11 januari: Nattens nyheter

Under natten har vinterstormen Jan dragit in över fjällen och flera varningar är utfärdade. Orkanvindar uppmättes på flera mätstationer i fjällenområdena. Enligt SVT:s meteorolog kommer det blåsa som mest under förmiddagen på fredagen.

– Flera kraftiga vindbandet gå över Lapplandsfjällen och väster om Storsjön i Jämtland, under förmiddagen och dagen, säger SVT:s meteorolog Pia Hultgren.

Under torsdagskvällen stängde Trafikverket av flera vägar av med anledning av hårda vindar och besvärligt väder.

I Norrbottens län är E10 avstängd i båda färdriktningarna mellan Björkliden och Riksgränsen. Även väg 95 mellan Merkenes och Junkerdal i Norge är avstängd som en följd av ovädret.

Prognosen när vägarna ska öppnas upp igen är satt tilll mellan klockan 07.00 och 08.00, men det kan komma att ändras meddelar Trafikverket runt 05-tiden. Även SJ har ställt in tågavgångar under natten mellan Kiruna och norska Narvik och tåg från Göteborg och Stockholm mot Åre och Östersund.

USA:s president Donald Trump besökte under torsdagen gränsstaden McAllen i Texas vid gränsen till Mexiko. Han gjorde ett uttalande omgiven av gränspersonal, som han berömde för sina insatser.

– Vi vill alla se en mur eller en barriär, eftersom det kommer att göra deras jobb mycket enklare, och de kommer att bli ännu mer effektiva än de redan är. De gör ett rekordarbete, men det är svårt och det är farligt, säger Trump.

Över 200 kräksjuka på kryssningsfartyg

Totalt 277 personer på ett av världens största kryssningsfartyg, Oasis of the Sea, har drabbats av ett utbrott av novovirus på en kryssning från Florida till Jamaica. Både passagerare och personal har insjuknat.

Fartyget har vänt tillbaka till Florida en dag tidigare än planerat och alla gäster får tillbaka de pengar de har betalat för resan, rapporterar CBS News.

Novovirus är ett väldigt smittsamt virus som orsakar den så kallade vinterkräksjukan.