11 000 forskare utropar klimatnödläge

Uttalandet publicerades i samband med 40-årsdagen för den första klimatkonferensen i Genevé. I texten understryker forskarna den moraliska skyldighet de har att varna mänskligheten och att de måste ”tell it like it is” - det vill säga berätta hur läget är.

Utifrån detta och ett antal faktorer som presenteras i artikeln utropar de ”klart och otvetydigt att planeten jorden står inför en klimatkris.”

Överflödig konsumtion bakom krisen

Krisen har enligt faktorerna som forskarna tittat på tydliga kopplingar till en överflödig konsumtion. Oroväckande trender som tas upp är bland annat befolkningsökningen, en ökad köttproduktion och ökad skogsskövling.

Uppmanar politiker att agera

Trots 40 års klimatförhandlingar har mänskligheten i stort sett fortsatt i samma gamla hjulspår, enligt artikeln.

Genom att tydligt visa på ett antal vitala områden som kräver förändring och hur detta skulle kunna gå till väga hoppas nu forskarna att politiker och beslutsfattare agerar. Förändringarna innebär bland annat att gå från fossila bränslen till förnybara och äta mycket mindre kött än i dag.

”Vi står redo att hjälpa beslutsfattare i en rättvis övergång till en hållbar och rättvis framtid” skriver forskarna i artikeln.