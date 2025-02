Ministern: Rätt beslut att stänga skolan

Under morgonen låstes dörrarna på Växjös gymnasieskolor. All undervisning och verksamhet ställdes in på gymnasieskolan Teknikum efter att polisen mottagit ett tips om ett hot mot skolan.

Samtidigt har masskjutningen på Risbergska skolan återigen aktualiserat frågan om skolsäkerhet.

– Nu brinner det i knutarna för alla skolledare som ännu inte ställt sig i startblocken, säger skolsäkerhetsexperten Lena Ljungdahl till SVT Nyheter.