Mathandeln rusar på nätet – har fördubblats under pandemin

E-handel på livsmedel är en liten del av den totala konsumtionen på nätet. Men under pandemin sköt livsmedelsinköpen i höjden och under 2020 såldes 4,8 procent av matinköpen via nätet. I år fram till i april så är e-handelsdelen 7,4 procent av den totala livsmedelshandeln.

Flera bedömare inom livsmedelsbranschen tror nu att många fortsätter att handla via nätet men att livsmedelsbutiken blir kvar. Man kommer att göra färskvaruinköp i butik och bulkvaror via nätet.

– Det finns redan nu flera olika sätt att handla sina livsmedel och det här beteendet kommer att öka. Vi har till exempel scan and pay där du handlar och utför dina matinköp med en mobiltelefon direkt i butiken. Matbutiken står kvar men vi handlar på annorlunda sätt, säger Fredrik Hermansson avdelningschef på Coop Sverige.

Digital omställning inom livsmedelshandel

Det sker flera digitala omställningar inom livsmedelshandeln, både på nätet och i butik. Ett exempel är de papperslappar som tidigare fanns för att markera priset på en vara. De är i många butiker ersatta med digitala prislappar.

– Det blir mycket enklare att hitta varan både för personalen och för konsumenten. Det är lättare att se vilka varor som håller på att ta slut och vilka varor som behöver reas ut på grund av kort datum säger, Jonas Tayli, it-ansvarig på Matvärlden-butikerna.

– Inventeringar blir mycket lättare och det är mycket mindre risk för att det blir fel priser på varorna. Den tid som personalen tidigare använde för att byta ut alla prislappar kan man nu använda till att plocka fram varor eller hjälpa kunder i butiken. Vi har även ett testprojekt där kunden kan se på en karta, var en speciell vara ligger i en butik, säger Fredrik Sunesson, försäljningsanasvarig på företaget Pricer.

Obemannade mataffärer en väg

Hur långt digitalisering faktiskt kommit ser man i Bålsta i Håbo kommun där det finns en butik där du handlar helt själv. Det finns ingen traditionell personal som till exempel tar betalt.

– Man registrerar sig i en app och identifierar sig via bank-id så vi vet vem som kommer in i butiken. Vi har övervakningskameror och om någon råkat lagt till en produkt som inte registrerats så blir personen efterdebiterad. Men det här har inte varit något större problem. Folk är så nöjda med att få tillgång till en liten butik så de flesta kunder är måna om att den ska finnas kvar, säger Daniel Lund, som är grundare till Lifvs-butikerna.

De här butikerna finns på ett flertal platser i Sverige som drivs av flera olika aktörer. De flesta är etablerade på mindre orter där det är svårt att få en livsmedelsbutik att överleva.