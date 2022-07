Iskallt i badvattnet i Skåne – bara 8 grader

Badgäster vid havsvattnet längst Blekinge- och Skånekusten, men även vid Ölands södra udde, har de senaste dagarna kunnat uppleva kyligare temperaturer än normalt.

– Det har skett på grund av uppvällning. Kallare vatten nerifrån djupet har blandats upp och ersatt det varmare ytvattnet vid land. Det hände vid Blekingekusten i mitten av juli, säger Mikael Hedblom, marinbiolog på SMHI till SVT.



Utanför Kristianstad, längs med Yngsjöstrand, har badvattentemperaturen varit nere på 8 grader enligt mätningar av Havs- och vattenmyndigheten.



Kan ske överallt

En uppvällning kan ske vid alla kuster. När det blåser frånlandsvind kan det varma ytvattnet transporteras ut från stranden och ersättas med kallare vatten som ligger längre ner.

– Det är speciellt på Blekingekusten eftersom bukten där är ganska djup och det kan bli interna vågor längre ner i vattnet. Det varma vattnet ligger över det kalla vattnet. Där kan de interna vågorna uppstå. Blåser det hårt, kan uppvällningen ske, säger Hedblom.

Enligt honom kan uppvälling uppstå på alla kuster i hela världen.

– Om du har frånlandsvind under en längre tid och en brant strand under ett stort djup, då kan det ske. Men just i Skåne är uppvällning ovanlig. Det är inte så djupt längs Skånekusten, säger Hedblom.