Full lön mot deltid under studietiden ska ge 2 000 lärare

Sverige har lärarbrist och enligt Skolverket kan det saknas 80 000 lärare om cirka 15 år. Miljöpartiet vill därför att man ska kunna studera till lärare och samtidigt jobba deltid i skolan, men få full lön. Tanken är att huvudmannen för skolan, oftast en kommun, sluter ett avtal med personer som vill bli lärare. Dessa får sedan varva studier med arbete.

– Det handlar om att jag som rektor ser att här har jag en riktigt bra person, kanske redan med lite ämneskunskaper och som kanske har jobbat med unga innan. Personen jobbar halvtid och pluggar halvtid för att få lärarbehörigheten och staten tar en del av vikariekostnaden för halvtiden då den blivande läraren pluggar, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Statsbidrag ska täcka hälften

För att minska skolans kostnader vill man ge ett statsbidrag som täcker 50 procent av vikariekostnaden för den person som studerar. Statsbidraget beräknas kosta 2 miljarder kronor totalt fram till år 2026. Miljöpartiet vill också anslå 20 miljoner kronor om året fram till 2026 för att ta fram utbildningar som kombinerar studier och arbete.

Man räknar med att förslaget ska ge 2 000 fler lärare.

– Du får en lärarutbildning och under tiden får du betalt. Det gör så klart utbildningen attraktiv, särskilt för den som kanske redan har jobbat ett antal år, har familj och lite svårt att gå tillbaka till universitetssvängen, säger Gustav Fridolin.

”Risk för kravsänkning”

Liberalernas partiledare Jan Björklund menar att förslaget kan leda till att kommunerna får inflytande över vilka som blir lärare, vilket enligt honom skulle kunna leda till lägre krav.

– Jag tycker det är rätt tänkt att vi ska försöka få in personer med annan hög utbildning, till exempel ingenjörer, in i läraryrket och att de ska ha bra villkor under övergången. Risken med Miljöpartiets förslag är att man kan få en kravsänkning istället, för att man ger kommunerna möjlighet att ta in den de vill, säger Jan Björklund (L).

L: Höj lärarlönerna

– Före lärarlegitimation infördes 2011 fick kommunerna själva avgöra vilka man anställde som obehöriga lärare. Erfarenheten var då, i allt väsentligt, att man anställde de allra billigaste, det vill säga personer med låga kvalifikationer.

Han vill istället se en satsning på lärarlönerna.

– Vill kommunerna betala studenter under utbildningstiden så får man väl göra det, men grunden är att höja lönen för lärarkåren i Sverige.

Klockan 20 på torsdag sänder SVT1 en debatt om den akuta bristen på behöriga lärare, där Gustav Fridolin och Jan Björklund deltar.