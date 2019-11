UG-referens: Swedbank och vapenhandlarna

Ur Sveriges Radio P1: Ekot sänder direkt när besked alldeles nyss kom om att Swedbanks VD, Birgitte Bonnesen får sparken.

Det är den 28 mars 2019.

Swedbank är i kris. Börsen rasar och nästan 80 miljarder i aktievärde har förlorats.

Men nu lovar banken förändring.

Lars Idermark: Styrelsen kom fram till ett enhälligt beslut att det behövs ett nytt ledarskap för att återskapa och bygga ett förtroende för Swedbank som har fått sig en rejäl törn under den sista tiden.

Anders Karlsson: Fokus just nu för mig är att försöka skapa lugn i banken och i nästa steg att börja jobba med att återställa förtroendet. Den resan tänker jag påbörja tillsammans med mina nästan 15 000 fantastiska medarbetare.

Anonym aktieägare: Jag är övertygad om att man kommer få ordning på det här och så kommer värdena att komma tillbaka så småningom, om man är långsiktig.

Johan Sidenmark, VD AMF: Framförallt så är det viktigt att gå till botten och se vad som har skett och man ska göra det yttersta då, tycker jag, från styrelsen och ledningen att gå till botten med det här, och jag tror att man kan göra mycket mer än det man har gjort hittills.

Under årsstämman är det en fråga som står i centrum.

Ska banken tillsätta en särskild oberoende granskning för att undersöka omfattningen av penningtvätten i Baltikum?

Många mindre aktieägare hoppas på det och röstar för.

Men dom stora ägarna sätter stopp.

Joachim Olsson: Man kanske tror att det går att, så att säga, få bort den här frågan från dagordningen utan att göra som Danske Bank egentligen gjorde… Där man gjorde den här stora utredningen och lade alla korten på bordet.

Beslutet på stämman är det som får oss att fortsätta gräva i Swedbanks affärer.

Göra det jobb som en oberoende utredare skulle gjort.

Och det är då vi hittar ett spår som handlar om ett av det allvarligaste regelbrott en bank kan begå.

Vår research leder oss till New Yorks finanskvarter, hjärtat av den internationella bankvärlden.

Här pågår just nu flera amerikanska utredningar efter våra avslöjanden om Swedbank.

Jim McGovern: To the extent that we can use the tools to hold these financial institutions accountable, we ought to do it.

Anders Åslund: Attityden till penningtvätt är helt annorlunda bland europeiska och amerikanska banker. Här i USA så är bankerna livrädda för att bötfällas av finansministeriet.

Vad straffet kan bli för det som hittills avslöjats – vet vi inte.

Men det finns fler hemligheter i Swedbank som rör USA.

Vi får kontakt med en källa på Wall Street som går med på att överlämna ett konfidentiellt material.

Det vi får är en svart mapp med transaktioner från Swedbanks baltiska gren som gått in i det amerikanska banksystemet, i dollar och i euro.

Vi ser företagsnamn, kontonummer, datum och belopp.

Fyra transaktioner är extra intressanta.

Sammanlagt handlar det om över 10 miljoner kronor.

Inte så mycket pengar i sammanhanget.

Men när vi söker på de inblandade företagen förstår vi hur politiskt känslig affären kan vara.

Om uppgifterna i den svarta mappen stämmer så kan Swedbanks problem vara mycket större än vad vi tidigare trott. För den här gången leder spåren inte bara till oligarker och organiserad brottslighet, utan hela vägen till Kreml och till den ryska krigsindustrin.

Ur CBS News: Russian forces stormed the last remaining airbase in Crimea. Russian flags are flying over bases in the region as troops push all remaining Ukrainian out of the peninsula.

För att förstå Swedbanks roll i den här affären måste vi ta oss tillbaka till våren 2014.

Ryssland har just annekterat krim-halvön i Ukraina, och ett nytt kallt krig är ett faktum.

President Putin: Crimea is our common possession and the most important factor in the region’s stability. And this strategic territory must be under a strong stable sovereignty. That, in fact, today could only be Russian. I have no doubt in your support.

President Obama: We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea, outside of its’ bases, to be a violation of International law.

Daniel Fried: It was the first time that a European country had tried to seize the territory of another European country since World War II. We were immediately seized with this issue. The whole of the US government knew what a problem this was. And the point we were making is… Russia can have its’ place in the world, or it can invade its’ neighbors. But it can’t have both. Not if we have anything to say about it.

När striderna i Ukraina bryter ut har topp-diplomaten Daniel Fried en central roll på det amerikanska utrikesdepartementet. Det är han som får i uppdrag att utforma den diplomatiska motattacken.

Daniel Fried: President Obama drew the right conclusions. Which is that we have to push back. And Obama gave us the greenlight to develop sanctions options. That was the right instruction, and that’s all I needed.

President Obama: This morning I signed an executive order that authorizes sanctions on individuals and entities responsible for violating the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, or for steeling the assets of Ukraine people.

Daniel Fried: These are financial sanctions, and they involve restricting or banning a country from use of the US dollar and forbidding all US persons, meaning companies and individuals, people… From having any business dealings whatsoever with the sanctioned entity.

