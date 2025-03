Åklagaren: Uppgifter om hot mot vittnen kan bli del av utredning

Talespersonen för Orrön Energy skriver såhär i ett mejl till SVT:

”Vi avvisar bestämt och kategoriskt samtliga de anklagelser som riktas mot bolaget. Vi har alltid utfört allt vårt arbete i enlighet med högsta professionella och etiska standarder – både när vi prospekterade efter olja i Sudan för 25 år sedan och under alla förberedelser av försvarsarbetet. Den svenska åklagarmyndigheten utredde anklagelser om påstått övergrepp i rättssak under flera år, innan utredningen lades ner 2023. Det är ofattbart att dessa grundlösa anklagelser fortsätter att användas för att misskreditera bolaget och dess företrädare.”

”Vidare vill jag hänvisa till det faktum att Sveriges längsta rättegång just nu pågår i Stockholms tingsrätt, och att vi redan från det att den inleddes, för drygt ett och ett halvt år sedan, har sagt att vi under tiden inte kommer att lämna några andra kommentarer än det som sägs i rätten under de offentliga förhandlingarna.”