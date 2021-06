Liberalerna rasar i SCB:s mätning: ”Katastrofsiffror”

SCB genomför Partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november.

PSU för maj 2021 genomfördes under perioden 28 april–27 maj.

Totalt ingick 9 216 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval.

Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät.

Totalt svarade 4 656 personer, vilket motsvarar 50,5 procent.

”Val i dag”-skattningen, som presenteras i dag, mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”