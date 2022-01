Nu blir samkönade par föräldrar automatiskt: “Sent men välkommet”

När en kvinna som är gift med en man föder ett barn har mannen automatiskt folkbokförts som barnets pappa. Detta kallas föräldraskapspresumtion, och har fram tills nu bara gällt heterosexuella gifta par. Det har inte gällt för homosexuella. När Sarah Regan och Caroline Harrå fick sin dotter Lilly för ett år sedan, behövde Sarah gå till familjerätten för att bli Lilly mamma.

– Det är lätt att bli bitter över det, att det finns den här klara orättvisan, säger Caroline Harrå.

Likabehandling i lagen

Från 1 januari införs en rad förändringar i föräldrabalken, bland annat vad gäller föräldraskapspresumtionen. Nu kommer samma regler gälla alla: är man gift med någon som föder ett barn, blir man barnets förälder.

– Man har velat ha likabehandling av alla par, och alla barns rätt till sina föräldrar, säger Anna Singer, professor i familjerätt vid Uppsala universitet.

Spermadonation inte problemet

Oavsett om ett heterosexuellt par fått barn via spermadonation eller inte, så har mannen antagits vara barnets far. Därmed är det inte det som varit problemet när samkönade par fått barn – utan just att de varit två personer av samma kön.

Däremot finns det regler för hur och var donationen ska ha gjorts för att den icke-födandes föräldraskap ska vara giltigt. Bland annat behöver den icke-födande föräldern visa papper på att hen samtyckt till att partnern inseminerats. Kan man inte visa att spermadonatioen gått till så som lagen kräver, behöver man istället adoptera barnet.

– Det här är väldigt komplicerad lagstiftning, säger familjerättsexperten Anna Singer.

Föräldraskapet kan hävas

När föräldraskapet skrivs in automatiskt, är det ingen som kontrollerar detta. Är paret gifta utgår man ifrån att allt gått rätt till. Det innebär att man kan bli folkbokförd som barnets förälder, trots att behandlingen inte uppfyller kraven.

Men om det senare framkommer att inseminationen inte gick till på rätt sätt skulle föräldraskapet kunna hävas, till exempel i en vårdnadstvist. Det här har tidigare bara kunnat hända heterosexuella par, eftersom de är de enda som omfattats av föräldraskapspresumtionen.

– Risken att föräldraskapet hävs gäller nu alla par, säger Anna Singer.

