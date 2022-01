Prognos: Vindkraften slår nordiska produktionsrekordet på torsdag

På torsdagen kostar en kilowattimme (kWh) i hela landet knappa 20 öre, långt under de nivåer som gällt senaste månaderna, speciellt i södra Sverige. Så sent som i måndags låg priset på 2:54 kronor per kWh.

Det är också det lägsta priset sedan någon enskild dag i november. Den främsta orsaken är blåsigt väder.

– Det blåser väldigt mycket i Norden, inklusive Sverige, det är historiskt höga nivåer, säger Joakim Salqvist, elprisexpert på elbolaget Tibber.

Om prognosen håller väntas vindkraften på torsdagen slå det tidigare nordiska produktionsrekordet för en enskild dag. Det lägre elpriset väntas hålla i sig under veckan då vinden spås blåsa på rejält.

Andra faktorer som pressar priset är det milda vädret och att kärnkraften går för fullt igen.

– Men blåsten bidrar mest, säger Joakim Salqvist.