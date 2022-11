Klartecken för elstödet

Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Det ska gå till omkring fem miljoner elkunder i södra och mellersta Sverige, det vill säga de som finns inom elområde 4 och 3.

Stödet baseras på historisk förbrukning under perioden från oktober förra året till och med september i år. Stödet utgår med 79 öre per kilowattimme för kunder i elområde 4 och med 50 öre per kWh i elområde 3.

Energimarknadsinspektionen har kompletterat Svenska kraftnäts modell för att den ska stämma överens med de EU-regler som finns för hur så kallade flaskhalsavgifter får användas eller betalas tillbaka.

– Vi har godtagit Svenska kraftnäts modell till den allra största delen, säger Elin Broström, enhetschef på avdelningen för marknadsövervakning på Energimarknadsinspektionen, till TT.

Ändrar efter SVT-granskning

SVT har i en tidigare granskning kunnat berätta att storföretag som SSAB, Borelis Stenungsund och Cementa i den föreslagna utformningen av elprisstsödet kunnat tillgodgöra sig flera hundra miljoner kronor – trots att de haft bundna elavtal och drabbats ytterst lite av årets höga elpriser.

Nu framgår att kunder som kan få ersättning över ett visst tak måste ansöka om att få den överskjutande delen. Det handlar om kunder med en förbrukning på över 3 miljoner kilowattimmar.

Texten uppdateras.