Sanktionerna slår mot ministrar, företag, åklagare och oligarker med kopplingar till kriget i Ukraina. Och det är nu fokus riktas mot världens banker med kunder från Ryssland.

Bankerna är avgörande för att sanktionerna ska fungera.

Mark Galeotti: Banks are the absolutely crucial nodes in the modern global capitalist economy. Many of the sanctions regime instructions essentially expect that financial institutions such as banks will do the policing. They will be the ones who keep an eagle-eye out and if they look, to see if a particular individual or a company which is, or might be connected to a sanctioned body, they're the ones who have to say ”No, we won't do business with you.”

Ett av företagen som bankerna ska stoppa från att göra affärer är ett anrikt bolag i den ryska vapenindustrin.

Reporter: Why did the administration focus on… Russian weapon industry, and especially Kalashnikov?

Daniel Fried: Well… You can figure that out without asking me. The Russians had just invaded their neighbor. So it stands to reason that we would go after the Russian defense industry, which we did. And Kalashnikov is a signature piece of that defense industry.

Efter sanktionerna 2014 så får inga nya vapen av det ryska märket säljas eller produceras i USA.

Så hur kommer det sig då att det finns en fabrik i Florida som tillverkar Kalashnikov-gevär?

Kalashnikov USA: For a number of years our potential customer base and our current customers have been denied access to truly Russian-designed firearms. And now they have the best of both worlds. They have the Russian design and the American-made, all rolled into one. Russian heritage – American innovation.

Vi är i Pompano Beach, i Florida.

Det är hit den svarta mappen med transaktionerna från Swedbank har tagit oss.

De som har tagit emot pengarna här är direkt knutna till Kalashnikov USA.

Nu ska vi försöka ta reda på hur sanktionerna fungerar i praktiken.

Och vi börjar i en helt vanlig vapenbutik i West Palm Beach.

Reporter: Hello!

Alex, Gunstore owner: Hello, how are you!

Reporter: My name is Axel, and I’m from Swedish Television.

Alex, Gunstore owner: Pleasure, nice to meet you, I’m Alex.

Reporter: I’m interested in… To know more about the Kalashnikov rifle.

Alex, Gunstore owner:: Easy.

Reporter: Got them here?

Alex, Gunstore owner: Of course. All right, so… Which one would look better on TV?

Reporter: I don’t know… I don’t know anything about guns.

Alex, Gunstore owner: This is Kalashnikov rifle. So it was designed in 1940’s… By the guy named Kalashnikov. He was in the hospital, wounded, and was thinking of a way to create a better gun for guys trying to win the war, so that’s basically the outcome of his stay in the hospital. One of the nurses was helping him with the drawings.

Reporter: Really?

Alex, Gunstore owner: And the gun was born in the hospital.

Reporter: So this is the famous…

Alex, Gunstore owner: AK47

Reporter: The original?

Alex, Gunstore owner: Well, no, it’s not the original. This is the current production. This one was actually made in the US.

Reporter: Oh really?

Alex, Gunstore owner: The Russian guns are forbidden in the US because of the fact that we have sanctions…

Reporter: Uh-huh?

Alex, Gunstore owner: There is nothing from Russia coming in to the US, so we don’t have any Russian guns, but this is the design of a Russian firearm, they’re just made in US.

Reporter: One of these companies is called Kalashnikov USA, right?

Alex, Gunstore owner: Correct. They’re located here in Pompano, and also in Florida. This is Kalashnikov USA 12-gauge shotgun.

Reporter: Oh, it’s heavy. Is there a logo on here or something? Yeah, there it is. K USA…And… So it’s still Kalashnikov, but it’s not Russian?

Alex, Gunstore owner: Apparently from what they’re saying, no… Apparently they bought part of the patent, or the patent, and it’s gonna be US-based… Corporation, so…

Reporter: With no connections to Russia?

Alex, Gunstore owner: From what they say, no, they just paid for the… For the right.

Reporter: This is the RWC, that’s the Russian Weapon Company. Det är de som äger Kalashnikov USA, och… Det är de som inte får ha kontakt med Ryssland.

Alex, Gunstore owner: I have a cool box that’ll be… It’ll be good for TV. It’s called Zombie Rounds. Ready?

Reporter: Ready.

Alex, Gunstore owner: Dave, going hot!

Dave: Go for it!

Alex, Gunstore owner: No more piggie.

Allt i den här vapenbutiken verkar skötas enligt reglerna.

Kalashnikov USA är alltså ett självständigt bolag som inte omfattas av sanktionerna mot det ryska ursprungsföretaget.

Genom att rättigheterna till produktionen helt enkelt överlåtits kan Kalashnikovs klassiska vapen i amerikansk tappning fortsätta säljas på den viktigaste privata vapenmarknaden i världen.

Det nya företaget har blivit en succé och nu säljs 8 olika vapen i USA med det välkända namnet från Ryssland. Men framgångssagan bygger på ett villkor.

