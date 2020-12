Marmorstein om Liberalerna: ”Trampat vatten länge”

Direktrapport · Marmorstein svarar Javascript behöver vara aktiverat i din webbläsare för att den här direktrapporten ska uppdateras automatiskt. Nu har sändningen och frågestunden avslutats, vi tackar er som skickat in frågor till Elisabeth Marmorstein. SVT · Josefin Silverberg Hej. Behöver vi i Sverige verkligen så många politiska partier ? Borde det inte räcka med 3 st. ett vänster, ett mitten- och ett högerparti. Det verkar ganska förlegat som det är nu. Lägg alla dessa partipengar på sjukvården i stället. Inga Hej Inga, möjligen en självklarhet men vi har så många partier som väljarna på valdagen tycker att vi ska ha. SVT · Elisabeth Marmorstein Hur konservativa är den högerliberala flanken egentligen? Är inte problemet att ledningen inte förmår att samla en socialliberal enighet i partiet och i mitten? En sådan enighet kan samarbeta både höger och vänster ut. Och troligen ta röster från två håll oxå? Anki Hej Anki, huruvida den strategi du beskriver skulle fungera kan vi inte veta eftersom L inte har testat den vägen på allvar. Partiet valde en partiledare som var emot januarisamarbetet, därmed övergav man det alternativet. Det är möjligt att de väljer den vägen framöver men i så fall tror jag att det sker med en annan person vid rodret. Det skulle sannolikt också kräva att de la om politiken på en del områden också. SVT · Elisabeth Marmorstein Med tanke på att oppositionen brukar vara som starkast vid denna tid under mandatperioden, talar inte väldigt lite för att Stefan Löfven förlorar valet om knappt två år?? Andreas Eriksson Hej Andreas, mycket kan som bekant hända på knappt två år men det är klart att det är ett svaghetstecken för oppositionen att de inte ligger bättre till nu drygt två år in i mandatperioden. Ska M, KD och SD få majoritet behöver de ju locka fler väljare över den traditionella blockgränsen istället för att byta väljare med varandra. Vi såg en tendens till det i SCB;s mätning då M för första gången på länge hade ett flöde från S. Om det håller i sig står skrivet i stjärnorna men de här möjliga blockbytarna är förstås en viktig väljargrupp får båda sidor. SVT · Elisabeth Marmorstein Enligt undersökningar har ju V:s väljare en ganska tydlig profil av att vara tjänstemän och akademiker. Varför lägger de så mycket energi på LO:s medlemmar och kollektivanställda? Mats Hej Mats, för att de ser det som deras främsta möjlighet att växa, i synnerhet när S samarbetar med borgerliga partier. V vill som bekant vara en rödare variant av S, det "riktiga arbetarpartiet" om du så vill och genom det locka missnöjda vänsterlutande socialdemokrater. Och tittar man på den senaste SCB mätningen så har de också stärkt sin position i LO-kollektivet men de har fortsatt långt kvar till både S och SD:s nivåer. SVT · Elisabeth Marmorstein När man följer politiken på nära håll: hur upplever du det politiska spelet? Är det svårt att genomskåda? Hur tänker du? J-Å Hej J-Å, har man jobbat med politik så länge som jag är det inte så svårt att läsa det politiska spelet. Men på senare år har även jag blivit överraskad av vissa manövrar. Sen är ju spelet bara en del av politiken som tur är. SVT · Elisabeth Marmorstein Är det inte läge nu att Liberalerna lämnar januariöverenskommelsen och driver en egen liberal politik? Leif Hallström Hej Leif, en del i partiet vill ju det, de menar att man behöver lämna nu för att övertyga väljarna om att man vill verka för en borgerlig regering efter nästa val. Samtidigt är partiet som bekant väldigt splittrat i regeringsfrågan. En ansenlig del av partiet tycker fortsatt att det är helt avgörande att stänga ute SD från inflytande. Dessutom är ett avhopp nu förenat med risker. Vad skulle tex hindra Kd, M eller Sd från att i det läget kräva att statsministern prövas igen, hans underlag har förändrats. Och det kan sluta med regeringskris eller extraval vilket förstås inte är ett särskilt lockande alternativ för ett parti som ligger på 2,7 procent. SVT · Elisabeth Marmorstein - Anders har helt rätt i att Liberalerna är i ett akut svårt läge och behöver få det att vända. Det kan svänga snabbt i opinionen. Liberalerna hoppas på att vända tillbaka de väljare som gått till M genom att bli tydligare i regeringsfrågan och profilera sig i skolfrågan, säger Marmorstein. SVT · Josefin Silverberg Jag har svårt att se att Liberalerna är ett riksdagsparti efter nästa val (partiet har sig själv att skylla). Finns det något som talar för något annat? Anders Viktor: Hur sannolikt är det att riksdagen väcker misstroendeförklaring över det faktum att en pandemin som kunde ha använts redan nu i jul blir försenad till 2021. - Inte särskilt sannolikt. Regeringen kommer göra allt de kan för att undvika konflikt i den här frågan, säger Marmorstein. SVT · Josefin Silverberg

Många tittare hade frågor om just Liberalerna under torsdagens ”Marmorstein svarar”. Bland annat om det finns någon annan möjlighet än att de faktiskt inte klarar gränsen på fyra procent och hamnar under riksdagsspärren i nästa val.

– Det är väldigt ovanligt att partier åker ur riksdagen. Senaste gången det hände var Ny demokrati 1994, säger Elisabeth Marmorstein.

