Experterna tipsar: Så fixar du nyårslöftet

Hej Clara,

Helt rätt tänkt! Att använda vad man redan har i garderoben är den största trenden 2025.

När det kommer till styling och plaggen du beskriver så hade jag försökt tänka lager på lager och accessoarer. Den vita skjortan fungerar ju lika fint som den är som med polotröja under, med slips eller pullover. De svarta kostymbyxorna går att matcha lätt till T-shirt men också under en klänning. Och när det kommer till accessoarer så tar ju ett par klackar eller strassörhängen lätt en look från dag till kväll - svårare än så behöver det inte vara!

Att använda det man har sätter lite press på fantasin men det blir också mycket roligare att klä sig. Lycka till!