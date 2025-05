Mejlet med Thybergs nakenbilder skickades direkt efter utnämningen

Mejlet, som innehöll ett antal bilder, skickades från en privat mejladress till statsministerns statssekreterare Johan Stuart och säkerhetsrådgivarens stabschef Björn Fagerberg klockan 12.08 torsdagen den 8 maj.

Det var bara drygt 30 minuter efter att Tobias Thyberg officiellt presenterats som ny nationell säkerhetsrådgivare.

– Det är för tidigt att dra några säkra slutsatser, men det finns tecken som tyder på att det här mejlet kan vara organiserat och väl förberett, säger SVT:s inrikespolitiske kommentator Mats Knutson.

Detta utifrån såväl mejlets snabba leverans som dess adressater.

– Det är få som vet att statsministerns statssekreterare är ansvarig för den här utnämningen, så att mejlet skickades till honom tyder på god kännedom om processen.

”Någon ville att det skulle upptäckas”

Statsminister Ulf Kristersson (M) bekräftade händelseförloppet till medier som samlats utanför försvarsmötet i Oslo tidigare under dagen.

– Omedelbart efter beslutet var det någon okänd avsändare som valde att skicka de här bilderna till regeringskansliet. Och då blev han (Thyberg) omedelbart avstängd från uppgiften.

Det allvarliga ligger i att Tobias Thyberg känt till information som skulle kunna vara säkerhetshotande men valt att inte berätta om det i sina säkerhetsprövningar, menar han.

– Samtalen syftar ju till att få veta saker som skulle kunna vara problematiska, men det har misslyckats i det här fallet. Han har avsiktligt låtit bli att berätta det han borde ha berättat, och andra har inte upptäckt det. Förrän någon nu vill att det ska upptäckas.

Missats vid tidigare prövningar

På frågan om hans eget ansvar i ärendet säger Kristersson att han själv inte varit inblandad i prövningen, utan att samtalen skötts av Säpo och regeringskansliets säkerhetsavdelning. Han påpekar också att informationen har missats vid tidigare regeringars tillsättningar av Thyberg i andra roller.

– De här bilderna är tagna före 2019, och sen dess har han fått flera olika säkerhetskänsliga jobb av olika regeringar utan att någon har upptäckt detta. Så det här är ju ett allvarligt systemfel, säger Ulf Kristersson.

Kritiska röster menar dock att prövningen borde varit mer omfattande till just denna position, inte minst med tanke på att den förra nationella säkerhetsrådgivaren, Henrik Landerholm, också tvingades lämna posten under uppmärksammade former.