Dyra tider för importberoende svenska företag

Helsingborgsbaserade Nederman tillverkar produkter för industriell luftrening med hela världen som marknad. Företaget har en hel del tillverkning i USA och det gör att den ekonomiska påverkan av den svaga svenska kronan mot dollarn blir mindre än vad den annars skulle vara.

– Det vi måste göra är naturligtvis att jobba med prissättningen och se till att vi kan hantera det på ett anständigt och bra sätt. I övrigt så kan man ju på längre sikt fundera över i vissa fall att hitta andra leverantörer som är i andra valutaområden, säger Sven Kristensson.

Svagaste kronan på över 20 år

Inte sedan under åren 2001-2002 i it-kraschens spår har kronan varit så lågt värderad mot den amerikanska dollarn som nu. Då kostade en dollar under långa perioder mellan 10 och 11 kronor. Den senaste tiden har dollarkursen återigen legat på de nivåerna. En viktig orsak till att kronan är så lågt värderad nu är, enligt ekonomer SVT talat med, att Riksbanken under lång tid har satt en mycket låg ränta.

– Man har haft en väldigt låg ränta, under lång tid minusränta, och man har sagt att man vill ha en svag valuta för att skapa inflation. Det här har minskat aptiten från omvärlden att köpa svenska kronor, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

Anpassar sig till situationen

På luftfiltreringsföretaget Nederman tar man ändå det skakiga ekonomiska läget med ro. Det gäller bara att anpassa sig.

– Det här är saker och ting som är naturliga förändringar i en ekonomi och vi kan inte påverka det. Därför så anpassar vi oss till den rådande situationen, säger Nedermans vd Sven Kristensson.