Allt om Sveriges säkerhet – SVT sänder specialprogram

I programmet medverkar försvarsminister Peter Hultqvist (S), partiledarna Ulf Kristersson (M), Nooshi Dadgostar (V), Annie Lööf (C), Nyamko Sabuni (L), Per Bolund (MP) och försvarspolitiska talespersonerna Mikael Oscarsson (KD) och Per Söderlund (SD). Dessutom medverkar tio forskare och experter.

Första timmen handlar om det militära och civila försvaret som nu ska växa kraftigt. I andra timmen är det fokus på säkerhetspolitiken, då diskuteras bland annat frågan vad ett medlemskap i Nato skulle innebära för Sverige. Programmet är inte en debatt, utan de politiska partierna frågas ut om deras förslag för att stärka Sveriges säkerhet.

Forskare inbjudna

Agenda har pratat med en rad forskare och experter på säkerhets- och försvarspolitik. Därefter har redaktionen bjudit in några av dem som kan ge publiken en så bra bild av forskningsläget som möjligt. De kommer att få svara på frågor om Sveriges försvarsförmåga – vilka möjligheter att försvara sig har Sverige idag? Vad betyder de ökade anslagen till försvaret? Vi tar också upp det civila försvaret – hur skulle det civila samhället klara sig vid en kris? Hur sårbara är vi för cyberattacker? I programmets andra timme tar vi upp frågan om säkerhetspolitiken. Hur påverkas säkerhetsläget i Europa av den ryska attacken på Ukraina? Hur påverkas Sverige? Vad skulle ett svenskt medlemskap i Nato innebära? Vi intervjuar även experter från Finland och Tyskland. Här (länk) finns mer att läsa om forskarnas bakgrund.

Politiker frågas ut

I programmet deltar samtliga åtta riksdagspartier: Försvarsministern Peter Hultqvist (S) och partiledarna Ulf Kristersson (M), Nyamko Sabuni (L), Annie Lööf (C), Per Bolund (MP), Nooshi Dadgostar (V), och de försvarspolitiska talespersonerna Mikael Oscarsson (KD) och Per Söderlund (SD).

Politikerna kommer inte att debattera med varandra, utan frågas ut om sina förslag på de olika områdena. I avsnittet om det militära försvaret deltar fyra partier, i avsnittet om det civila försvaret deltar de andra fyra. Partierna är kombinerade för att ge en bredd av perspektiv och förslag på varje frågeställning. I avsnittet om säkerhetspolitiken deltar samtliga åtta partier.

Agenda special: Sveriges säkerhet sänds klockan 20:00 i SVT2 och på SVT Play.