Här lämnar Åkesson podiet: ”Jag behövde ta en paus”

Det börjar med att Annie Lööf (C) och Jonas Sjöstedt (V) råkar i luven på varandra angående värnskatten.

– Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju inte ta bort värnskatten. Om det hade varit den viktigaste frågan för dig så hade du ju släppt fram en annan regering. Det var ju glasklart vad januariavtalet innebar när du satt och tryckte på den gula knappen och släppte fram Stefan Löfven som statsminister. Du är inte trovärdig Jonas Sjöstedt, säger Annie Lööf.

– Jag såg till att det här gänget inte fick makten och det är jag stolt över, svarar Jonas Sjöstedt, och syftar på M, KD med stöd av SD.

– De har en ännu mer högervriden politik. Jag vill inte ha den här öppna rasismen, som skulle komma med dem och jag vill ha en klimatpolitik som man kan påverka. Därför stoppade jag dem och det skulle jag kunna göra vilken dag som helst i veckan, fortsätter han.

Busch Thor: ”I will not stand it”

Men då reagerar KD-ledaren.

– Menar du att Sverige skulle bli rasistiskt om vi fick makten? Du kom precis med en ganska allvarlig anklagelse. I will not stand it, säger Ebba Busch Thor.

– Har man ett parti som har rasismen som affärsidé..., fortsätter Jonas Sjöstedt, men blir avbruten av programledarna för att gå vidare till nästa programpunkt. Samtidigt lämnar Jimmie Åkesson podiet och går ur bild. Men han är snart tillbaka.

– Jag behövde ta en paus från det här kände jag, säger han.

Åkesson: ”Tjänar det något till?”

Men Åkesson avböjer att kommentera Sjöstedts anklagelser.

– Tjänar det något till? Han kommer inte ändra sig. Han håller på så här i varenda debatt, säger Jimmie Åkesson.

Efter debatten får Åkesson frågor om vad som hände.

– Jag behövde bara ta en promenad, säger han då.