Moderata EU-toppen Tomas Tobe om regeringsstödda Chat control: ”Kommer säga nej”

Det nya EU-förslaget, som går under namnet ”Chat control”, har lagts fram EU-kommissionären Ylva Johansson (S) och är ett nytt paket med verktyg som ska användas för att bekämpa sexualbrott på digitala mötesplatser. En del av förslaget är att all information som går via chattar, mejl, filöverföring och nättjänster i allmänhet ska analyseras i jakt på övergreppsmaterial på barn.

Den delen av åtgärdspaketet har stött på hårt motstånd eftersom kritiker anser att det är ett grovt intrång på den personliga integriteten.

Ylva Johansson bemötte kritiken, som hon menar bygger på missuppfattningar, i en intervju i Expressen i veckan.

– Det vi pratar om är att tillåta scanning på samma sätt som tillåts i dag och som har skett i tio års tid. Messenger till exempel de scannar allt. Det är väldigt ovanligt att man hör om familjebilder som fastnar, sa hon då.