Vårdjätten Attendo: All vår personal behöver nu skyddsutrustning

– Vi införde besöksförbud tidigast av alla, liksom hälsokoll och temperaturtagning på personalen. Ändå har vi sett hur smittan smyger sig in. Givet besöksstoppet måste den komma in via personal som är relativt symptomfri, säger Attendos vd Martin Tivéus till SVT.

– Så vi planerar för att se all personal som potentiella smittspridare, oaktat symptom. Därmed behöver vi skyddsmaterial i en helt annan utsträckning.

Attendo uppger att tillgången på skyddsutrusning i dag är ansträngd men under kontroll, men att behovet nu alltså kommer att växa enormt.

10 miljoner kit

– Behovet för omsorgen i Sverige bedömer vi till cirka 10 miljoner skyddskit per vecka i hela landet, med handskar, munskydd och så vidare.

Martin Tivéus uppger att han fört fram sina farhågor till både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten men hittills utan gehör. Han vill se nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, och även en möjlighet till provtagning inom äldreomsorgen.

