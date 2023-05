Falska intyg för vårdyrken marknadsförs på Snapchat

Under förra året och i år har det kommit in ett 60-tal anmälningar om falska utbildningsintyg som sålts via sociala medier. Men mörkertalet är stort, enligt polisen.

Sättet som falska utbildningsintyg säljs och tillhandahålls på utvecklas ständigt, visar en granskning som SVT Nyheter har gjort.

Under falskt namn fick vi kontakt med en säljare som beskriver hur han själv fått jobb med ett intyg köpt via Snapchat:

– Jag tänkte skitsamma, jag kommer köpa den, så jag tog en socialpedagog och jag har jobbat med den och de har höjt min lön och allt, säger säljaren i en ljudupptagning.

Skyddad yrkestitel

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret och om en anställning sker på falska grunder kan det få allvarliga konsekvenser, inte minst vad gäller yrkesgrupper som undersköterska, menar facket.

– Yrkesutbildningen säkerställer en kompetensnivå som också säkerställer patientsäkerheten. Om man då inte har den adekvata utbildningen för yrket så kommer även patientsäkerheten bli lidande, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunalarbetareförbundet.

Säljaren som SVT Nyheter har tagit kontakt med uppger att intyget utfärdas med vattenstämpel från en numera nedlagd skola, för att försvåra eventuella kontroller. Det är bara ett exempel på hur bedragare anpassar sig efter rådande förutsättningar, enligt polisen.

Stort mörkertal

– Det här är organiserad försäljning, man livnär sig på den här typen av verksamhet så det kommer att fortsätta, man behöver fortsätta ha inkomster, säger Charlotta Mauritzon, på polisens Nationella bedrägericenter.

Hon menar vidare att det finns ett stort mörkertal, eftersom många företag och verksamheter som blivit utsatta för bedrägeribrott inte anmäler det.

– Till och med Svenskt Näringslivs egen undersökning visar att 50-60 procent av företagen inte anmäler brott man blivit utsatta för. Och det här är brott som man inte ens märker att man blivit utsatt för, säger Charlotta Mauritzon.