”Musse Pigg” skrev på klimatupprop

I går rapporterade SVT om att 11 000 forskare skrivit under ett upprop under titeln ”Världens forskares varning till mänskligheten”. Artikeln skrevs ursprungligen av forskare i USA och Australien, och andra forskare uppmanades skriva under. Totalt samlades över 11 500 namn till listan.

Nu har det visat sig att det bland underskrifterna inte enbart fanns forskare. Dessutom hade några märkliga namn smugit sig in på listan. Bland annat hade ”Musse Pigg, professor vid Musse Pigg-institutet för de blinda i Namibia” skrivit under. Enligt en artikel i The Australian fanns dessutom ”Albus Dumbledore”, rektor på Hogwarts – en karaktär ur Harry Potter-böckerna – med bland underskrifterna, liksom en rad andra uppenbart påhittade namn.

Lista kan ha varit öppen efter publicering – ”Administrativ miss”

Men förutom ”Musse Pigg” finns inget av de namnen som nämns i The Australian med på listan som SVT laddade ner under onsdag förmiddag, vilket kan bero på att listan varit öppen för påskrifter även efter publicering – något som lämnat den sårbar för busstreck.

SVT har sökt William Ripple, en av författarna till artikeln. I ett mejl till kanadensisk media skriver han att de gått igenom listan innan publicering, men att felaktigheter kan ha slunkit igenom.

I ett meddelande på sin hemsida skriver de ansvariga forskarna att en administrativ miss ligger bakom problemet.

”Givet det stora antalet personer som ställt sig bakom den här viktiga deklarationen, har ett administrativt fel tyvärr släppt in ett litet antal felaktiga namn. De tas nu bort. Vikten av stödet från forskningsvärlden är oförändrat. Vi har i skrivande stund tagit bort 34 namn från den ursprungliga listan, varav de flesta var dubletter”, lyder meddelandet från forskarna som är aktiva vid Oregons universitet i USA.

Sebastian Sobek, universitetslektor i limnologi vid Uppsala Universitet.

Svensk forskare: Att klimatförnekare raljerar över det förvånar inte

En av de svenska forskare som skrivit under deklarationen är Sebastian Sobek, universitetslektor i limnologi (sötvattenvetenskap) vid Uppsala universitet.

– Listan har ju varit öppen på nätet, vem som helst hade möjlighet att skriva på. Uppenbarligen har något slunkit igenom om det står ”Musse Pigg” där, det kan ju vara en klimatförnekare som försöker smutskasta det hela. Men det här har gått runt på e-postlistor via jobbet, i forskarnätverk. Så det är i mycket stor utsträckning forskare som skrivit under, säger Sebastian Sobek.

”Vi har forskat på det här länge”

Han säger att han skrev under eftersom artikeln beskriver kunskapsläget på ett korrekt sätt och har som syfte att förmedla kunskapsläget till allmänheten. Sebastian Sobek tycker inte att inkluderingen av några felaktiga namn ska påverka den samlade bilden av uppropet.

– Att klimatförnekarna raljerar över det förvånar inte, det gör de hela tiden. Men det är inte så att budskapet står och faller med att det står ”Musse Pigg”, det är löjligt att påstå nåt sånt. Kunskapsläget är glasklart.

– Det finns liksom ingen tvekan. Vi har en väldigt bra beskrivning av kunskapsläget kring klimatet och vad som påverkar det, och därmed kan vi dra slutsatser om vad som måste göras. Vi har forskat på det här länge och har en ganska bra bild av hur det ser ut. Nu gäller det att försöka öppna öron, säger Sebastian Sobek.

En genomgång av de svenska undertecknarna på listan visar också ett par namn som hamnat fel – till exempel en dublett. Den överväldigande majoriteten av undertecknarna är forskare inom olika naturvetenskaper, en minoritet inom samhällsvetenskaper.