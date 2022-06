Danska läkaren Tina skriver ut medicinsk cannabis till hundra svenskar

Vi träffar Tina Horsted efter att hon talat på Sveriges första konferens för medicinsk cannabis i Stockholm. Konferensen annordnas av cannabisbolaget Aureum Life med syftet att ”öka medvetande och kunskapsnivå hos vårdgivare i Sverige”.

– Jag skulle säga att Sverige är där vi var för åtta till tio år sen. Väldigt skeptiska och konservativa, säger hon.

Sedan 2018 har det varit möjligt för danska läkare att skriva ut flera olika typer av medicinsk cannabis på recept – som THC-oljor och Bediol, ett läkemedel som består av torkad cannabis.

Det infördes på försök i fyra år, men blev tidigare i år förlängt i ytterligare fyra år.

– Vi hoppas att det ska bli permanent så att patienterna tryggt kan få den behandling som fungerar för dem, säger Tina Horsted.

Avrådan för smärtlindring

För drygt ett år sedan slog Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar fast att cannabispreparat inte ska användas för smärtlindring i sjukvården.

Riskerna för allvarliga långsiktiga biverkningar är för stora, samtidigt som evidensen för smärtstillande effekter är för dåliga, menar de.

Även ett internationellt forskarprojekt av International Association for the Study of Pain (IASP) kom förra året fram till att det i nuläget inte går att rekommendera medicinsk cannabis för smärtlindring.

– När man ser hur de samlat in data så har de bara valt vissa studier som inte ger en rättvis bild. Patienterna ser att det fungerar och undrar varför de inte kan få det, säger Tina Horsted.

”Inget principiellt motstånd”

Emmanuel Bäckryd är docent i smärtmedicin och har själv skrivit ut cannabisbaserade läkemedel till ett litet antal patienter. Han är kritisk till att förskriva cannabispreparat för en bred grupp smärtpatienter.

– Det vetenskapliga stödet är extremt tunt och därför bör man inte använda den här typen av läkemedel brett. Det ska vara väldigt speciella omständigheter för att förskriva det.

Jag har pratat med personer som tycker att det är för svårt att få cannabispreparat utskrivet. Vad tänker du när du hör det?

– Det är absolut inte min bild att det finns ett principiellt motstånd. Eftersom att det inte finns några belägg för att använda det på många, så ska det ju vara lite svårt.

Hör Tina Horsted berätta mer i videon.