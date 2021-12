Fler fullvaccinerade på IVA när smittspridningen ökar

Spridningen av covid-19 ökar i Sverige och Folkhälsomyndigheten varnar att man snart kan tvingas införa skärpta restriktioner för att stoppa smittan.

Det är fortfarande relativt få personer som blir så sjuka att de behöver intensivvård. Enligt den senaste statistiken rör det sig om 43 personer totalt.

Risken att bli svårt sjuk är absolut störst för ovaccinerade – samtidigt är allt fler av de som blir allvarligt sjuka fullvaccinerade, det visar statistik från Svenska intensivvårdsregistret.

– Bland de vaccinerade är det främst sköra äldre som är i behov av vård. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot svår sjukdom och död, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen på tisdagens presskonferens.

Ökning av fullvaccinerade

Under augusti var 8 procent av alla covidpatienter fullvaccinerade. Under september ökade det till 23 procent. Under oktober var 31 procent fullvaccinerade och under november var det hela 40 procent av alla covidpatienter på IVA som fått båda sprutorna med vaccin.

– Vi kommer att se att några, trots att de vaccinerat sig, ändå blir så sjuka att de hamnar på IVA, säger Johnny Hillgren till SVT Nyheter.

Tittar man på åldersgruppen 60 år och äldre har de fullvaccinerade ökat kraftigt på IVA och är nu i klar majoritet. Hela 64 procent av alla personer äldre än 60 år som vårdas på IVA är fullvaccinerade.

Enligt Hillgren är det viktigt med ett fortsatt vaccinationsskydd, framför allt för grupperna som riskerar bli allvarligast sjuka och att vi har fokus på den ökade smittspridningen.

– Jag tror att vi behöver agera snabbt för att kunna minska smittspridningen och minska konsekvenserna av dem, säger han till SVT Nyheter.