Att det inte görs några som helst affärer i hemlighet mellan den nya fabriken i Pompano beach och de gamla företaget i Moskva.

Inga pengar får skickas mellan bolagen.

Kalashnikov USA har gång på gång lovat att det inte finns några kopplingar.

Ändå är det precis det som uppgifterna i den svarta mappen verkar visa.

De fyra transaktionerna skickas från storägare i ryska Kalashnikov – med hjälp av Swedbank – från bolag registrerade i skatteparadiset Brittiska jungfruöarna och landar till sist i USA.

Den största på nästan 10 miljoner kronor som benämns som ett lån.

Pengarna hamnar på konton hos Bank of America hos centrala personer på Kalashnikov USA.

En av dom är grundare och ägare till bolaget.

En ryss som bor i Florida.

TELEFONARE

Kvinnlig automatröst: Thank you for calling Kalashnikov USA. If you know your three-digit extension, please dial 8.

Kevin: Kalashnikov USA, how may I help you?

Reporter: Yes, hello, my name is Axel. Who am I speaking to?

Kevin: Kevin.

Reporter: And is this for a… I’m looking for a representative of the Kalashnikov company, I’m from Swedish television. I’m a journalist.

Kevin: We don’t, we’re not talking to anybody right now…

Under lång tid har vi via telefon försökt få en intervju med vapenföretaget.

Men de vill inte prata med oss.

Därför åker vi till fabriken för att få svar.

Reporter: Det känns som att vi är i rätt område iallafall. Men det finns inga skyltar eller någonting, så att vi kollar lite försiktigt här, ser lite vad som pågår. Jag vet inte om det är vakter eller någonting… Grindar och sånt där som man måste… Det är väldigt anonymt. Jag tror att det är det här. Där kommer nån. Kanske ska ta ner kameran? Vad står det på hans tröja? Står det Kalashnikov USA där? Jag försöker gå och knacka på där, så kan du kan sitta kvar i bilen, så får bara ljudet följa med mig. Och så ser vi om de är intresserade av att prata.

Fotograf: Skrapa den lite. Ja det gör jag.

Reporter: Bra. Vi testar då.

Fotograf: Ja. Lycka till.

Kalashnikov representant: Can I help you with something?

Reporter: Yeah, sorry, my name is Axel.:

Kalashnikov representant: Axel, how you doing?

Reporter: And I’m looking for like the manager or the president?

Kalashnikov representant: Who do you want to speak to, Kalashnikov USA or…?

Reporter: Yeah, Kalashnikov USA?:

Kalashnikov representant: Ok, what do… Discuss specifically? Covering our guns or something like that? Or what…

Reporter: Yeah, so we are looking into US sanctions. Into Russian weapon industry, and that’s why we’re interested in Kalashnikov USA, because you know...

Kalashnikov representant: Then you should all speak to the manager…

Axel: Thank you.

Vi får vänta i lobbyn hos Kalashnikov.

Vi vet inte om vi kommer få några svar.

Men vi är inte de första journalisterna på plats här.

Ett år tidigare knackade en annan reporter på och ställde samma frågor som vi.

Michael Smith: The first thing I thought was: How can you have Kalashnikov here, if that same entity in Russia is sanctioned and can not do business with the United States? So it was a big mystery in the beginning. And then we started looking through the records of the company and we found this guy. Aleksey Krivoruchko. And once I looked up his name I figured out that there’s a definite connection between what’s in Florida and what’s in Russia.

Det den ansedda nyhetsbyrån Bloomberg avslöjade 2018 var att den dåvarande VDn för Kalashnikov Ryssland, Aleksey Krivoruchko, nu rysk vice försvarsminister, före sanktionerna haft omfattande affärer tillsammans med personer som står bakom Kalashnikov USA.

När Bloomberg la fram sina uppgifter lovade vapenföretaget i USA att alla förbindelserna med tidigare ryska partners upphört efter sanktionerna.

Amerikanska åklagare startade en utredning med misstanken om att ryska staten i hemlighet kontrollerade vapenfabriken i USA, ett upplägg för att kringgå sanktionerna och ett hot mot rikets säkerhet sas det.

Det såg misstänkt ut, men de slutgiltiga bevisen fattades.

Michael Smith: We… We never were able to prove, and still can’t, haven’t been able to... That there was violation of sanctions.

Reporter: What was the missing link?

Michael Smith: The missing link was showing… Direct lines of business. Financing…That’s sort of the usual way that sanction violation will prove… That the Russians are sending something real and tangible to this entity and this entity is sort of acting on their behalf.

Vi visar vår research baserad på den svarta mappen för Bloomberg, hur pengarna som gått genom Swedbank landat i USA.

Michael Smith: Wow… That’s… It looks, I mean, it looks pretty significant because you’re making some connections that I had no way to make when I was looking into this originally… There we have proof of a… Sort of a financial flows…...Yeah, I’d like to show this to them and see how they respond….

Vi sitter i lobbyn och väntar.

Frågan vi vill ställa är varför pengar strömmar från Ryssland – till USA.

Och vilken roll Swedbank haft i affären.

Kalashnikov representant: I asked and they are not gonna be able to help you out today.

