ingen verkar riktigt veta men alla hänvisar till Tunabyggen.

Jörgen Olsson

vd AB Stora Tunabyggen:

Det är många siffror som florerar. Och då har vi tittat lite grann på vattenförbrukningen då som en indikator. Vi vet också att det är en högre arbetslöshet så man är hemma en stor del av dagarna. Men att säga att det är 10 000 som de siffror som har förekommit, det finns det inget belägg för enligt min uppfattning. Men det kanske är något 100-tal mer skulle jag vilja säga utifrån de erfarenheter vi har.

R: Kan du tycka att det är ett problem att politiker och poliser hänvisar till er när det gäller den här siffran, 10 000, att det ska bo 10 000 i Tjärna Ängar?

J: Jag kan tycka att det är ju ett problem om man baserar uttalanden som du inte kan underbygga. Då är det ett problem.

Så hur många bor det totalt i Tjärna Ängar då? Enligt folkbokföringen är det 3500 personer – plus några hundra till då enligt Tunabyggens vd.

Scen: Områdespolisen Borlänge

Barn: Är det där en kamera?

Polis: Ja, det är en kamera. Tevekamera.

Barn: Har du spelat Fortnite?

Polis: Vad sa du nu?

Barn: Har du aldrig spelat Fortnite när du var barn?

Polis: Nej, för jag var barn då fanns ju inte Fortnite. Jag var ju barn för jättejätte längesen.

Jocke Sohlberg, gruppchef områdespolisen: Då spelade vi Fia med knuff.

Polisen har idag inte längre några fasta tider för sin närvaro, istället arbetar sex områdespoliser i Västra Borlänge där Tjärna Ängar är en av tre stadsdelar.

I samarbete med kommunen gör man varje vecka en samlad bedömning av läget i området. När vi träffar områdespoliserna är läget rött, den allvarligaste nivån, och bara några dagar tidigare har sten kastats mot polisen.

Jocke Sohlberg

gruppchef områdespolisen Västra Borlänge:

Det var min grupp som var här då bland annat och blev utsatta för den här stenkastningen. Som sagt, det är inte bra att det händer. Det är fullständigt oacceptabelt. Men det går i vågor, skulle jag vilja säga.

R: Varför tror ni att man kastar sten på er?

J: Det kan ju vara för att man vill bli jagad av polisen, att man uppfattar det som roligt, det kan ju också ha andra mer djupt liggande orsaker att man inte vill ha polisen i samhället, eller i området här. Det är svårt att svara på.

Anna Ställ

kommunpolis Borlänge: De senaste åren har jag inte upplevt att det har varit riktat att skada. Mer som en protest. Det är allvarligt nog såklart, men det finns ju grader i helvetet, så att säga.

Marie Edlund och Anna Ställ var dom första områdespoliserna i Tjärna ängar. I en polisrapport från 2019 hittar vi några av deras iakttagelser som handlar om: “rasism från utlandsföddda mot svenskfödda”. Och om förbud mot att beblanda sig med svenskar.

ur områdesdokument Tjärna Ängar 2019

Grafik “Områdespoliserna beskriver att somaliska unga flickor inte får umgås med svenska flickor. Anledningen är att de svenska flickorna beskrivs som ”horor” utifrån sitt leverne, bland annat klädstilen.”

Anna Ställ: Det var ju information som nådde oss då. De ungdomar som bor i Tjärna Ängar, de går ju på många olika skolor i kommunen.

Marie Edlund

områdespolis Västra Borlänge:

Jag tänker att det är föräldrar som har, alla har fördomar. Jag tror att utlandsfödda föräldrar har fördomar om de svenska ungdomarna precis som tvärtom, och att man då vill på sitt sätt försöka skydda sina egna döttrar i det här fallet. Sen hade vi ju en diskussion…

R: Men skydda? Nu förstår jag inte. Skydda de från svenska flickor som de beskriver som horor, eller?

M: Ja, jag tolkar det så utifrån de uppgifterna som vi fick höra då, att det pratades på det sättet.

R: Vad tänker ni kring det?

M: Jag tycker att det är hemskt att man har den bilden, oavsett vad man har för bild av egentligen vilken ungdom. Vem det än är som har en felaktig bild eller en fördom som inte är sann. Så förstör ju det så otroligt mycket.

