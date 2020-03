Kritik mot nya antidepressiva sprayen – sex personer dog

Nässprayen Spravato innehåller den narkotikaklassade substansen esketamin och är till för patienter med måttlig till svår depression som inte har blivit hjälpta av minst två olika antidepressiva läkemedel.

Sprayen ska ges i kombination med behandling med antidepressiva tabletter och tas under uppsikt av vårdpersonal.

Behandlingen med sprayen sker två gånger i veckan under de första fyra veckorna. Om patienten svarar på behandlingen ska den fortsätta i minst sex månader.

EU:s godkännande av Spravato är baserat på data från tillverkaren Janssens kliniska prövningsprogram med fem fas 3 studier,1600 vuxna patienter med behandlingsresistent depression. Som längst var uppföljningstiden drygt ett år.

Nässprayen har biverkningar som förhöjt blodtryck, urinvägsbesvär, yrsel, illamående, trötthet, huvudvärk, försämrad smak, domningar och overklighetskänslor.

Janssen har inte fastställt priset för Spravato i Sverige ännu. Detta sker i förhandlingar med NT-rådet, Rådet för nya terapier. NT-rådets brittiska motsvarighet NICE, the National Institute for Health and Care Excellence, uppger att kostnaden för en genomsnittlig behandling blir 10 554 pund (ca 129 000 kronor). Därtill tillkommer vårdens kostnader för övervakning i samband med att sprayen tas.