Reporter: Really it’s just one question we have, it’s about like if there is, due to the sanctions, is there any connection with Russia Kalashnikov and Russia USA?

Kalashnikov representant: Of course there is not. But, shoot me an e-mail and we can send you whatever information you want.

Reporterl: But, will we be able to do an interview if we send?

Kalashnikov representant: They probably will, that’s what I said, get his information, e-mail me. Our managers, I gave you my card, shoot me an e-mail and then we will go from there…

Men Kalashnikov USA återkommer aldrig.

Vi får lämna Florida utan deras svar.

Men om det rör sig om ett sanktionsbrott så är det framförallt Swedbank som ska svara på våra frågor.

Det är banken som har till uppgift att stoppa eller rapportera den här typen av högrisk-transaktioner.

Daniel Fried: Well, OFAC, that is treasury's office of foreign asset control, which administers financial sanctions, has a compliance unit, and… They monitor questionable sanctions. Something like this could easily attract their attention. . And they are perfectly capable of imposing serious penalties. You do not want to be in OFAC’s target.

Sedan Swedbanks årsstämma i mars har mycket hänt.

I juni väljs tidigare statsminister Göran Persson till ny ordförande och han lovar storstädning.

Göran Persson: Jag tycker uttrycket att städa är ganska bra. Så jag tror det att det absolut viktigaste och riktigaste att göra är på plats stoppa så mycket av det här…

Någon oberoende utredning har fortfarande inte tillsatts men Swedbank berättar att de internt går igenom 30 miljarder transaktioner för att kartlägga den misstänkta penningtvätten....

Men några sanktionsbrott verkar de hittills inte ha hittat.

Det var budskapet från den nya VD:n Jens Henriksson vid den senaste kvartalsrapporten.

Jens Henriksson: I haven't been informed of any sanction breaches. But this is an ongoing work and if the investigators find something, if they find something important, they immediately go to us….

Vi kommer snart att få träffa den nya VD:n Jens Henriksson.

Men för att förklara hur vi hittade den känsliga kalashnikov-affären i Swedbank så måste vi först gå tillbaka och sätta fokus på bankens största kund i Baltikum.

Oligarken Iskander Makhmudov.

Anders Åslund: Iskander Makhmudov var en person som folk inte ville tala högt om, för att han ansågs vara den, den farligaste utav de ryska oligarkerna.

José Grinda González: Iskander Makhmudov använde två tillvägagångssätt för att skapa ett framgångsrikt företag. Korruption och våld.

I våras kunde vi avslöja hur den ökände Makhmudov slussat flera miljarder kronor till skatteparadis genom över 200 bolag i Swedbank. Det vi inte visste från början var att Makhmudov och hans kumpaner också spelat en central roll i historien om Kalashnikov och sanktionerna.

Mark Galeotti: There was a point in which the Kalashnikov concern…….Was actually in financial crisis. The fact that with the sanctions regime, it was harder and harder for them to sell their weapons abroad. And so for a while Mahmudov invested money in Kalashnikov. He was in many ways one of the key angels keeping Kalashnikov afloat.

Reporter: Was this a well-known fact in the business world, that he was investor in this company?

Mark Gaelloti: Yeah, absolutely, I mean... Something that wasn't just known, it was trumpeted at the time, because everyone knew about Kalashnikov's troubles.

Endast en och en halv månad innan sanktionerna mot vapenindustrin slår till – så säljer ryska staten 49 procent av Kalashnikov – och oligarkens närmaste partner blir delägare.

Ett år senare går Makhmudov själv in som storägare och det är efter det som dom hemliga betalningarna till USA genomförs.

Den största överföringen sker genom brevlådeföretaget Gillsburg Limited som Swedbank i en intern rapport beskrivit som kundens eget “plånboks-konto”.

Pengarna sätts in till GP Florida Investments group, LLC, som ägs av en av de ryska män som står bakom Kalashnikov USA.

På det här sättet har storägare i det ryska vapenföretaget med Swedbanks hjälp skickat ca 10 miljoner kronor i lån till sin amerikanska motsvarighet.

Helt bortom myndigheternas kontroll.

Daniel Fried: The pattern you’re describing, well I don’t know the details, is certainly one that is generally familiar to me. It is certainly the case that the Russians use complicated systems of shell companies, offshore accounts, LLCs… …All the time. This can be used for sanctions evasion. It can be used for laundering dirty money. These are standard Russian operating procedures.

Reporter: Vad står på spel för Swedbank om det skulle visa sig att de har brutit mot de här sanktionsreglerna?

Birgitta Forsberg: Ja, men du kan ju se nu, det är ju en turkisk bank här som förra månaden, i oktober då, blev åtalad för att ha brutit mot sanktioner. Det står ju mycket på spel. En av... Den biträdande chefen för den banken blev ju för det första dömd till 32 månaders fängelse i fjol då, Det andra straffet är ju väldigt höga böter då, som kan inträffa, och det har ju hänt i flera fall. Du har ju... Den franska banken BMP Pariba har ju kanske fått de högsta böterna någonsin på 60 miljarder kronor fick de 2014.

