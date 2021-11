”Symboliserar kontinuitet i en värld där allt annat förändrats”

Nyligen tillbringade den brittiska regenten en natt på sjukhus, enligt senare besked från Buckingham Palace för att undersökas och genomgå tester. Drottningen Elizabeth har därtill ställt in sitt deltagande på klimattoppmötet COP26 i skotska Glasgow. Innan det ställde hon in en resa till Nordirland. Och nu har hennes läkare ordinerat minst två veckors vila och inga officiella besök.

I lördags sa premiärminister Boris Johnson till tv-kanalen Channel 4 News att han pratat med hennes majestät som är ”i mycket god form”.

Men sjukhusvistelsen, inställda åtaganden och skriverier om drottning Elizabeths hälsa har väckt brittisk oro över hennes hälsotillstånd. Tidningar som The Times hänvisar till källor som bland annat säger att hon är ”slutkörd” efter att ha arbetat intensivt under pandemin.

Samtidigt fortsätter hon pigg och alert hålla videomöten från Windsor Castle, och sågs på måndagen köra bil på sina ägor.

– Det finns en oro bland vanliga människor, eller en omtanke. Hon är väldigt väl omtyckt och man vill att hon ska leva länge, ”God save the queen” et cetera, säger James Savage, grundare av nättidningen The Local och född och uppvuxen i Storbritannien.

Slutat rida – men kör bil

Anna-Maja Persson, SVT:s korrespondent i London, säger att flera saker sticker ut, däribland att drottningen på kort tid har fått sluta med flera för henne betydelsefulla rutiner.

– För ett tag sen fick hon sluta ta sin dagliga Dry martini, som hon älskar. Och i september slutade hon rida. Sen kunde hon inte heller gå till kyrkan förra söndagen och inte den här helgen heller, säger Persson.

– Samtidigt är det en 95-åring som inte har haft en enda sjukhusdag på åtta år. Men att då försöka mörka den leder till ryktesspridning och spär på oron.

Att hovet inledningsvis inte berättade om sjukhusvistelsen tror både Anna-Maja Persson och James Savage har underblåst spekulationerna om statschefen.

Den 95-åriga monarken fångades på bild när hon satt bakom ratten, med solglasögon på sig och en sjal runt halsen. Foto: Shutterstock/TT

Elizabeth Alexandra Mary kröntes 1953, bara 27 år gammal. Hon är den äldsta brittiska monarken genom tiderna samt den brittiska monark som regerat under längst tid. När drottningen fyllde 90 år den 21 april 2016 ville tre av fyra britter att hon skulle sitta kvar till sin död.

– Hon symboliserar framförallt kontinuitet i en värld där allt annat har förändrats, säger James Savage.

– Alla vet naturligtvis att ingen lever för alltid, men på en annan nivå är det väldigt svårt för folk att föreställa sig en monarki och ett Storbritannien utan henne.