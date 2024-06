Nya opioiden dödar brukare i Europa – 300 gånger starkare än heroin

Nya syntetiska opioider, 1000 gånger starkare än morfin, 300 gånger starkare än heroin, har spätt på den amerikanska opioidkrisen. De kallas för nitazener.

I USA har opioidkrisen orsakat över 110 000 dödsfall sedan 2010, medan Europa klarat sig undan en storskalig kris. Men under slutet av 2023 registrerades plötsligt en topp i drogrelaterade dödsfall i Storbritannien – till följd av just nitazener.

Sedan dess kopplas minst tre dödsfall i veckan till opioiderna i landet, enligt BBC.

Tullverkets: 7 083 beslagtagna enheter 2023

En förklaring till opioidernas intåg på den europeiska marknaden tros vara att det börjat råda brist på heroin. Europa har tidigare fått en stor del av sitt heroin från afghanska vallmoodlingar. Men enligt en FN-rapport har produktionen av opium rasat med 95 procent i landet sedan talibanerna införde ett förbud mot odling av vallmo i april 2023.

Enligt flera europeiska drogexperter har detta lämnat ett hål i marknaden – som fylls av syntetiska opioider.

Och just nitazener har redan gjort entré i Sverige. Totalt har Tullverket beslagtagit 7133 enheter av nitazenvarianten Metonitazen i Sverige sedan 2022, varav 7 083 stycken 2023. Men nitazener är så pass nya att det ännu saknas egna koder för alla varianter och Tullverket tror att det finns ett större mörkertal då okända droger sorteras in under ”övrig narkotika”.

Läkaren: Finns all anledning att vara orolig

Även Nationellt forensiskt centrum redovisar en ökning i antalet beslag. 2020 gjordes de fyra första beslagen i Sverige. 2024 har hittills 55 beslag gjorts.

Enligt Rättsmedicinalverket har nitazener ensamt eller i kombination med andra substanser orsakat minst 29 förgiftningsdödsfall i Sverige sedan 2020.

– Det finns all anledning att vara orolig för att det här ska sprida sig, säger, Kai Knudsen, narkosläkare och drogexpert.

– Vi såg ju detta med fentanyl när det kom hit, att det var många som dog.

Heroinisten: ”Langare säljer vad som helst”

Oron är nu att fler missbrukare ska gå över till nitazener när heroinet blir svårare att få tag på, och att fler ska förlora livet som följd.

Heroinisten Manny, som Vice pratat med, beskriver sitt första rus på nitazener som att han fick tillbaka känslan av ”första gången han tog droger”.

– Langare säljer vad som helst. De vill ha den billigaste produkten för mest pengar, säger han till magasinet.

Manny har förlorat sex vänner under ett spann av två veckor.