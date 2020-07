Nigeriansk maffia ska ha smugglat 132 kilo knark – i morgon faller dom mot 15 personer

Det går bara några sekunder efter att Martin Yngerskog kommer till plattan på Sergels torg i Stockholm.

– Jag ser en försäljning som pågår nu, säger han.

När det gäller langningen av heroin styrs marknaden främst av den nigerianska maffian som i sin tur använder fattiga och desperata kurirer och langare från västafrikanska länder.

Den nigerianska maffian går under namnet Black Axe och etablerade sig på Sicilien i Italien under flyktingkrisen. Nu verkar de i allians med den italienska maffian och hanterar storskalig smuggling över hela Europa. En viktig inkomstkälla är också människohandel.

Genom vodoo-ritualer tvingas fattiga nigerianska kvinnor in i prostitution – under hot om att anhöriga ska utsättas för dödligt våld.

Smugglas in via kurirer

Under senaste halvåret har det pågått en rättegång i Göteborgs tingsrätt mot 15 personer som misstänks ligga bakom smugglingen av 132 kilo kokain och heroin från Nederländerna till Skandinavien. Knarket har kommit in via kurirer som bland annat åkt buss, tåg och färja. Gatuvärdet på drogerna uppskattas till 112 miljoner kronor.

– Själva organisationen menar jag har smugglat in ton till Skandinavien under ett antal år, säger kammaråklagare Anna Svedin.

Åklagarna har yrkat på långa fängelsestraff. Merparten av de anklagade nekar till brott.

”Lång väg att gå”

I samband med gripandena i slutet av 2018 och början av 2019 minskade herointillgången i Sverige. Priserna steg tillfälligt. Narkotikaspanaren Martin Yngerskog ser nu att problemet snarare växt. Han menar att det krävs prioriteringar, betydligt mer än idag mot maffian, för att bekämpa inflödet av tung narkotika som dödar hundratals i överdoser årligen.

– Det är bra att vi polisen och alla andra instanser lär oss hur vi ska sätta dit de här individerna. Det är jättebra. Men vi har otrolig lång väg att gå.