Reporter: Och varför anser USA att just sanktionsbrott som det allvarligaste regelbrott en bank kan gå?

Birgitta Forsberg: Ja men det är ju USA:s säkerhetspolitik, och det är väldigt känsligt för USA. Det blir storpolitik av det hela kan man säga om man bryter mot såna sanktioner. Mycket mer än penningtvätt blir, för det vore ju kanske mer... ”Vanligt” så att säga, kriminell verksamhet, vi pratar om...Ja men, det är liksom lite hugga USA i ryggen om du skulle hålla på med sånt.

Kalashnikov USA svarar aldrig om sin roll i affären. Inte heller det ryska vapenföretaget.

Men i ett mail från oligarkens representant står det att våra uppgifter är så vaga och absurda att de är svåra att bemöta och att frågorna till hans klient inte är relevanta eftersom Makhmudov och hans partner aldrig varit majoritetsägare i Kalashnikov Ryssland och därmed inte anses omfattas av de amerikanska sanktionerna.

Men regelverket om sanktioner handlar inte bara om formellt ägande utan också om vem som egentligen kontrollerar ett företag och om nya ägare används för att kringgå sanktionerna.

I slutändan kommer detta avgöras av amerikanska finansmyndigheter, som nu utreder fallet sedan Uppdrag granskning uppmärksammat transaktionerna.

Och USA:s frågor till Swedbank kommer att vara hårda.

Daniel Fried: Banks have no business claiming ignorance. They need to know their customer. Due diligence by banks is a part of the system. A banker claiming he had no idea that his customer was… You know… A mafioso, a criminal, a dirty Russian oligarch. You know, that won’t wash. You want to take advantage of the international financial system Then play by the rules.

Reporter: Vi har ju då fortsatt kartlägga Swedbanks verksamhet i Baltikum...

Jens Henriksson Swedbank: Mmm, och får jag bara säga en sak? Jag tycker det är bra att ni granskar det här. Jag tycker det är bra att ni är på och går igenom den här historien, så jag börjar med att säga att jag uppskattar det. Tack.

Reporter: Vad bra! Du... På senaste kvartalsrapporten så sa du att ni inte har hittat några sanktionsbrott hittills.

Jens Henriksson Swedbank: Mmm...

Reporter: Stämmer det fortfarande?

Jens Henriksson Swedbank: ja, det stämmer.

Reporter: Vi kan nu visa att Swedbank godkänt transaktioner från en av de mest kontroversiella oligarkerna som har varit kund i banken. Som då är delägare i de sanktionsstämplade ryska Kalashnikov och som har skickat pengar till ägare i det amerikanska Kalashnikov. Däremellan ska det inte finnas några transaktioner.

Reporter: Ta en minut och läs igenom dokumentet…Det är en väldigt kort sammanfattning.

Jens Henriksson Swedbank: Dåså, och tack för det,

Reporter: Känner du till det här?

Jens Henriksson Swedbank: Jag tänker inte gå in och svara på exakt vad jag... Liksom... Vet. För jag kan inte bekräfta liksom vilka som är kunder, utan jag tänker säga såhär: Jag... Blev... Bestört och beklämd. Jag tar den här informationen, jag ser till att den kommer till vår utredning och så får de titta namn, till... Så tack så mycket, tack.

Reporter: Men det är ingen som har ringt dig om det här?

Jens Henriksson Swedbank…. Jag... Nej, det är ingen som har ringt... Såhär... Jag vill inte bekräfta eller förneka om huruvida det här är kunder. Det får inte jag, så är regelverket,

Reporter: Vad betyder det om Swedbank skulle ha medverkat i sanktionsbrott? Eller möjligtvis medverkat till att kringgå sanktionsreglerna?

Jens Henriksson Swedbank: Det... Skulle nog innebära att vi får böter på oss, och tillrättavisningar.

Reporter: Du har ju varit i USA ganska nyligen.

Jens Henriksson Swedbank: Det stämmer.

Reporter: Tog de upp några möjliga sanktionsbrott under det mötet?

Jens Henriksson Swedbank: Nej, jag tänker inte gå in på vad vi pratade om i USA, utan det var bra möte vi hade där. Och... Vad vi ville lyfta fram från vår sida var just att vi jobbar i tre faser. Ett: Vi ska vara så öppna och transparenta som vi bara kan vara om historien från 2007 till mars 2019... Och två, det är att vi och jag har lanserat ett 130-punktsprogram för att se till att täppa de hål och brister som finns på Swedbank, och tre... Att se till så att vi långsiktigt blir en industriledare inom det här området, därför att jag vill inte att Swedbank ska utnyttjas av kriminella typer.

Reporter: Du, hur hamnade Swedbank, folkets bank, i den här situationen?

Jens Henriksson Swedbank: Det är en bra fråga som jag också funderar på rätt mycket. Och då tror jag att vi har varit för naiva. Hela svenska systemet har varit, tror jag också, för naivt. I Sverige har man inte riktigt tagit de här penningtvättsproblematiken på allvar, och då har vi blivit utnyttjade här.

