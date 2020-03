Malarialäkemedel sätts in hos coronapatienter

Det finns ännu inget vaccin mot coronaviruset, men flera läkemedel har lyfts fram som potentiella verktyg för att bekämpa viruset. En av dem är läkemedlet klorokinfosfat som använts i över femtio år för att förebygga malaria, men som också kan ha antivirala effekter.

Nu har klorokinfosfat satts in för att bekämpa coronaviruset hos patienter på både Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska sjukhuset i Huddinge, där många svårt coronasjuka vårdas. I Huddinge har läkemedlet använts under en tid, medan Södersjukhuset började sina försök under fredagen. Läkemedlet används redan på flera håll i Europa.

Bedöms vara riskfritt – men svaga bevis för effekten än så länge

Eftersom läkemedlet använts på människor i decennier betraktas det som relativt riskfritt att använda – men än finns inga tillförlitliga data som visar att det faktiskt fungerar, enligt Läkemedelsverket.

– Det är en chansning som man gör eftersom man inte har något bevisat effektivt att ta till, och säkerhetsprofilen är sådan att chansingen inte ser ut att medföra några allvarliga risker, säger Filip Josephson, läkare och utredare på Läkemedelsverket.

– Det finns en publikation från Kina som säger att klorokin är jättebra, men vi har inte lyckats hitta några publikationer där data som underbygger det påståendet presenteras. Ingen verkar ha sett den här datan. Sammanfattningsvis kan man säga att idén är spekulativ – det finns inga bevis för det, säger Filip Josephson.

”Att jobba fram stora volymer mycket snabbt kommer kosta en del”

I Sverige produceras klorokinfosfat av företaget Recipharm, som de senaste veckorna sett en mer än tiodubblad försäljning – men från en låg nivå. Enligt Carl-Johan Spak som är ansvarig för strategiska investeringar på Recipharm har flera myndigheter hört sig för om företagets leveransmöjligheter.

– Det är viktigt att understryka att det här kan vara en fantastisk möjlighet, men det måste hanteras på rätt sätt. Det är ingen egenvård det handlar om utan läkare ska ge det till rätt patienter. Men att jobba fram stora volymer mycket snabbt kommer kosta en del och kräva ett bra samarbete med myndigheterna för att det ska vara möjligt, och det tycker jag vi har, säger Carl-Johan Spak.