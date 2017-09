Här är alla nominerade till Kristallen 2017

Här alla nominerade:

Årets barn- och ungdomsprogram

Det stora experimentet, Viaplay

Geografens testamente – Europa, UR

Julkalendern: Selmas saga, SVT

En pappa på förskolan, SVT

Skavlan junior, SVT

Årets dokumentärprogram

Say Something, UR

Skolpojkarna, UR

I Trumpland med Filip och Fredrik, Kanal 5

Oscar och Greta och huset de byggde, SVT

Jag är Ingrid, SVT

Årets dokusåpa

Bonde söker fru, TV4

Ex on the beach, Kanal 5

Paradise hotel, TV3

Det stora fågeläventyret, SVT

Allt för Sverige, SVT

Årets fakta- och aktualitetsprogram

Halvtid – partiledardueller, TV4

GW:s mord, TV4

PK-mannen, UR

30 liv i veckan, SVT

Sveriges bästa hemtjänst, SVT

Årets granskning

200 sekunder, Viafree/Aftonbladet

Kalla fakta: Slottsherren (SVF), granskning av Fastighetsverket, TV4

Dokument inifrån: Fallet Kevin, SVT

Uppdrag granskning: Pojkarna från Fittja, SVT

Dokument inifrån: Ensamma mot IS, SVT

Årets humorprogram

Trettiplus, SVT

Sommaren med släkten, Kanal 5

Swedish dicks, Viaplay/TV3

Halvvägs till himlen, TV4

Torpederna, Cmore

Årets kvinnliga skådespelare i en tv-produktion

Alexandra Rapaport, Kanal 5

Ida Engvoll, TV4

Kajsa Ernst, TV4

Marie Richardsson, SVT

Petra Mede, SVT

Årets livstidsprogram

Mandelmanns gård, TV4

Sofias änglar, Kanal 5

Historieätarna, SVT

Gatans kör, SVT

Vem bor här?, SVT

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion

Filip Berg, Svartsjön, TV3

Allan Svensson, Gåsmamman, Kanal 5

Torkel Petersson, Torpederna, Cmore

Ola Rapace, Farang, Cmore

Adam Pålsson, Innan vi dör, SVT

Årets realityprogram

Zero Impact, UR

Wahlgrens värld, Kanal 5

Unga mammor, Viafree/TV3

I huvudet på Gunde Svan, TV4

Tjejer som oss, SVT

Årets tv-drama

Svartsjön, TV3/Viaplay

Rebecka Martinsson, TV4

Midnattsol, SVT

Innan vi dör, SVT

Bonusfamiljen, SVT

Årets tv-personlighet

Bianca Ingrosso & Pernilla Wahlgren, Kanal 5

Gunnel & Maritta, Kanal 5

Julia & Milan, Viafree/TV3

Gustav & Marie Mandelmann, TV4

Carina Bergfeldt, SVT

Årets underhållningsprogram

Bytt är bytt, TV4

Jorden runt på 6 steg, Kanal 5

Så mycket bättre, TV4

Sveriges modigaste, TV3

Fråga Lund, SVT

Årets sport-tv-profil

Isabel Boltenstern, Kanal 5

Anna Brolin, TV4

Frida Nordstrand, TV3

André Pops, SVT

Årets program

Parneviks, TV3

Mandelmanns gård, TV4

Wahlgrens värld, Kanal 5

Musikhjälpen, SVT

Årets kvinnliga programledare

Carina Berg, Kanal 5

Antonia ”anty” Johnson, TV3

Tilde de Paula Eby, TV4

Clara Henry, SVT

Årets manliga programledare

Måns Zelmerlöw och Alexander Wiberg, TV6

Filip och Fredrik, Kanal 5

David Hellenius, TV4

Kodjo Akolor, SVT