Scen: Poliserna går in på seniorboendet.

Poliser: Hej, hej…

Polis J: Vi såg ni spela kort.

Polis A: Vem är det som fuskar då? Lycka till med spelet nu då, jag hejar på den som vinner.

R: Hej hej, Lina heter jag och kommer från Sveriges Television jag undrar om jag skulle kunna få ställa några frågor?

Man: Ja, men inte nu…

R: Nähä?

Man: Inte nu, jag har lite bråttom.

R: Okej, vad tråkigt…

R: Jag undrar om jag får ställa en fråga till dig…

Man2: Inte nu…

R: Okej, senare kanske…

Man2: Senare…

R: Jag undrar om jag skulle kunna få ställa några frågor…

Kvinna: Jag är dålig svensk…

R: Jaha här var det inte så mycket… folk.

Vi försöker få kontakt med föräldrar i området men det är svårt.

I Tjärna Ängar har hälften av dom boende sitt ursprung i Somalia och vi vänder oss därför till den största somaliska föreningen i området – Umis.

Föreningens ordförande Abdullahi Sheik Ali tar emot oss.

Abdullahi Sheikh Ali

ordf Umis:

Några här kanske sitter i studierum så kanske inte ska störa någon…

Umis ordnar koranundervisning, läxhjälp och föräldrakurser.

Men inga föräldrar vill ställa upp, istället ska vi träffa två av föreningens ungdomsledare.

Ungdomsledarna har utbildats i projektet Ungdomsresan, som Umis drivit i tre år i samarbete med bland annat Borlänge kommun med pengar från Allmänna arvsfonden.

Totalt fick föreningen nära 4 miljoner kronor för att stärka integrationen och “bygga broar mellan människor, oavsett härkomst”. 70 ungdomar har utbildats.

Vi genomför intervjun med ungdomsledarna och stämningen är god när vi lämnar.

Men några veckor senare händer något.

Allt vänder när vi vill intervjua föreningens ordförande om en uppmärksammad händelse, där föreningen anklagades för kvinnoförtryck.

Ordföranden säger först att han är upptagen, men när vi föreslår andra datum skickar han istället ett mejl med kritik mot en av frågorna vi ställt till ungdomsledarna.

Frågan han är upprörd över är den här:

Grafik: “Är det några som är svenskar som är med?”

Vi försöker föra en dialog med ordförande om att frågan utgår från att projektet Ungdomsresan ska “bygga broar mellan människor oavsett härkomst” men Abdullahi Sheik Ali och Umis styrelse kräver då ett uttalande från SVT om definitionen av svenskhet.

Vi föreslår en ny intervju där föreningen kan ta upp kritiken. Men några veckor senare mejlar ungdomsledarna att dom hoppar av programmet.

Vi undrar varför dom inte reagerade på frågan under intervjun, varför dom inte hört av sig tidigare och varför dom i ett mejl några dagar efter intervjun skrev:

Grafikmejl: “Tjena Lina Tack själv för allt…ni var så underbar och snälla…”

Men vi får inga svar på frågorna vi ställer.

ur P4 Dalarna 23 september 2016:

Varje år bildas mellan 10 och 15 föreningar i Tjärna Ängar. Det är mer än i någon annan stadsdel i Borlänge.

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna:

Om en förening erhåller ett bidrag… En halv miljon, en miljon, två miljoner, tre miljoner. De pengarna ska göra skillnad hos människorna. Och den skillnaden måste ju påvisas att det har gjorts. Och ju mer pengar som går till utsatta områden, har jag under mina år, alltså erfarenheter sett att det stärker en viss grupp… Alltså, de som har tillgång till resurserna, de som har tillgång till lokalen. Det finns lokaler där oftast äldre herrar då sitter och pratar mycket politik. Framför allt inte svensk politik, utan ursprungslandets politik. Och då tillhandahåller den här föreningen de här lokalerna. Då är de… Då är de kungar. Alltså, de har ju sin… De har ju maktställning i samhället. De mår ju jättebra själva. Men hur mår folket som bor i området?

Vi berättar för Mursal Isa att vi besökt den somaliska föreningen Umis, och om deras projekt Ungdomsresan som fått 3,9 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden.

R: De samlar ungdomar för sommarläger. Och det här avslutades med en stor fest bara för några veckor sen, är inte det någonting bra?

