Fler resenärer släpps på tågen – SJ: ”Efterfrågan på resor ökar”

Tågresandet i Sverige har gradvis ökat sedan i våras. Från att bara köra hälften av sina planerade avgångar gick SJ upp till 70 procent av sin ordinarie trafik under sommaren. Och intresset för inrikesresandet är fortsatt stort under hösten.

– Vi märker ett ökat intresse för fritidsresande under veckosluten och har därför beslutat att sätta in flera tåg under de mest populära sträckorna från och med november, säger Simon Hermansson, presskommunikatör vid SJ.

En av dem som nyligen rest är Petra Schandersson. Hon upplevde trängsel redan på perrongen.

– När vi kom på tåget var det fortfarande extremt mycket folk, det satt någon på varje plats och det stod människor. Det blir väldigt obehagligt i och med att man är så medveten om corona och restriktionerna kring hur vi ska hantera det.

Hon funderade på att gå av tåget för att det var så många resenärer.

– Konduktören och SJ gjorde ingenting. Viruset kan ju smitta även om man vidtar de största försiktighetsåtgärderna. När man trycker in så många människor på samma ställe, då blir det osäkert.

Släpper på fler passagerare

Trots att det råder en osäkerhet kring virusutvecklingen har svenskarna redan börjat boka julresor, och SJ har beslutat attmöta efterfrågan.

– Det betyder att vi går upp från en lång period med reduceringar av varierande grad och kör motsvararande vad vi vanligtvis kör en jul, alltså allt vi kan, säger Simon Hermansson.

För att minska risken för smittspridning har SJ förlängt undantaget som gör alla biljetter ombokningsbara fram till den 7 februari. För att minska trängseln är en del av platserna på varje tåg spärrade för bokning – men de är färre än under sommaren.

Oklart hur många säten som spärras

På regionaltågen finns en del vagnar med bokningsbara platser och en del utan. Sitter det för många i en vagn ska resenären själv ta ansvar att flytta sig, säga till eller byta vagn, enligt SJ.

Efter kritik om trängsel ombord beslutade SJ i somras att sänka andelen bokningsbara platser från 75 procent till 65 procent. Vad andelen kommer ligga på framöver kan Simon Hermansson inte svara på.

– Eftersom vi har många olika typer av fordon och vagnar, både dagtåg och nattåg, så går det inte att säga en siffra. Det skiljer sig åt beroende på avgång.

Men ni har kunnat göra det tidigare?

– Från början var det alltid en tom plats bredvid varje passagerare och då var det enkelt att kommunicera att man spärrar av 50 procent av platserna.