Här är förskolan med plats för mycket spring i benen

På den nybyggda förskolan i Huddinge utanför Stockholm samsas cirka 150 barn om en gård på 6 100 kvadratmeter. Den är ett exempel på en förskola som följer Boverkets rekommendationer om friyta. På gården finns, utöver lekredskap som klätterställning och sandlåda, en större skogsdunge som nås genom att klättra upp för ett litet berg.

– Jag tror att det är jätteviktigt för alla barn att få en stor yta. De tycker om alla klätterställningar men speciellt att leka i skogen och klättra på berget och leka koja, säger Christina Svanberg.

”Är en utmaning”

Huddinge kommun har tagit fram egna riktlinjer för storlek på friyta vid förskolor och skolor. Man har delat in kommunen i tre zoner, där man i en av tre klarar att följa Boverkets rekommendationer om 40 kvadratmeter per barn och en sammanhängande yta om minst 3 000 kvadratmeter. I tätare stadsmiljö är målet 30 respektive 20 kvadratmeter per barn.

– Det är en utmaning, men vi behöver alltid utgå från barnens behov av rörelse. Det är väldigt viktigt att vi ser till att de får tillräckligt stora ytor för sina behov, säger Louise Rollins (MP), som är ordförande i förskolenämnden i Huddinge.

