Ny studie: KOL fördubblar risken för hjärtinfarkt

Studien ”Prevalence of Myocardial Infarction with Obstructive and Non-Obstructive Coronary Arteries in a Middle-Aged Population with Chronic Airflow Limitation: A Cross-Sectional Study” är baserad på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

Forskarna har analyserat data från 20 882 deltagare i åldern 50–64 år, hälften kvinnor och hälften män, som genomgått avancerade hälsoundersökningar bland annat lungfunktionsmätning och datortomografi av hjärtats kranskärl.