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna:

Ja, det kan man tolka som någonting bra. Man sysselsätter ju ungdomar i något sammanhang. Men det som jag är kritisk till är länderföreningar, när de säger att de vill jobba med integration och inkludering. Självklart så skriver de fina dokument och fina projektbeskrivningar och så kammar de hem miljontals med pengar. så… Stärker det inte just inkludering och delaktighet i samhället. Utan nästan, business as usual, stärker ju exkludering och segregation i området.

Vi ägnar flera kvällar åt att leta efter killarna som ifrågasatte mediernas rapportering om Tjärna Ängar men vi hittar dom inte. Istället får vi kontakt med några andra.

Dom är i 20-årsåldern, bär skyddsvästar och försörjer sig genom att sälja droger i området.

Scen med kriminella:

Ja, jag säljer här

R: Vad säljer ni då?

Vi säljer...

R: Tramadol?

Tramadol, hasch...

K2: Allt skapas av arbetslöshet och allt annat förstår du? Det är det som skapar otrygghet.

R: Men kan man säga att ungdomarna har ett ansvar också?

K2: Ja, lite ansvar

R: Jag menar, alla arbetslösa ungdomar blir ju inte kriminella?

K2: I utsatta områden dom blir

R: Allihopa?

K2: Nej, några, absolut inte alla, en del.

K3: Jag skulle säga sju av tio.

R: Sju av tio?

K2: Vems ansvar är det att se till att det bli bättre integration och allt annat. Det är segregerat helt segregerat.

R: Det är väl hela samhällets ansvar?

K2: De som har makt och som kan förändra, de som har pengar jag tycker att det är deras ansvar.

Killarna berättar att deras pappor är frånvarande med nya familjer i ett annat land. Deras mammor är ensamstående med många barn. I några fall omgift med en man som inte vill veta av barnen från det tidigare äktenskapet.

Scen med kriminella:

R: Men vad gör du då?

Va?

R: På vilket sätt tar du ditt ansvar?

Mitt ansvar?

R: Ja, för att det här ska bli ett bättre område?

Jag kan inte förändra någonting här. Om jag kunde jag hade gjort. Om jag hade haft makt att förändra någonting här. Men jag är fortfarande en människa. Förstår du?

Kille: Men man tar ju sitt ansvar och bidrar till samhället och hjälper dom unga alltså och ger dom råd. Det som vi inte fick från våra äldre som små.

R: Varför fick inte ni dom här råden från era föräldrar t ex?

Jo, det har vi fått men det är området också som påverkar en, man blir en produkt... av det man kommer ifrån också...

Kille 2: Jag säger till dig om du har föräldrar som inte har utbildningsbakgrund och som också inte kan mycket i systemet. Dom kan inte vara till hjälp mycket mer än att säga du måste sköta dig och va bra i skolan. Hur ska dom lära sig svenska när grannen pratar somaliska förstår du? Hur ska man komma in i samhället? Man lever i Sverige fast man inte lever i Sverige samtidigt.

I december uppdaterade polisen listan över utsatta områden. Tjärna Ängar är fortfarande med som riskområde.

R: Kan man säga att ni har misslyckats?

Thomas Hellgren

lokalpolisområdeschef Borlänge: Ja, man kan väl säga så här, ja, så till vida att vi fortfarande sitter med ett riskområde så är det väl klart att vi har misslyckats. Det tror jag alla kan skriva under på så till vida att vi hade kunnat gjort saker annorlunda och kanske till och med bättre.

Erik Gatu

kommunpolis Borlänge: Vi kan ju inte göra så mycket åt att barn och ungdomar inte blir behöriga att börja gymnasiet. Eller att man bor trångt eller har det fattigt, så, eller hög arbetslöshet. Det finns en punkt i dom här ungdomarnas liv där dom står inför ett vägval. Ska jag göra rätt saker eller ska jag göra fel saker? Sen kommer det nån och säger, ja du får 1 000 kronor om du levererar det här paketet. Då menar jag att då är det, det är ett val som alldeles för många överväger.

R: Ni skriver själva att nedläggningen, av Kvarnsvedens pappersbruk med drygt 400 anställda kommer bli ett hårt slag för Borlänge med högre arbetslöshet och riskerar att kommunen kommer behöva prioritera annat än till exempel brottsförebyggande arbete i Tjärna Ängar.

