Efter skandalscenerna på Tele2 – arbetsgrupp tillsätts

Matchen mellan de två Stockholmslagen slutade i rök, eld och med supportrar som tog sig in på planen och hamnade i bråk med polis. Efter söndagens våldsamma scener har kraftig kritik riktats mot fotbollsklubben AIK.



– Vi vet att saker tvingas in, hotas in eller bärs in i kläder på ställen där personalen enligt lagstiftning inte får leta, över bröst och i skrev. Det finns rätt många parametrar som gör att det är svårt att förhindra helt att det kommer in. Det är ingen ursäkt, bara en förklaring varför de här sakerna finns inne på arenan, säger Martin Fredman, säkerhetschef på Svenska fotbollsförbundet.

Söndagens match avbröts med återupptogs efter några minuter. Händelsen har av polis rubricerats som våldsamt upplopp, och justitieministern Gunnar Strömmer har kallat svenska fotbollförbundet till ett möte om säkerheten.