Det är tidig morgon i Tallin, Vi letar efter en före detta anställd i Swedbank. Han ska sitta på några av de viktigaste svaren – på frågan hur banken hamnade i centrum för det som kallats världens största penningtvättskandal.

Mannen vi söker är bankir – och hade ansvar för de rikaste och viktigaste ryska kunderna som Swedbank haft här.

Reporter: Holger! Good to see you!

Holger Roonemaa: Good to see you!

Reporter: How are you?

Holger Roonemaa: Good! How are you?

Reporter: Fine, thank you!

Det här är inte bankiren, utan Holger Roonemaa, vår samarbetspartner i historien om Swedbank Han jobbar på Postimees, den mest lästa dagstidningen i Estland.

Holger Roonemaa: That's the news team. These are my bosses.

Han är chef för deras grävande reportrar och har under flera år bevakat penningtvättsskandalerna i Baltikum.

Reporter: Good morning. Now... Bank man A. What do we know about him?

Holger Roonemaa: We actually don't know much about him. We know that he was working for many years at Swedbank Estonia as a account manager for non-resident customers, which included some of rich... Russian businessman and tycoons such as Iskander Mahmudov. And there were some others as well. And we know that he quit working 2017.

Reporter: Would it be possible to call him?

Holger Roonemaa: Sure. I have his direct phone number, so we can give it a try.

Holger Roonemaa: My name is Holger Roonemaa. I’m calling from Postimees. We are working together with colleagues from Swedish Television on Swedbank related topics. We would like to meet with you as well because of that.

Bankiren: Excuse me but what is my connection to this?

Holger Roonemaa: It has to do with a client who’s account manager you were.

Bankiren: I haven’t heard anything about it.

Holger Roonemaa: It isn’t exactly a conversation to be had over the phone. Could we agree on a time to meet?

Reporter: He answered!

Holger Roonemaa: He answered! He says that, sorry, he says that he is outside, out of country. He acted at least, like he is very surprised that we called him, but he said that he is not rejecting of giving a comment. So that's the situation.

Reporter: Did he say whereabouts he was?

Holger Roonemaa: No.

Reporter: No.

På plats i Tallin är det uppenbart att vi inte är ensamma om att utreda bankiren . Vi har fått tillgång till flera konfidentiella rapporter inifrån Swedbank där dom kartlagt den tidigare topptjänstemannens liv i detalj.

Där finns information om familjen, hur mycket pengar som kommit in på privata konton och hans relation med de kunder han ansvarat för.

Banken misstänker att han spelat dubbelt.

Att han är en korruptionsrisk.

Hans ryska kunder tillåts överföra miljarder till skatteparadis.

Och i en chatt med en kollega beskriver han några av transaktionerna som:

“Not the whitest of deals”

Och en som en “fairy tale” transaction

Men rapporterna vi nu fått avslöjar även något annat.

En mycket kontroversiell kund som bankiren haft hand om.

En minister från den ryska regeringen.

Mark Galeotti: Until recently, Mikhail Abisov was one of the rising stars of Russian business. Young, dynamic entrepreneur, he had been minister for open government. So, he very much seemed to be part of a whole new generation of younger Russian business people who understood global business and were genuinely trying to make their way..

2012 står Mikhail Abyzov på toppen av sin karriär.

Han är miljardär och minister med ansvar för frågor som rör öppenhet och transparens.

Samtidigt har han hemligheter.

Gömda i Swedbank i Estland.

Enligt bankens egna rapporter kontrollerar han sammanlagt 70 konton skrivna på bolag i skatteparadisen Brittiska jungfruöarna, Belize, Singapore och Cypern.

Mark Galeotti:

The reason for having so many different accounts and so forth... Is essentially to hide where your money is. From the West and from the Russian government, to give you maximum capacity to move your money as fluidly as possible so that you can move it into different jurisdictions.

Ett av Swedbank-kontona leder till den här lyxvillan som den ryska oppositionen pekat ut som del av ett korrupt upplägg för att stjäla pengar från folket.

Ur navalny.com: We start our flight from Abyzovs gate and move along a classic Italian cypress alley

Sammanlagt slussar den ryska ministern motsvarande över 6 miljarder kronor till skatteparadis via Swedbanks konton. Trots att regelverket gällande banker och politiker – så kallade PEPs – är stenhårt.

Louise Brown: En PEP är politiskt exponerad person. Bankerna har ett åtagande att göra granskningar av särskilt riskexponerade personer. Det betyder att om de är involverade i korrupt beteende, så måste de slussa sina pengar någonstans. Och där har banken ett uppdrag att förebygga penningtvätt.

Men den interna utredningen visar att personalen i Swedbank inte rapporterat eller stoppat uppenbart misstänkta transaktioner. Istället skriver utredarna att dom hittar en bankdosa hos bankiren som tillhör minister Abyzov. Och direkt efter att bank-mannen lämnar Swedbank börjar han jobba i ett bolag på Cypern tillsammans med sin gamla kund.