TH: Mm. Det stämmer.

R: Så hur ser ni då på framtiden?

TH: Det är klart att det kommer påverka hela bilden för kommunen. För det, till slutändan så handlar det ju naturligtvis även för kommunen som för oss om ekonomi. Det är ju pengar vi pratar om.

ur områdesdokument Tjärna Ängar 2021

I den senaste rapporten skriver polisen att deras arbete i Tjärna Ängar inte räcker. Att det framförallt är “kommunens insatser som måste bli betydligt mer uttalade”.

Grafik: “kommunens insatser måste bli betydligt mer uttalade.”

Det är dags att besöka kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jan Bohman. Vi träffas i nybyggda Paradisskolan – kommunens senaste storsatsning i Tjärna ängar.

Jan Bohman tar över makten 2011 och får tidigt varningar om att integrationsarbetet inte fungerar och att nyanlända fastnar i bidragsberoende.

Nästan 10 år senare ligger Borlänge fortfarande högt bland landets kommuner när det gäller försörjningsstöd. 2020 betalades 113 miljoner ut.

Samtidigt har kostnaden för placeringar av barn inom socialtjänsten stigit från 25 miljoner 2012 till 97 miljoner 2020.

Enligt kommunen beror det på ökat missbruk och tillgång till droger.

R: Vad är det ni har gjort egentligen?

Jan Bohman (S)

ordf kommunstyrelsen Borlänge: Ja, jag har med mig en lång lista på vad vi har gjort, Vi har haft ett antal olika arbetsmarknadsprojekt. Det har varit någon kommun där vi la mer pengar på arbetsmarknadsprojekt än någon annan kommun i Sverige, där vi har jobbat med att utmana vårt privata näringsliv i ett projekt vi kallade dubbelt upp, där vi fick ut ungefär 350 människor från arbetslöshet i arbete. Vi har jobbat med föräldrastöd. Vi har jobbat med föreningsstöd. Vi har jobbat med föreningsbidrag. Vi har jobbat med lovaktiviteter. Vi har jobbat med fritidsgårdarna. Vi har haft projekt som försöker skapa förtroende för våra uniformsyrken.

R: Men… På vilket sätt har de hjälpt, om du tittar på hur många som förvärvsarbetar i åldern 20–64 år i Tjärna Ängar idag?

J: Jag tror att det här kommer att ta lite tid. Och… Då får man inte ge upp, va. Man måste ändå inse. Man måste pröva, man måste göra fel, och man måste gå framåt.

Så sent som 2018 granskade kommunens revisorer integrationsarbetet i Borlänge. I rapporten uppmanas kommunen att se över SFI-undervisningen. Revisorerna skriver:

Grafik: “Det finns ett antal personer som har erhållit uppemot 5000 timmars SFI-utbildning utan att ha nått läroplanens mål”

Jan Bohman (S)

ordf kommunstyrelsen Borlänge: Nej, men alltså jag tror att då har vi gjort fel. Vi borde inte, alltså, jag tror att vi, både vi och samhället i stort har haft för stor tilltro på att allting ska man lära sig på skolbänken, va. Jag tror att man behöver hitta andra former för att ta de första stegen, för att kanske sen komma tillbaka till skolbänken.

R: Och hur ska ni lösa det nu då, eller vad är planen?

J: Planen är väl att nöta på. Alltså det här är ju ingen quick fix, va. Vi ser ju en utveckling i Sverige där integrationen har gått, man har pratat om att det har tagit mellan 7 och 9 år för att integrera en nyanländ. Nu pratar man om att det tar 5, 6 år.

Jan Bohman är även ordförande i bostadsbolaget Tunabyggen som planerar en renovering av husen i Tjärna Ängar. Den beräknas ta 15 år och kosta en miljard. Men det kommer inte lösa den akuta frågan – trångboddheten. För dom 85 familjerna med fem barn eller fler finns bara sex femrumslägenheter.

R: Hur ska renoveringen lösa trångboddheten?

J: Jag tror inte renoveringen löser den. Utan den tror jag vi löser genom att bygga nya bostäder.

R: Men vad ska det vara för storlek på lägenheterna? Ska ni bygga åttarummare, eller?

