Coronaviruset: 25 mars – 29 mars

Det tog en månad för USA att nå 1000 döda på grund av coronaviruset. Men bara två dagar senare har siffran nu fördubblats. Under lördagskvällen svensk tid hade totalt drygt 2000 personer, som bekräftats vara smittade av coronaviruset, dött i USA, enligt Johns Hopkins-universitetet.



Beskedet kommer samtidigt som USA:s president har övervägt att sätta de värst drabbade delstaterna, New York, New Jersey och Connecticut, i karantän. Presidenten meddelade däremot under natten att så inte kommer ske. Efter diskussioner med guvernörerna i delstaterna så kommer det i stället att utfärdas en stark reseavrådan jämtemot invånarna i de tre delstaterna.