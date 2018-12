SVT avslöjar: Arbetsförmedlingen vill slippa långtidsarbetslösa

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg bekräftar tankegångarna för SVT.

– Det finns en grupp långtidsarbetslösa där vi bedömer att de insatser vi förfogar över har väldigt liten effekt.

Det handlar om en grupp som varit arbetslösa länge, och under många år fått olika insatser från arbetsförmedlingen, men där man helt krasst bedömer det som chanslöst att få in dessa personer i riktiga jobb.

Ingår i ett budgetunderlag

Det drastiska förslaget ingår i ett budgetunderlag till regeringen för de kommande två åren.

Man talar om att det inte är ”samhällsekonomiskt rimligt” att fortsätta ge dem insatser, de bör få en ny ”sysselsättning”, och man vill framför allt att ansvaret för dem skall läggas någon annanstans än hos arbetsförmedlingen.

Förslagen bekräftas

Arbetsförmedlingens generaldirektör säger att skrivningen ingår i ett utkast som inte är färdigt, men han bekräftar tankegångarna och förslagen.

– De här personerna står för långt från arbetsmarknaden. Då blir arbetsmarknadspolitiska insatser ganska dyrt i slutändan när vi inte får någon effekt.

Det handlar om personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i över sex år, en grupp som hösten 2018 omfattade ungefär 22 000 personer, varav stora delar tillhör någon av grupperna:

Personer med funktionsnedsättning.

Personer utan gymnasieutbildning.

Åldern 55-64 år.

Lyckas inte få jobb – trots åtgärder

I genomsnitt visar Arbetsförmedlingens analys att de fått nio insatser per person sedan de skrevs in, bland annat arbetsmarknadsutbildningar och olika former av arbete med stöd. Trots detta, och trots en stark arbetsmarknad, har de inte fått jobb. Man tror helt enkelt inte dessa personer kan komma i varaktig sysselsättning på den vanliga arbetsmarknaden.

Mikael Sjöberg återkommer till att skälet att man vill slippa ansvaret är att arbetsförmedlingens insatser kostar för mycket pengar. Han ser gärna att kommuner, ideella sektorn eller något som påminner om Samhall skulle kunna ta över ansvaret för dessa människor.

– Det är något vi kommer få diskutera med en kommande regering, kanske i en utredning, säger han.