Mark Galeotti: Doing business with these guys brings you and your bank a lot of money, and everyone's happy, and you get promotions, and you get sort of slapped on the back because of your successes, and you want to keep that going. So, I think what tends to happen is exactly that there is almost a parasitic process, whereby individuals become seduced by the prospects of working with these very high net-worth customers. And in a way become their personal banker.

Vi vill visa de interna utredningarna för bankiren.

Vi mailar och erbjuder honom att läsa dokumenten på plats i Tallin.

Nu hoppas vi att han ska komma hem och svara på anklagelserna om att han var lierad med den ryska ministern.

Mark Galeotti: If you have a friend in the bank... Lots of other opportunities open up. So it may well be that you will actively cultivate this person, and therefore hope to win them over to your side.

Misstänkt korrupta banktjänstemän har varit ett stort problem i den baltiska penningtvättshärvan.

Nu är vi på väg till domstolen i Tallin för att träffa en åklagare som just nu utreder 11 fd anställda på Danske Bank. Vi vill veta om åklagaren även utreder Swedbanks personal.

Reporter: Hello Holger.

Holger Roonemaa: I think I received an answer from our banker, yesterday evening.

Reporter: Really? Hang on, we're just gonna stop. We're just gonna stop the car, so we can listen to you: What did he say?

Holger Roonemaa: Ok. He says that he's willing to read the documents, and after that to give comment.. But, he has several conditions. First of all... he says that he will not meet with any journalist at that time. He suggests that I would leave the documents in a sealed envelope in the hands of our paper, Postimees secretary. And when he comes here, he meets the secretary, he shows his ID, and when it matches, the secretary opens the envelope in front of him. He will read the document here. Today after 3 o’clock in the afternoon.

Reporter: And he didn't say anything about the filming or anything? So, because we need to make sure that he doesn't copy the documents or take photos in secret, so we should have... We should have some kind of camera in the... In the lobby when he reads, just from a distance.

Holger Roonemaa: Yes. Yeah, I agree with that… Yeah.

Reporter: Okay, so we have... We have 7 hours up until 3 o'clock.

Holger Roonemaa: Yeah, yeah, yeah…

Reporter: Now we're going to meet the prosecutor that are investigating the corrupt bankers here in Estonia.

Holger Roonemaa: Okay. Bye.

Reporter J: Talk later. Bye: Jaha ja.

Reporter A: Han är tillbaks.

Reporter J: Ja, han finns.

Reporter A: Thanks for taking time.

Reporter J: How are you this morning?

Marek Vahing, åklagare: A little bit exhausted.

Reporter J: Oh yeah, you are going to court?

Marek Vahing, åklagare: Yes!

Reporter: So... What kind of crimes are the people involved in the Danske Bank case investigated for?

Marek Vahing, åklagare: They are investigating for money-laundering, and we are suspecting that when they were working in Danske as customs managers their role was to follow Anti-money-laundering rules, but they didn't do it. The main... Objective... To commit a crime was money. So the fee for the services of money-laundering. So basically the customs managers offered money-laundering services.

Reporter: Are you familiar with this kind of modus operandi, were the oligarchs are kind of infiltrating the banks to get access to key account managers that would make it easier for them to launder suspicious money?

Marek Vahing: Yes I am. I have seen it.

Men det var inte bara oligarkerna som tjänade stora pengar på affärerna.

Mark Galeotti: When it comes down to it, banks make their money by flow of resources into and through their accounts. A bank is not a charity, so from their point of view they want to bring in as much money as possible,

I de interna rapporterna kan vi läsa att Swedbanks utländska högriskkunder totalt under 10 år slussat runt 140 miljarder EUR – motsvarande runt 1400 miljarder kronor i dagens penningvärde – bara genom Estland.

Och bankledningen får skarp kritik av utredarna för att brustit i övervakningen av affärerna – och för att över huvud taget ha godkänt en betydande del av högriskkunderna i banken.

Det är också i internrapporterna det framgår att bankiren i Tallin kände till att vissa av affärerna var smutsiga.

Reporter: In this report we have one of the managers texting with a colleague he's saying... “This is not the whitest of deals”, in detail then... Admitting that he knows that this is suspicious money. As a prosecutor does this come across to you as something suspicious?

Marek Vahing: Yes, it has. Also.

Reporter: And this could be a crime in Estonia?

Marek Vahing: Yes.

Det har blivit dags för mötet med bankiren.

Vi har uppfyllt hans krav.

Dokumenten ligger i ett förslutet kuvert hos receptionisten på tidningen Postimees.

Vi kommer inte att närvara i rummet – men riggar kameror i taket för att se till att han också fullföljer sin del av avtalet. Han får läsa och anteckna men inte fotografera eller ta med sig dom hemliga dokumenten.

Det är en känslig situation.

Han vet sannolikt att han när som helst kan plockas in på förhör av polisen.

Turen har vänt för bankiren. Och ännu mer för hans rika partner i Ryssland

Mark Galeotti: This year, what we saw is Abyzov who for so long had seemed to be one of the great rising stars of the system. He's now in prison on corruption charges. Let's be perfectly honest, it's very very rare that if you are imprisoned on these charges, especially at that level... It's very rare that you're not going to prison.

