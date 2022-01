Nu kommer årets dyraste elräkning – de drabbas värst

En normalvilla med eluppvärmning anses grovt räknat förbruka cirka 20 000 kWh om året. Det gäller de ganska få hus där också varmvatten och uppvärmning kommer från direktverkande el. Har man bergpump eller värmepumpar som går på el, blir förbrukningen lägre, cirka 10 000-12 000 kWh per år. Har man värme och varmvatten via fjärrvärme eller egen panna, blir elförbrukningen cirka 5 000 kWh per år.

Lägenheter har uppvärmning och varmvatten centralt, och elförbrukningen blir lägre, cirka 1 000-2 500 kWh per år i mindre lägenheter och 2 500-5 000 kWh för större.

Årskostnad i kronor för en villa med eluppvärmning och en förbrukning på 20 000 kWh/år:

Elområde 1:

2021: 14 500 • 2020: 7 700 • Snitt 2018/2019: 14 600

Elområde 2:

2021: 14 500 • 2020: 7 700 • Snitt 2018/2019: 14 600

Elområde 3:

2021: 21 600 • 2020: 9 400 • Snitt 2018/2019: 14 800

Elområde 4:

2021: 24 700 • 2020: 10 500 • Snitt 2018/2019: 15 100

Rörligt elpris

Historiskt har det oftare varit billigare för den som har rörligt elpris. Men när priserna varierar mycket som senaste året, kan ett fast pris ge stabilare kostnad, och under vissa perioder, om man till exempel binder priset innan stora uppgångar kan fastpris vara billigare.

Den som tecknade fast avtal i början av 2021, har till exempel i många fall fått billigare el än hushåll som haft rörligt elpris.

I mars 2021 kostade ett genomsnittligt ettårigt fastprisavtal 74 öre i elområde tre, och 82 öre i elområde fyra. De som tecknade då har ofta fått lägre elpriser än de som haft rörlig el. Nu har priserna på fastpris mer än fördubblats på bara några månader. I december kostade ett ettårigt fastprisavtal i snitt 142 öre i elområde 3, och 234 öre i elområde 4. Eon säljer i dag ettåriga avtal i prisområde fyra för 311 öre per kWh.

Enligt Thomas Björkström på konsumenternas elmarknadsbyrå är det historiskt sett aldrig fördelaktigt att teckna fastpris i en prisuppgång.

Ungefär hälften av Vattenfalls kunder har fast elpris, de påverkas inte av de stora prisvariationerna. De som har rörligt elpris har antingen ett pris som baseras på det genomsnittliga elpriset för varje månad, eller ett pris som bygger på priserna timme-för timme på elbörsen.