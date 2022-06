Allt fler svenskar får medicinsk cannabis på recept

2011 blev Sativex det första cannabisbaserade läkemedlet att bli godkänt för recept i Sverige. Det är ett munspray, som framförallt används som behandling för spasticitet vid MS.

Inga signaler på felaktig förskrivning

Under 2021 skrevs Sativex ut till 650 patienter, en ökning från 2020 då 415 personer hämtade ut läkemedlet på apotek.

– Förskrivningen av Sativex är från låga tal och kan variera från år till år. Vi har inte fått några signaler på att det kan vara någon felaktig förskrivning som gör att det finns risk för patientskada, säger Karl-Mikael Kälkner, som är klinisk utredare på Läkemedelsverket.

”Från låga nivåer”

Samtidigt har antalet licensansökningar, tillstånd att få förskriva läkemedel som inte är godkända i Sverige, minskat något. Under 2021 fick Läkemedelsverket in 140 licensansökningar på cannabisbaserade läkemedel, en minskning från 2020 då Läkemedelsverket fick in 201 ansökningar. Nästan lika många godkändes – 107 år 2020 och 106 år 2021.

– Vi har mellan 50 000 och 70 000 enskilda licensansökningar varje år. Så det är generellt sett från låga förskrivningstal och jag ser inget bekymmer om det går upp eller ner, säger Karl-Mikael Kälkner.