Utredningen i Ryssland fokuserar bland annat på flera affärer med misstänkt penningtvätt som gjorts genom Swedbank. Och frågan är nu om även bankiren kommer dras med i fallet.

Sekreterare: Tere,

Bankiren: Nice to meet you. Can you open it for me?

Sekreterare: I would have your ID as well. That was agreed.

Sekreterare: I will put them back in the envelope.

Bankiren: It is similar to belletristics … But time will show what is true.

Han läser dokumenten i knappt 8 minuter och går.

Det här ska visa sig vara det sista vi ser av bankiren.

Reporter: Det är inte han…

Vi försöker följa efter – men tappar honom snabbt.

Därför åker vi till den adress där hans bolag är skrivet, å hamnar i de exklusiva villakvarteren strax utanför Tallin.

Det är hans hemadress – och han är där med sin familj – så vi väljer att inte knacka på.

Reporter:

– Är det upptaget?

– Ja, eller så trycker han bort oss

Han svarar inte.

Istället får vi ett mejl.

Bankiren bekräftar att han efter Swedbank under ett par år arbetat i det utpekade bolaget på Cypern.

Men skriver att bankens utredare inte har några bevis för alla sina övriga anklagelser. Med hänvisning till banksekretess är han också förhindrad att kommentera de kunder han hade i banken.

Han skriver också att han aldrig använt någon klients bankdosa och att citaten som tyder på att han visste att affärerna var smutsiga inte stämmer.

Huvudfrågan: Hur Swedbank kunde tillåta att en rysk minister hade 70 konton i banken – och slussade miljarder – förblir obesvarad.

Mark Galeotti: The interesting thing about Swedbank... Is that there is still a sense that Sweden and the other nordic countries actually are that much more honest and upright than most. And I remember talking to a Russian who would never admit that he was a money launderer, but... He had “friends”. And he said “That's exactly the kind of place where you'd want to launder your money, because basically people won't think about it…..Well, actually that means that Sweden now has live up to its’ own reputation and above all the bank has to.

Några dagar efter att vi lämnat Tallin blir det offentligt att den estniska åklagaren nu även utreder Swedbanks personal för penningtvätt.

Men ännu har ingen misstänkt pekats ut.

Reporter: En rysk minister med 70 anonyma konton i banken, och som slussar miljarder svenska kronor. Hur i hela friden hamnade han i Swedbank?

Jens Henriksson Swedbank: Jag tänker inte gå in på enskilda kunder, utan... Den information som jag får av dig, denna och den du ger... Den kommer gå in i utredningen, och sen får utredningen då komma med sitt svar under första kvartalet. Jag ska vara så öppen jag bara kan vara om detta.

Reporter: Enligt de utredningarna som ni redan har gjort, så omsatte den här typen av högriskkunder... 140 miljarder euro. 1400 miljarder kronor, bara i Estland. Vad tänker du kring de volymerna med den här typen av kunder?

Jens Henriksson Swedbank: Det är ingen siffra jag känner igen, vi har kommit fram till ungefär en miljard kronor i vinst har kommit från de tre baltiska länderna under den här sjuårspersioden, på den här typen av kunder och det måste jag säga... Det är nog Swedbanks sämsta affär någonsin. Jag menar, du står här, varumärket är skadat... Den här interna utredningen som jag kommer ta ditt material att ge till... Bara i år kostar den en miljard kronor... Så att, jag blir upprörd och beklämd, och... Det här... Ja...Den sämsta affär Swedbank har gjort.

Reporter: Har ni misstankar om att eran personal i Baltikum har varit korrupt?

Jens Henriksson Swedbank: Såhär är det…..Kan jag här och nu stå och lova att vi inte har någon som har agerat korrupt eller inte? Självklart inte. Om vi upptäcker att någon har agerat på ett dåligt sätt då så suspenderar vi dem, och har det varit något kriminellt så polisanmäler vi detta.

Reporter: Du, vad säger du avslutningsvis... Till de kunder i Swedbank som i takt med att affär... Eller, efter att affär rullas upp... Vad säger du till de kunderna som börjar tröttna på de mörkna grenarna i Swedbank-eken?

Jens Henriksson Swedbank: Då säger jag att jag förstår den ilska som finns, va. Jag blir själv förbannad när du ger mig den här typen av uppgifter. Då säger jag att, vad vi ska göra är... Jag har tydligt uppdrag, och det är att städa upp banken, och utveckla banken så att vi kan möta kunder på ett uthålligt sätt. Det gör jag genom att vara tydlig med historien. Vi ska vara en bank som är hållbar, inte hålla på att bli utnyttjade för penningtvätt, det är inte hållbart.

Efter intervjun med Swedbank fick vi ett mail från banken.

De skriver att det dokument som Uppdrag granskning lämnat över om misstänkt sanktionsbrott nu är granskat av advokatbyrån Clifford Chance och informationen var känd sedan tidigare men är fortfarande under utredning.

Alla slutsatser kommer att kommuniceras i början av nästa år.