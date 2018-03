Miljöpartister efter tiggeriutspelet: ”Iskylan har trängt in”

I riksdagens frågestund sa finansminister Magdalena Andersson (S) att ”de som ger pengar till tiggare riskerar att bidra till människohandel” och att ”tiggeri inte är något som kan accepteras i den svenska gatubilden”.

Kritiserar Anderssons (S) utspel

Flera miljöpartister har reagerat på uttalandet:

”Att be människor att inte hjälpa de som är mest utsatta är att blunda för verkligheten och ett tecken på att iskylan har trängt in långt in i den politiska debatten”, skriver Maria Ferm (MP), gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och lika rätt, på Facebook.

Uppgifter: Kris i regeringen

Hon fick även medhåll från bland annat biståndsminister Isabella Lövin (MP) som twittrar: ”När iskylan slår mot Sverige är det viktigt att visa medmänsklighet. Ingen ska behöva tigga, men det kan aldrig vara fel att hjälpa den som sträcker ut en hand”.

Enligt Aftonbladets regeringskällor är dagens tiggeriutspel kulmen på en vecka som präglats av osämja mellan de två regeringspartierna.