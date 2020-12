Hur klarar du pandemin? Dela dina bästa tips

Jag skrev en bok! Åtta månader från idé till utgivning. Att skriva ett tidsdokument över detta år är inget ovanligt men jag blandar in allt jag under året lärt mig om Härjedalen. Allt från en tysk desertör som flyr över gränsen under andra världskriget till frågan om varför det finns ett Unesco världsarv på andra sidan av gränsen men inte på den svenska sidan.

Det är