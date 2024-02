Dieseln under 19 kronor igen

Ledande drivmedelskedjor sänker priserna på bensin och diesel.

Riktpriset för 95-oktanig bensin på bemannade stationer sänks med 20 öre till 18,29 kronor per liter. Dieselpriset sänks med 30 öre till 18,99 kronor per liter – första noteringen under 19 kronor per liter sedan den 6 februari.

Vid årsskiftet, efter justeringen av reduktionsplikten, kostade dieseln 17,89 kronor per liter.

Priset på biodiesel (HVO100) sänks också med 30 öre, vilket ger ett literpris på 22,59 kronor.

Priserna på fordonsgas och etanol lämnas oförändrade.

Priserna är generellt lägre på obemannade stationer och kan variera lokalt.

Drygt hälften av priserna på fossila drivmedel består av koldioxidskatt, energiskatt och moms på både skatterna och själva bränslet.