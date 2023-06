Badplatserna att se upp för 2023 – här är Sveriges sunkigaste bad

Varje sommar rapporterar Sveriges kommuner in skadliga bakteriehalter från ett stort antal svenska badplatser till Havs- och vattenmyndigheten. Vattenkvaliteten inför badsäsongen 2023 avgörs av prover som rapporterats in under de fyra senaste badsäsongerna, 2019–2022.

461 svenska badplatser är så kallade EU-bad, vilket bland annat innebär att de i snitt har 200 badande eller fler per dag samt att badvattenkvaliteten regelbundet övervakas. I år har vattenkvaliteten vid 421 av EU-baden klassificerats som utmärkt, bra eller tillfredsställande, vilket motsvarar cirka 91 procent.

Avrådan från bad

Vid tolv av EU-baden har badvattenkvaliteten klassats som dålig. Hälften ligger i Mälaren i Stockholm och flera i Skåne, varav två i Helsingborgs kommun.

– Alla kommuner gör undersökningar på sitt håll för att lokalisera föroreningskällorna ifall de kan hitta specifika orsaker till vad det är som förorenar vattnet, så det finns ingen enskild orsak som förenar dem med varandra, säger Ema Glad, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Om baden skulle visa bra kvalitet vid nytagna prover gäller ändå avrådan från att doppa sig hela sommaren, fram till att badet kan klassificeras med minst tillfredsställande kvalitet.

28 EU-bad har inte kunnat klassificeras på grund av uteblivna eller otillräckliga prover.

Mindre förorenat badvatten 2022

Vid provtagningar mäts två typer av indikatorbakterier som kommer från avföring. 2021 visade provresultat från 117 enskilda prover vid badplatser på otjänligt vatten, förra året sjönk siffran till 64.

Enligt Ema Glad är det svårt att säga vad minskningen beror på. Men det finns många olika anledningar till varför bakterierna hamnar i badvattnet, förklarar hon:

– Ibland är det människor i djur i direkt kontakt, ibland är det dagvatten och breddningar som är boven i dramat.

Tre risker i badvattnet– hör Ema Glad berätta mer i videon ovan.