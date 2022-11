Energirådgivaren: ”Vi ser att priserna blir högre”

Höstens prisnivåer på el har inte varit fullt så extrema som det först förutspåddes. Samtidigt har prognosen för den kommande vintern skruvats ned av flera experter.

Men med snö och kyla i antågande ser det nu ut att vända. Till helgen väntas elpriserna mer än fördubblas i samtliga elprisområden i Sverige, enligt elbörsen Nord Pool.

– Vi har haft gynnsamma väderförhållanden, vi har haft det lite varmare i oktober och även i början av november. Men nu ser vi att det blir kallare och kyligare och att efterfrågan på el blir högre, säger energi- och klimatrådgivare Rasam Sheibeh i SVT:s Morgonstudion.

I norra Sverige, som tillhör elprisområde ett och två, blir priset på fredagen i snitt 1,16 kronor per kilowattimme. I södra Sverige, där elprisområde tre och fyra ingår, ligger priset i snitt på 1,18 kronor, exklusive skatter, moms, nätavgift och eventuella elhandelsbolagspåslag.

Det kan jämföras med ett pris på under 50 öre per kilowattimme under torsdagen och ställas mot rekordnoteringen i augusti då elpriset på Nord Pool under en period låg på 5,77 kronor på kilowattimme.

Ansträngd energisituation

Han betonar att energisituationen i Sverige är fortsatt ansträngd och att högre priser är att räkna med framöver.

– Generellt när vi går mot kallare dagar blir det dyrare med el. Och vi vet att vi fortfarande har den här energisituationen som är ganska ansträngd, så vi ser att priserna blir högre, säger han.

Hur prisbilden kommer att se ut de kommande månaderna är det svårt att sia om, enligt Rasam Sheibeh. Men han vill att hushållen har i åtanke att tillgången på el även framöver är begränsad.

– Det är väldigt svårt att säga exakt nivå på elpriserna, men vi kan vara beredda på att vi ser skillnader i priserna igen under januari och februari. Jag hoppas att folk inte har glömt den situation som vi haft, säger Rasam Sheibeh.