J: Det kanske är så att många utav de som har de stora familjerna kanske snarare ska leta sig till en villa eller ett eget hem än att man bor i en lägenhet. Jag tror att det är svårt att bygga 7, 8-rummare och få någon vettig ekonomi på det, va. Sen vet vi ju inte hur det här kommer att se ut i nästa generation. Mycket tyder väl för att nästa generation inte kommer att ha tolv barn.

R: Om man tittar på den tid du har suttit då, alltså sen 2011, så får du en rapport i handen redan 2012 där man pekar på att något inte står rätt till och att det är på väg åt fel håll. Om man tittar på vad ni fick betala i ekonomiskt bistånd så var det ju 113 miljoner. Sen har ni de här barnplaceringarna som socialtjänsten har hand om, 97 miljoner. Sen har du endast 40% mellan 20 och 64 år i Tjärna Ängar förvärvsarbetar. Och sen så har du, på det har du renoveringarna som det kommunala bostadsbolaget måste genomföra i Tjärna Ängar. Var ska alla pengar komma ifrån? Och…

J: Men så här ser det ju ut i snart sagt varenda kommun.

R: Jo, jo, men om vi pratar här…

J: Jo, men miljonprogrammet måste renoveras. det byggdes på 70-talet. Jag menar, vi är där, Det måste fräschas upp.

R: Jo, men pengarna. Vad ska ni ta pengarna av?

J: Vi har ju en hög skatt idag i Borlänge. Och det är klart, skulle vi bli av med 105 miljoner kronor i försörjningsstöd så skulle det innebära en skattesänkning på 90 öre eller någonting sånt. Varför tar inte staten över ansvaret för försörjningsstödet? Det skulle kosta ungefär 11 miljarder kronor men det skulle få en otrolig fördelningspolitisk effekt till de kommuner som faktiskt sitter med de stora socioekonomiska utmaningarna. Så jag menar, staten skulle ju kunna styra och hjälpa oss i kommunerna som har det lite tufft, va.

R: När tror du att Tjärna Ängar är borta från listan?

J: Jag tror att sikten kanske måste sättas på 5–10 års sikt och att vi steg för steg liksom går ner i den här lägre bedömningen och sen tar bort från listan. Självklart så ska Tjärna Ängar vara ett bostadsområde som alla andra. Det är den otvivelaktiga målsättningen.

2015 började polisen lista utsatta områden. Sex år har gått. Idag finns 61 utsatta områden i Sverige. Bara ett fåtal har plockats bort från listan genom åren. Tjärna ängar har hela tiden varit kvar.

Polisen säger att dom inte räcker till och att kommunen måste göra sitt.

Borlänge har fortfarande ingen särskild handlingsplan för situationen utan planerar, som kommunstyrelsens ordförande uttrycker det – att nöta på.

I ett mejl skriver kommunen att arbetet med att minska segregation, brottslighet och utsatthet ska genomsyra ”hela organisationen”.

Mursal Isa (MP)

ordf Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna:

Jag tror politikerna i Borlänge kommun, har jättesvårt att sätta sig in i situationen i Tjärna Ängar. För det första, veta vad… Vad är det som pågår här? Vilka som är starkaste aktörerna i området, vad är det för information de sprider? Om man sätter alltså radikala åtgärder för att kunna komma bort… Alltså, problematiken… Då finns det en risk att man anklagas att man är rasist eller till och med inom citationstecken har jag hört, avhumaniserar. Alltså, det är ju folk från området som säger det, och det tycker jag är både otäckt och jag tycker synd om politikerna.

Sanningen om en plats är naturligtvis många saker. Vi har pratat med 12-åringar som är stolta över sitt Tjärna Ängar, som beskriver parken, lekplatsen och skolan men som i nästa andetag berättar om bilbränder, skjutningar och bråk. Deras vardag. Efter mörkrets inbrott har vi mött unga killar som försörjer sig som knarklangare. Som ser sig själva som en produkt av ett område som dom menar inte är Sverige.

Scen med kriminella:

Kille: Jag har sökt jobb, jag har gjort si och så, man har sökt olika saker, det blir ingenting. Det är folkgruppen det är vi somalier yngre generationen, ungdomar, blandat upp till 30 år. Det finns inget hopp det är likadant i Stockholm, Göteborg. Vart än vi finns, har vi samma problem.