Ekonomiprofessor: ”Krisen slår oproportionerligt mot ungdomar”

Att som ung mötas av arbetslöshet när man ska ut i arbetslivet kan ge konsekvenser på både kort och lång sikt. Enligt Anders Forslund är det svårare för den som ska ut i arbetslivet under en lågkonjunktur eller en kris.

– På kort sikt blir det svårare att få jobb och det drabbar främst unga som ska ut på arbetsmarknaden och nyanlända. Sedan vet vi från tidigare forskning att det brukar ta tid att ta igen det man förlorat. Jämför man två unga, en som kommer ut till arbetslöshet och en som kommer ut i arbetslivet när det inte är lågkonjunktur, så sitter eventuella problem i ett bra tag för den som kom ut i arbetslöshet, säger Anders Forslund som arbetar för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Forslund beskriver att den som är ung och arbetslös under en lågkonjunktur, i större utsträckning riskerar att få lägre lön senare i livet och att vara arbetslös under längre tid, upp till flera år.

Slår oproportionerligt

Kriser och lågkonjunkturer slår olika hårt mot unga som drabbas av arbetslöshet. Under krisen på 90-talet drabbades unga både på kort och lång sikt. Finanskrisen 2008 slog hårt mot de unga på kort sikt, medan de långsiktiga konsekvenserna inte blev så påtagliga som under 90-talet. Den nuvarande pandemin slår hårt mot till exempel hotell- och restaurangbranschen. Och just tjänstenäringar är viktiga när det gäller ungas chans att få jobb.

– Coronakrisen är lite speciell. Tjänstenäringar är typiska ingångsbranscher för unga, det är där man har sitt första jobb väldigt ofta. När de näringarna nu går dåligt slår det oproportionerligt hårt mot ungdomar, så på det viset är krisen dubbelt olycklig för de unga den här gången, säger Anders Forslund.

Ungdomsarbetslösheten och dess effekter påverkas förstås av hur länge en kris pågår.

- Det spelar väldigt stor roll hur långvarigt detta blir och om det vet vi ju väldigt lite, säger Forslund om coronakrisen.