Skuldberget hos Kronofogden det högsta någonsin

Under årets första sex månader fick Kronofogden in över 609 000 krav på obetalda skulder. En ökning med omkring 12 procent jämfört med samma period 2022, när 545 000 krav kom in.

Samtidigt har antalet personer som hamnar hos Kronofogden ökat med 6 procent.

– Det är egentligen inte så förvånande med det ekonomiska läget vi har. Vi är den tredje mest belånade befolkningen i EU, efter Luxemburg och Danmark. I tuffa tider finns det en risk att man inte klarar av att betala, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden.

Fler äldre har skuldsatt sig

Den åldersgrupp som ökat mest procentuellt är de över 65 år, som har blivit 18 procent fler. Samtidigt har antalet 18-25-åringar hos Kronofogden bara ökat med 1 procent.

– Den gruppen har inte lika stora möjligheter att skuldsätta sig med banklån och krediter eftersom de är så pass unga.

Störst ökning av skuldbeloppet har skett i åldersgruppen 35-44 år, med totalt 1,2 miljarder kronor. Det handlar ofta om lån mellan 100 000 och 500 000 kronor som inte är kopplade till någon säkerhet.

– Det betyder att det kan vara konsumtion, blancolån som har använts. Vi har haft det bra och vi har belånat oss. När det blir tuffare tider har man svårare att betala tillbaka. De här skulderna står för mer än hälften av ökningen.

”Kontakta långivaren”

Ungefär hälften av skulderna är under 3 000 kronor. Kronofogden vädjar till dem med sådana skulder att kontakta dem man är skyldig pengar:

– Det är onödigt att man hamnar hos Kronofogden. Hamnar det hos oss riskerar man en betalningsanmärkning och i längden ekonomiskt utanförskap. Det sätter stopp för mycket. Du kan inte gå till banken, du kan inte låna pengar, du kan inte hyra en lägenhet. Om det går så långt att du inte kan betala: var aktiv och fråga om hjälp. Fråga familjen, vänner, boka tid hos budget- och skuldrådigvare. Du är inte ensam, du får vara anonym och det är gratis.