Antalet covidfall når rekordnivåer i världen – men dödsfallen minskar

Antalet nya fall av coronasmittade i världen ökade med elva procent i förra veckan, jämfört med föregående vecka, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Samtidigt minskade antalet dödsfall med fyra procent.

Mellan den 22 och 28 december upptäcktes i genomsnitt över 935 000 fall om dagen globalt. Det är den högsta siffran sedan pandemins början, enligt AFP:s sammanställning. Statistiken över antalet inrapporterade fall varierar dock beroende på testkapaciteten i olika länder.

Rekord på rekord

Den eskalerande smittspridningen fick WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att ta till orda på en presskonferens under onsdagen.

– Jag är mycket oroad över att omikron, som är mer smittsam, cirkulerar samtidigt som delta leder till en tsunami av fall. Detta sätter och kommer att fortsätta sätta enorm press på utmattad vårdpersonal och hälsosystem på randen till kollaps, säger han.

USA, Australien och flera europeiska länder, bland annat Danmark, Italien, Spanien och Frankrike, har rapporterat nya dagliga rekord.

Bara under de senaste 24 timmarna har Danmark haft 23 228 nya bekräftade covidfall. Det uppger Danmarks hälsoinstitut (SSI) för Ekstra Bladet. Vårt grannland har nu högst smittspridning i världen, med 1 612 smittade per 100 000 invånare, enligt bland andra The Guardian.

– Det stora antalet smittade beror också på att vi testar och rapporterar mer än andra länder. Men smittspridningen är allvarlig, säger Sundhetsstyrelsens direktör Søren Brostrøm.

”En svallvåg”

Under julveckan, vecka 51, ökade antalet nya covidfall i Sverige med 14 procent, enligt preliminära siffror från från Folkhälsomyndigheten. Faktum är att snittet över sju dagar är det högsta sedan slutet av april, enligt myndighetens egen statistik.

– Även om vi har sett en ökning i antalet personer som behöver vård på grund av covid-19 gör vaccinerna att det är mycket färre nu jämfört med tidigare perioder av hög smittspridning, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Omikron väntas enligt honom bli den dominerande varianten inom några veckor.

I Frankrike rapporterades över 200 000 nya fall bara under onsdagen.

– Jag skulle inte kalla omikron för en våg längre, jag skulle kalla det en svallvåg, säger landets hälsominister Olivier Veran, som har varnat för ännu högre smittotal efter årsskiftet.

Den snabbt spridande virusvarianten är numera dominerande i flera länder. Tidiga studier har pekat på att omikron ger mindre allvarliga symptom än delta. WHO manar ändå till försiktighet och säger att fler studier behövs.