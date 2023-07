Aspartam kan klassas som möjligen cancerframkallande

Det är IARC, International Agency for Research on Cancer, WHO:s organ för cancerforskning, som gått igenom 1300 studier om sötningsmedlet aspartam som nu kommer med en uppdaterad riskbedömning.

Enligt uppgifter som har läckt till nyhetsbyrån Reuters kommer aspartam att klassas som ”möjligen cancerframkallande för människor” av IARC.

Samma klass som aloe vera

– Enligt ryktet kan aspartam få cancerklass 2 b som är den lägsta klassen. Aloe vera ligger i den klassen, liksom mjölksyrade grönsaker. IARC har tittat på faran med aspartamn men bara för att det finns en fara behöver det inte finnas en risk. Den hänger ihop med dosen, säger Johan Ålander, toxikolog på Livsmedelsverket.

Enligt den senaste bedömningen från WHO kan en person som väger 60 kg konsumera fyra liter aspartamsötad läsk per dag under sin livstid utan någon risk för hälsan – en bedömning som svenska Livsmedelsverket följer.

Kroppseget ämne

Men det rekommenderade dagliga intaget kan alltså komma att ändras – om den nya rapporten kommer fram till en annan slutsats.

– Med största sannolikhet kommer EFSA, EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, i så fall att få i uppdrag att titta på den nya datan och göra en ny riskvärdering, säger Johan Ålander.

Aspartam har använts i Sverige sedan 1980 och det finns även naturligt i kroppen. Enligt Ålander är den nya cancerklassningen ingen anledning att känna rädsla.

– Aspartam är generellt en väldigt välstuderad produkt. Om det hade varit farligt borde man ha fångat upp det tidigare, säger Johan Ålander.

I klippet berättar toxikologen mer om aspartam och varför det kopplas till cancer.