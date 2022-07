10 000 försenade avgångar från Arlanda i sommar

Statistiken från Eurocontrol, som är den europeiska organisationen som styr luftrummet i Europa, visar att 35 procent av avgångarna från Arlanda under juni var minst 15 minuter försenade samtidigt som sex procent av resorna var helt inställda. Under juli månad var siffrorna ännu sämre. Totalt blev fyra av tio flyg försenade eller inställda under sommarmånaderna.

”Svag siffra från Arlanda”

Enligt Hans Jørgen Elnäs är statistiken från flygplatsen mindre bra. Samtidigt menar han att Arlandas siffror också påverkats av hur flygtrafiken i övrigt sett ut runt om i Europa.

– Det är inte en bra siffra, men så bör Arlanda få lite stöd i form av att flygplatsen blivit drabbad av att även andra flygbolag har förseningar i Europa, vilket drabbat flygplatsen. Men totalt sett är det en svag siffra från Arlanda, säger han till SR.

Punktlighet avgörande för konkurrenskraften

Hans Jørgen Elnäs menar att 90 procents punklighet är bra, det vill säga tio procent försenade flyg. Hittills i sommar har det varit över 30 procent försenade avgångar från Arlanda.

De två stora flygplatserna i Danmark och Norge visar under samma period ungefär lika svaga siffror. Enligt Hans Jørgen Elnäs måste flygsplatserna fungera bra eftersom det är helt avgörande för flygbolagens konkurrenskraft.

– Det är helt avgörande för flygbolagen att de har en flygplats som fungerar till etthundra procent, säger han.